經濟疲軟又遇政治風暴：阿根廷副總統克莉絲蒂娜遭檢方求處12年刑期、終身禁任公職
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現年69歲的克莉絲蒂娜是阿根廷近代最有權力的政治人物，雖然最終判決結果還沒公佈，22日晚間克莉絲蒂娜住家外已擠滿支持者與反對者，支持者認為審判過程不公正。
阿根廷聯邦檢察官週一（22日）要求對該國前總統、同時也是現任副總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）求處12年刑期，並禁止她終身擔任公職，罪名是涉嫌在2007年至2015年的兩屆總統任內，不定期將公共工程合約授予朋友和盟友。
現年69歲的克莉絲蒂娜是阿根廷近代最有權力的政治人物，她的丈夫基什內爾（Néstor Carlos Kirchner）於2003至2007年為阿根廷總統，克莉絲蒂娜在基什內爾之後競選總統成功，成為阿根廷史上第二位女總統，之後也連任成功，並與現任總統費爾南德斯（Alberto Fernández）搭擋，現為阿根廷副總統。
「我們正面臨這個國家有史以來最大的腐敗行為」，檢察官盧西尼亞（Diego Luciani）指出。克莉絲蒂娜被控在任內將51份道路與公共工程合約授予商人貝耶茲（Lázaro Báez）的公司（Austral Construcciones），其中許多工程價格過高或未能完成，專家懷疑，據稱被轉移的資金是透過這些公司進入了克莉絲蒂娜家族手中。
當地媒體報導，在克莉絲蒂娜於2015年卸任總統之前，貝耶茲的公司因未完成的工作而獲得了5.37億披索的報酬（當時價值約為537萬美元），在那之後，貝耶茲的公司放棄所有工作，並解僱了公司的員工。
審判自2019年開始，克莉絲蒂娜在過去3年中強烈否認所有對她的指控，並表示司法不公，法官已經寫好、甚至簽署了對她的判決結果。
對於這次的判決，克莉絲蒂娜的盟友將此描述為政治起訴，現任總統費爾南德斯表示，這份判決是對副總統的司法迫害，稱沒有任何指控目前得到證實，他也在推特上公開支持克莉絲蒂娜。
判決結果將在幾個月內公佈，但克莉絲蒂娜可以向高等法院提出上訴，預計需要數年時間才能做出最終判決。而當晚在克莉絲蒂娜住家外已擠滿支持者與反對者，支持者認為審判過程不公正。
這個消息對經濟疲弱的阿根廷社會無疑又是一大重擊，阿根廷7月通膨率飆升至20年來高點（7.4％），物價在過去12個月飆漲71％，預計年底通膨年增率可能會達90％。
阿根廷中央銀行（BCRA）本月實施了3年來最大的利率調整，11日一口氣將基準利率上調950個基點（38碼），28天期基準利率由60％調升為69.5％。
阿根廷於今（2022）年與國際貨幣基金組織（IMF）達成債務協議，阿根廷政府積欠450億美元的外債將獲得額外4年的寬限期，得以延遲到2026年再開始償還債務，但應在2034年之前還完。
新聞來源
- Argentina prosecutor seeks 12-year jail sentence for VP Kirchner（Reuters）
- Argentine prosecutors request 12-year sentence for VP（AP news）
- Cuáles fueron las pruebas que presentó el fiscal Luciani para pedir que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión（infobae）
延伸閱讀
- 覺得自己國家通貨膨脹很嚴重嗎？看看阿根廷如何在通膨年增率90％下生活
- 美元價格上漲導致進口困難，經濟危機恐怕讓阿根廷的壽司裡不再有鮭魚
- 用加密貨幣發薪水、儲蓄越來越普遍，阿根廷加密貨幣市場這次恐遭IMF外債協議打擊
- 阿根廷眾議院通過IMF債務協議：為何延後4年再還錢，卻引發大規模抗議？
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
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