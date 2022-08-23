逃亡17小時殺警案兇嫌落網，供稱犯案動機：被辣椒水噴眼、聽到警告槍聲陷瘋狂
我們想讓你知道的是
台南市警察局局長方仰寧表示，歹徒非常狡猾，逃逸過程不斷變換交通工具，就是想製造斷點增加警方偵查的困難。但警方將跡證一點一滴串聯起來，雖成功逮捕嫌犯，心情仍然十分沉重。
台南市安南區昨（22）日發生兩名員警被攻擊致死的重大案件，現場一把警用配槍和彈匣不翼而飛。專案小組今晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。目前專案小組已將林信吾帶回台南市警局釐清案情。
台南市政府警察局偕同台南市市長黃偉哲，於今日上午8點30分召開記者會說明案情。記者會一開始，黃偉哲先為兩位英勇殉職的警察同仁帶現場默哀1分鐘。
黃偉哲表示，殺警案嫌疑人目前已在往台南路上準備歸案，經過台南市警方、刑事警察局南部打擊犯罪中心，以及新竹市警察局、高雄市警察局、警政署等協勤單位，在嫌犯犯案17小時後加以逮捕，告慰兩位殉職的員警在天之靈。案件破案，在場所有人沒有一絲的喜悅，因為失去兩位年輕英勇的員警。
警：嫌犯非常狡猾，不斷變換交通工具製造斷點
台南市警察局局長方仰寧表示，警方昨天從嫌犯偷竊騎走的機車開始追起，查出嫌犯將機車停在土城高中，丟下相關證物後，搭乘計程車，再轉公車，再轉計程車，再搭火車北上到新營。隨後在新營偷一輛機車，並搶了當地一間全家便利超商，接著搭乘白牌計程車到九如交流道下車。
方仰寧表示，之後非常感謝高雄市市長及警察局全力的支持，能夠很快速掌握嫌犯隨即買單程客運車票北上到新竹。在報告警政署長後，署長立刻調度新竹市及刑事局的警力現場佈署。客運車上雖總共有12名乘客，但警方掌握到客運於停靠新竹站時，只有嫌犯本人會下車。在台南市警察大隊與新營分局的警力隨後趕到後，加入現場佈署埋伏。
警方為不傷到可能被挾持的人質，於嫌犯下車後，趁其不備，迅速將之壓制逮捕。現場起獲被劫走的警槍，以及18顆子彈，再配合昨日現場的6個彈殼，24發子彈全部到位。
方仰寧表示，歹徒非常狡猾，逃逸過程不斷變換交通工具，就是想製造斷點增加警方偵查的困難。但警方將跡證一點一滴串聯起來，雖成功逮捕嫌犯，心情仍然十分沉重。
嫌犯供稱犯案動機：被辣椒水噴眼、聽到警告槍聲陷瘋狂
方仰寧表示，兩位殉職員警同仁昨日發現贓車的行蹤後，立刻展開追捕，從中西區追到安南區。
嫌犯初步供述，自己原本逃到公墓在那裡喝酒，但遇到鍥而不捨的員警一直追他，他便拿刀抵住一名員警，另一名員警喝令他放下刀子，嫌犯不從，員警遂用辣椒水噴他。嫌犯表示自己眼睛被噴到後因為刺激，便瘋狂撲向員警，當中員警有警告式的開了一槍，造成嫌犯更加瘋狂，便刺殺了警察，才讓員警殉職。
至於為何搭乘客運前往新竹，嫌犯供稱自己漫無目標，只想著離開台南就好。
為何兩位殉職員警僅有一位有配槍？方仰寧表示，由於其中一名員警原先是處理交通稽查的勤務，可以選擇配槍或不配槍，之後是開車協助接送另名有配槍的員警到現場。交通稽查一般來說，並非強力執勤的勤務，因此並未規定一定要配槍。
方仰寧表示，嫌犯初步供述避重就輕可能為卸責之詞，警方對其說詞抱持高度懷疑。根據現場巡邏車上的彈孔，至少有4槍以上開向巡邏車。接下來將由檢察官加入指揮，嚴密搭配現場跡證，絕不會讓歹徒逍遙法外或避罪卸責。
原先鎖定陳姓嫌犯，主動到案說明：不是我做的
警方說明，事件發生後清查轄內所有可疑對象，包括兩位殉職員警調查對象後，鎖定3－4位對象，經過一一過濾排除，初步鎖定一名有3條通緝案在身的陳姓嫌犯。然而陳嫌主動到案說明「不是我做的」，再加上比對其行蹤與其他跡證之後不符，因此將之排除嫌疑人選。
之後再鎖定林姓嫌犯，也是因為現場跡證加上影像證據，確定是他後，才掌握其行蹤，將之逮捕歸案。嫌犯自客運下車後，埋伏警方等待客運開走，旁邊沒有任何民眾時一擁而上，由於嫌犯將槍枝放在背包裡來不及反應，因此現場直接被5、6名員警現場壓制，未遭遇嫌犯反抗。
《蘋果日報》報導，林姓嫌犯高中畢業，離婚、育有3名子女由前妻照顧，之後再交往女友，產下一女，在押前原本從事清潔工作，月收入約4 、5萬，後來無業。其母親曾因怨恨同居人移情別戀，以水果刀割下同居人的生殖器後逃逸9年，後來落網被判3年半。
由於經查發現林姓嫌犯是明德外役監逃犯，其自外疫監逃逸過程中是否還犯下其他案件，警方會再近一步釐清。
警政署長黃明昭：將針對安全執法的部分加強教育訓練
警政署長黃明昭表示，嫌犯竟敢在光天化日之下對執法人員行兇，警方快速地將其繩之以法。兩位這麼年輕的警察同仁生命就這樣殞落，令人非常難過及不捨。警察方面團隊合作盡速將嫌犯逮捕歸案，也給兩位罹難家屬一個安慰。
黃明昭再次強調，員警同仁在值勤時，一定要以安全為最高原則，任務的達成雖然需要，但若同仁不安全就都枉然，未來將針對安全執法的部分加強教育訓練，包括如何攔車、如何盤查將會是教育訓練的重點。
《中央社》報導，總統蔡英文上午亦透過臉書表示，感謝中央及地方警政單位全力偵辦，第一線員警不眠不休，在最短時間將嫌犯逮捕到案，守護民眾及維護社會安全，也讓民眾安心。
蔡英文表示，政府維護治安的公權力，絕對不容許任何挑戰，打擊犯罪也絕對不會手軟。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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