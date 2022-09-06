黃珊珊邀李鴻源擔任市政總顧問，提都市再生政見：拆除一殯、社宅青創戶可優先購買地上權

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（6）日提出都市再生政見，包括由TOD、EOD、ROD為發展策略，由公共建設帶動整體都更，並再提拆除一殯政策，一殯原址將先暫時作為公園綠帶，讓其土地「休養生息」，未來透過公民參與方式討論使用方向，而二殯周遭將興建「殯葬禮儀服務中心」，評估禮儀專區可行性。

黃珊珊今天召開第二場政見記者會「都市再生新樣貌」，邀請2名公辦都更案的當地住戶代表出席表達心聲和支持，同時也正式宣布前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問；李鴻源今天則表示，「都更是優先議題，遠超過免治馬桶」。

容積率提升2倍，加速河岸和捷運周邊500公尺都更

黃珊珊表示，TOD（大眾運輸導向發展策略）架構在柯市府原先的心中山線形公園成功帶動周邊發展，進而產生赤峰街新創聚落，而士林站TOD也預計2024年完工，接下來與光鏈計畫結合一路延伸到關渡站。而為了鼓勵都更，捷運周邊500公尺，容積率會增加到兩倍。

黃珊珊指出，EOD（教育及市有房地整合運用導向之都市發展策略），則因應少子化與高齡化人口結構轉變，未來15年，236所學校有165處（約佔70%）有校舍改建需求，原有校舍用地，將逐步轉換成社宅用地及社區公共服務的福利設施，包含托嬰、托幼、長者照護、老人服務中心等，甚至延伸到社會住宅及中繼宅。

另外ROD（河岸導向都市再發展策略），會以最高2倍容積獎勵來加速河岸周邊都市更新，來改善當地環境品質並強化社區機能，發展優質水岸社區。

今天出席記者會的李鴻源則表示，昨天成都發生地震，他在內政部任內時，最深的憂慮就是台北萬一發生規模6.2的地震，就可能損害幾千棟房子，都更是北市必須面對的真相，但所有民選首長都不願意碰，因為要拆民眾的房子，也有很冗長的溝通過程，黃珊珊說她說願意做，因此他很樂於和她討論，並酸民進黨台北市長參選人陳時中，「都更是優先議題，遠超過免治馬桶」。

而今天更有水源二三期、信維市場都更案的住戶到場表示，黃珊珊在副市長任內，他們社區要跟鄰里收都更同意書的過程中， 協助幫忙很多，因此他們支持黃珊珊，希望黃珊珊當台北市長後，「能讓台北人不要再住老房子，不用再爬樓梯，找回尊嚴」。

拆除第一殯儀館

黃珊珊今天也再度提出拆除一殯政見，她強調，帶動城市發展不能只靠民間房屋更新，而是用公共建設帶動周邊發展，台北市政府在現任市長柯文哲任內，已完成二殯翻新開工，預計2023年就會完工，一旦二殯完工，所有殯葬量能可達到需求後，就會拆除一殯。

黃珊珊說明，一殯原本是殯葬用地，都市計畫進行用地變更之前，無法作為其他使用，希望進行暫時綠化，還給市民呼吸空間，讓其休養生息，暫時成為市政儲備用地，未來透過公民參與方式，決定該用地的使用方向。

此外，黃珊珊也提出二殯周遭興建「殯葬禮儀服務中心」規劃，由於北市有很多殯葬需求，很多禮廳散落在市區，造成部分住宅民眾困擾，所以將評估拆除海砂屋的市有大樓黎元大樓，設置「禮儀專區」可行性，以BOT方式，將散落於市區的二殯周邊禮儀服務業者集中管理，提供市民完整服務並改善環境市容。

台北未來宅：社宅青創戶優先可買地上權

黃珊珊今天也提出「台北未來宅」，區分為三種模式，除了現行的以租代購租金補貼、包租代管讓年輕人承租的政策繼續推動外，也將推動「以租轉購」政策。

目前社宅承租以6年為限，未來將規劃不影響社宅輪動的戶數比例，提供對社區有貢獻的住戶長期承租，達年限後可優先購買房屋地上權；不僅已繳租金會自動變為頭期款，政府也針對認購租戶給予購屋獎勵，協助其降低購屋負擔。黃珊珊表示，目的是減輕年輕人負擔，營造青年友善環境，協助達成置產夢想，以提高意願留在台北市安居樂業。



至於取得地上權後，為了防止圖利個人或財團，黃珊珊也強調，地上權如果要轉賣，只能回售給台北市政府，不得逕自進行產權交易，此「公辦租售」模式均由市政府作為單一窗口，以合理價格出租、出售、收回；此外年輕人在邁入老年後，房屋地上權也可以回售給市府，使用者再轉為承租模式，年長者則可藉此方式獲得生活所需費用。

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核稿編輯：翁世航