黃珊珊邀李鴻源擔任市政總顧問，提都市再生政見：拆除一殯、社宅青創戶可優先購買地上權
我們想讓你知道的是
台北市政府在現任市長柯文哲任內，已完成二殯翻新開工，預計2023年就會完工，一旦二殯完工，所有殯葬量能可達到需求後，就會拆除一殯。
無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（6）日提出都市再生政見，包括由TOD、EOD、ROD為發展策略，由公共建設帶動整體都更，並再提拆除一殯政策，一殯原址將先暫時作為公園綠帶，讓其土地「休養生息」，未來透過公民參與方式討論使用方向，而二殯周遭將興建「殯葬禮儀服務中心」，評估禮儀專區可行性。
黃珊珊今天召開第二場政見記者會「都市再生新樣貌」，邀請2名公辦都更案的當地住戶代表出席表達心聲和支持，同時也正式宣布前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問；李鴻源今天則表示，「都更是優先議題，遠超過免治馬桶」。
容積率提升2倍，加速河岸和捷運周邊500公尺都更
黃珊珊表示，TOD（大眾運輸導向發展策略）架構在柯市府原先的心中山線形公園成功帶動周邊發展，進而產生赤峰街新創聚落，而士林站TOD也預計2024年完工，接下來與光鏈計畫結合一路延伸到關渡站。而為了鼓勵都更，捷運周邊500公尺，容積率會增加到兩倍。
黃珊珊指出，EOD（教育及市有房地整合運用導向之都市發展策略），則因應少子化與高齡化人口結構轉變，未來15年，236所學校有165處（約佔70%）有校舍改建需求，原有校舍用地，將逐步轉換成社宅用地及社區公共服務的福利設施，包含托嬰、托幼、長者照護、老人服務中心等，甚至延伸到社會住宅及中繼宅。
另外ROD（河岸導向都市再發展策略），會以最高2倍容積獎勵來加速河岸周邊都市更新，來改善當地環境品質並強化社區機能，發展優質水岸社區。
今天出席記者會的李鴻源則表示，昨天成都發生地震，他在內政部任內時，最深的憂慮就是台北萬一發生規模6.2的地震，就可能損害幾千棟房子，都更是北市必須面對的真相，但所有民選首長都不願意碰，因為要拆民眾的房子，也有很冗長的溝通過程，黃珊珊說她說願意做，因此他很樂於和她討論，並酸民進黨台北市長參選人陳時中，「都更是優先議題，遠超過免治馬桶」。
而今天更有水源二三期、信維市場都更案的住戶到場表示，黃珊珊在副市長任內，他們社區要跟鄰里收都更同意書的過程中， 協助幫忙很多，因此他們支持黃珊珊，希望黃珊珊當台北市長後，「能讓台北人不要再住老房子，不用再爬樓梯，找回尊嚴」。
拆除第一殯儀館
黃珊珊今天也再度提出拆除一殯政見，她強調，帶動城市發展不能只靠民間房屋更新，而是用公共建設帶動周邊發展，台北市政府在現任市長柯文哲任內，已完成二殯翻新開工，預計2023年就會完工，一旦二殯完工，所有殯葬量能可達到需求後，就會拆除一殯。
黃珊珊說明，一殯原本是殯葬用地，都市計畫進行用地變更之前，無法作為其他使用，希望進行暫時綠化，還給市民呼吸空間，讓其休養生息，暫時成為市政儲備用地，未來透過公民參與方式，決定該用地的使用方向。
此外，黃珊珊也提出二殯周遭興建「殯葬禮儀服務中心」規劃，由於北市有很多殯葬需求，很多禮廳散落在市區，造成部分住宅民眾困擾，所以將評估拆除海砂屋的市有大樓黎元大樓，設置「禮儀專區」可行性，以BOT方式，將散落於市區的二殯周邊禮儀服務業者集中管理，提供市民完整服務並改善環境市容。
台北未來宅：社宅青創戶優先可買地上權
黃珊珊今天也提出「台北未來宅」，區分為三種模式，除了現行的以租代購租金補貼、包租代管讓年輕人承租的政策繼續推動外，也將推動「以租轉購」政策。
目前社宅承租以6年為限，未來將規劃不影響社宅輪動的戶數比例，提供對社區有貢獻的住戶長期承租，達年限後可優先購買房屋地上權；不僅已繳租金會自動變為頭期款，政府也針對認購租戶給予購屋獎勵，協助其降低購屋負擔。黃珊珊表示，目的是減輕年輕人負擔，營造青年友善環境，協助達成置產夢想，以提高意願留在台北市安居樂業。
至於取得地上權後，為了防止圖利個人或財團，黃珊珊也強調，地上權如果要轉賣，只能回售給台北市政府，不得逕自進行產權交易，此「公辦租售」模式均由市政府作為單一窗口，以合理價格出租、出售、收回；此外年輕人在邁入老年後，房屋地上權也可以回售給市府，使用者再轉為承租模式，年長者則可藉此方式獲得生活所需費用。
延伸閱讀
- 時中批柯市府公辦都更慢，都更處反駁「連8年居六都之冠」，黃珊珊：中央不修法別怪地方執行不力
- 公辦都更中的居民參與和限制──斯文里三期的過去、現在與未來
- 【圖表】10年後，全台30年老屋超過70%：屋主該懂的重建老屋政策
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」