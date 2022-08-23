經濟疲軟又遇政治風暴：阿根廷副總統克莉絲蒂娜遭檢方求處12年刑期、終身禁任公職

阿根廷聯邦檢察官週一（22日）要求對該國前總統、同時也是現任副總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）求處12年刑期， 並禁止她終身擔任公職，罪名是涉嫌 在2007年至2015年的兩屆總統任內， 不定期將公共工程合約授予朋友和盟友。

現年69歲的 克莉絲蒂娜是阿根廷近代最有權力的政治人物，她的丈夫基什內爾（Néstor Carlos Kirchner）於2003至2007年為阿根廷總統，克莉絲蒂娜在基什內爾之後競選總統成功，成為阿根廷史上第二位女總統，之後也連任成功，並與現任總統費爾南德斯（Alberto Fernández）搭擋，現為阿根廷副總統。

「我們正面臨這個國家有史以來最大的腐敗行為」，檢察官盧西尼亞（Diego Luciani）指出。克莉絲蒂娜被控在任內將51份 道路與公共工程合約授予商人貝耶茲（Lázaro Báez）的公司（ Austral Construcciones） ，其 中許多工程價格過高或未能完成，專家懷疑，據稱被轉移的資金是透過這些公司進入了克莉絲蒂娜家族手中。

Today, prosecutors in Argentina 🇦🇷 asked a judge to sentence Vice-President Cristina Fernández de Kirchner to 12y behind bars, as they accused her of having led "the biggest corruption scheme ever known in the country."



My prediction: nothing will happen. https://t.co/tGc385uFHf — BowTiedMara (@BowTiedMara) August 22, 2022

當地媒體報導，在克莉絲蒂娜於2015年卸任總統之前， 貝耶茲的公司 因未完成的工作而獲得了5.37億披索的報酬（當時價值約為537萬美元），在那之後， 貝耶茲的公司放棄所有工作，並解僱了公司的員工。

審判自2019年開始，克莉絲蒂娜 在過去3年中強烈否認所有對她的指控，並表示司法不公，法官已經寫好、甚至簽署了對她的判決結果。

對於這次的判決，克莉絲蒂娜的盟友將此描述為政治起訴，現任總統費爾南德斯表示，這份判決是對副總統的司法迫害，稱沒有任何指控目前得到證實，他也在推特上公開支持克莉絲蒂娜。

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK — Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022

判決結果將在幾個月內公佈，但克莉絲蒂娜可以向高等法院提出上訴，預計需要數年時間才能做出最終判決。而當晚在克莉絲蒂娜住家外已擠滿支持者與反對者，支持者認為審判過程不公正。

Tensión en la casa de Cristina Kirchner: la Policía intervino para dispersar a militantes a favor y en contra del Gobierno https://t.co/8o5sHlH3hG pic.twitter.com/hBGDI4JwOP — infobae (@infobae) August 23, 2022

這個消息對經濟疲弱的阿根廷社會無疑又是一大重擊，阿根廷7月通膨率飆升至20年來高點（7.4％），物價在過去12個月飆漲71％，預計年底通膨年增率可能會達90％。

阿根廷中央銀行（BCRA）本月實施了3年來最大的利率調整，11日一口氣將基準利率上調950個基點（38碼），28天期基準利率由60％調升為69.5％。

阿根廷於今（2022）年與國際貨幣基金組織（IMF）達成債務協議，阿根廷政府積欠450億美元的外債將獲得額外4年的寬限期，得以延遲到2026年再開始償還債務，但應在2034年之前還完。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺