逃亡17小時殺警案兇嫌落網，供稱犯案動機：被辣椒水噴眼、聽到警告槍聲陷瘋狂

台南市安南區昨（22）日發生兩名員警被攻擊致死的重大案件，現場一把警用配槍和彈匣不翼而飛。專案小組今晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。目前專案小組已將林信吾帶回台南市警局釐清案情。

台南市政府警察局偕同台南市市長黃偉哲，於今日上午8點30分召開記者會說明案情。記者會一開始，黃偉哲先為兩位英勇殉職的警察同仁帶現場默哀1分鐘。

黃偉哲表示，殺警案嫌疑人目前已在往台南路上準備歸案，經過台南市警方、刑事警察局南部打擊犯罪中心，以及新竹市警察局、高雄市警察局、警政署等協勤單位，在嫌犯犯案17小時後加以逮捕，告慰兩位殉職的員警在天之靈。案件破案，在場所有人沒有一絲的喜悅，因為失去兩位年輕英勇的員警。

Photo Credit: 中央社 台南市政府警察局局長方仰寧（左二）、台南市長黃偉哲（中）上午在破案記者會上表示，失去英勇員警，破案沒有一絲喜悅。

警：嫌犯非常狡猾，不斷變換交通工具製造斷點

台南市警察局局長方仰寧表示，警方昨天從嫌犯偷竊騎走的機車開始追起，查出嫌犯將機車停在土城高中，丟下相關證物後，搭乘計程車，再轉公車，再轉計程車，再搭火車北上到新營。隨後在新營偷一輛機車，並搶了當地一間全家便利超商，接著搭乘白牌計程車到九如交流道下車。

方仰寧表示，之後非常感謝高雄市市長及警察局全力的支持，能夠很快速掌握嫌犯隨即買單程客運車票北上到新竹。在報告警政署長後，署長立刻調度新竹市及刑事局的警力現場佈署。客運車上雖總共有12名乘客，但警方掌握到客運於停靠新竹站時，只有嫌犯本人會下車。在台南市警察大隊與新營分局的警力隨後趕到後，加入現場佈署埋伏。

警方為不傷到可能被挾持的人質，於嫌犯下車後，趁其不備，迅速將之壓制逮捕。現場起獲被劫走的警槍，以及18顆子彈，再配合昨日現場的6個彈殼，24發子彈全部到位。

方仰寧表示，歹徒非常狡猾，逃逸過程不斷變換交通工具，就是想製造斷點增加警方偵查的困難。但警方將跡證一點一滴串聯起來，雖成功逮捕嫌犯，心情仍然十分沉重。

嫌犯供稱犯案動機：被辣椒水噴眼、聽到警告槍聲陷瘋狂

方仰寧表示，兩位殉職員警同仁昨日發現贓車的行蹤後，立刻展開追捕，從中西區追到安南區。

嫌犯初步供述，自己原本逃到公墓在那裡喝酒，但遇到鍥而不捨的員警一直追他，他便拿刀抵住一名員警，另一名員警喝令他放下刀子，嫌犯不從，員警遂用辣椒水噴他。嫌犯表示自己眼睛被噴到後因為刺激，便瘋狂撲向員警，當中員警有警告式的開了一槍，造成嫌犯更加瘋狂，便刺殺了警察，才讓員警殉職。

至於為何搭乘客運前往新竹，嫌犯供稱自己漫無目標，只想著離開台南就好。

為何兩位殉職員警僅有一位有配槍？方仰寧表示，由於其中一名員警原先是處理交通稽查的勤務，可以選擇配槍或不配槍，之後是開車協助接送另名有配槍的員警到現場。交通稽查一般來說，並非強力執勤的勤務，因此並未規定一定要配槍。

方仰寧表示，嫌犯初步供述避重就輕可能為卸責之詞，警方對其說詞抱持高度懷疑。根據現場巡邏車上的彈孔，至少有4槍以上開向巡邏車。接下來將由檢察官加入指揮，嚴密搭配現場跡證，絕不會讓歹徒逍遙法外或避罪卸責。

原先鎖定陳姓嫌犯，主動到案說明：不是我做的

警方說明，事件發生後清查轄內所有可疑對象，包括兩位殉職員警調查對象後，鎖定3－4位對象，經過一一過濾排除，初步鎖定一名有3條通緝案在身的陳姓嫌犯。然而陳嫌主動到案說明「不是我做的」，再加上比對其行蹤與其他跡證之後不符，因此將之排除嫌疑人選。

之後再鎖定林姓嫌犯，也是因為現場跡證加上影像證據，確定是他後，才掌握其行蹤，將之逮捕歸案。嫌犯自客運下車後，埋伏警方等待客運開走，旁邊沒有任何民眾時一擁而上，由於嫌犯將槍枝放在背包裡來不及反應，因此現場直接被5、6名員警現場壓制，未遭遇嫌犯反抗。

《蘋果日報》報導，林姓嫌犯高中畢業，離婚、育有3名子女由前妻照顧，之後再交往女友，產下一女，在押前原本從事清潔工作，月收入約4 、5萬，後來無業。其母親曾因怨恨同居人移情別戀，以水果刀割下同居人的生殖器後逃逸9年，後來落網被判3年半。

由於經查發現林姓嫌犯是明德外役監逃犯，其自外疫監逃逸過程中是否還犯下其他案件，警方會再近一步釐清。

警政署長黃明昭：將針對安全執法的部分加強教育訓練

警政署長黃明昭表示，嫌犯竟敢在光天化日之下對執法人員行兇，警方快速地將其繩之以法。兩位這麼年輕的警察同仁生命就這樣殞落，令人非常難過及不捨。警察方面團隊合作盡速將嫌犯逮捕歸案，也給兩位罹難家屬一個安慰。

黃明昭再次強調，員警同仁在值勤時，一定要以安全為最高原則，任務的達成雖然需要，但若同仁不安全就都枉然，未來將針對安全執法的部分加強教育訓練，包括如何攔車、如何盤查將會是教育訓練的重點。

《中央社》報導，總統蔡英文上午亦透過臉書表示，感謝中央及地方警政單位全力偵辦，第一線員警不眠不休，在最短時間將嫌犯逮捕到案，守護民眾及維護社會安全，也讓民眾安心。

蔡英文表示，政府維護治安的公權力，絕對不容許任何挑戰，打擊犯罪也絕對不會手軟。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺