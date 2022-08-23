寒冬將至，西方國家保衛烏克蘭的共識可能分崩離析？俄烏戰爭迎來最關鍵轉捩點

（中央社）俄羅斯進犯烏克蘭將邁入第7個月，戰事走向混亂不穩的僵局，不僅輿論疲乏，雙方戰士更深陷心力交瘁的「地獄」。專家分析，歐盟未來馳援力度將面臨更多不確定性，但不會放棄烏克蘭。

政治新聞網《Politico》於22日分析歐盟接下來對於俄烏持久戰的態度，以及需要注意的發展關鍵。《Politico》指出，資深歐盟官員坦言，今（2022）年秋天或初冬很可能會出現「危機點」，也就是成員國開始感受到戰爭帶來的嚴峻經濟陣痛，同時需更賣力掏錢支援烏克蘭的時間點。

為了讓民意適應前方挑戰，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等領袖都開始提醒人民，烏克蘭戰爭將持續數月，且國內目前感受到的影響還只是開始。19日馬克宏便在演講時說盼望人民團結，「接受要為自由與價值付出的代價」，並表明將繼續以各種方式支持烏克蘭。

歐洲內部的分歧也不可忽視，一邊是法、德、義，另一邊則是波蘭、波羅的海與北歐國家。法德仍舊擔心這場戰爭是否需要北大西洋公約組織（NATO）直接參與，或俄國訴諸非傳統武器的可能性。

但只要美國對烏克蘭的支持不變，且與歐洲聯盟（EU）利益一致，德法就不太可能會公開反對中、東歐成員國的鷹派立場。

《Politico》分析，雙方對俄羅斯下一步制裁的辯論將會出現明顯分歧，鷹派成員國正敦促法德義三大國對俄國祭出更快、更強硬的能源制裁，如石油禁運等，協議也恐將越來越難達成。

即使烏克蘭入歐盟的談判可能要費相當的時日，但給予候選資格與入歐前景也能向俄羅斯傳達訊息，展示歐盟團結一致對烏克蘭的承諾。

馬克宏提出的「歐洲政治共同體」可能開始討論，還有其他關於鄰近非歐盟國家的提議，但只會是初步交換意見。

接下來數月最難預測的，是輿論的變化。儘管擔憂，馬克宏與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都決心要應對國內對戰爭的疲乏，特別來自傳統親俄或反北約的極左或極右翼。

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，戰事將滿6個月，除了輿論呈現疲態，俄國與烏克蘭前線戰士更是身心俱疲。近月來傳出許多俄羅斯士兵拒絕去烏克蘭的消息。俄國士官費拉特耶夫（Pavel Filatyev）公開戰爭日記後出逃英國，並於17日向《衛報》（The Guardian）譴責政府「把我們變成野獸」，且「在這場戰爭中看不到正義」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）本月22日表示，自俄羅斯入侵以來，已有近9000名烏克蘭軍人陣亡。駐守戰事熱點頓巴斯（Donbass）的烏軍也向《費加洛報》（Le Figaro）坦言，在缺乏現代武器馳援下面對俄軍不斷攻勢，已心力交瘁，宛如「身在地獄」。

《Politico》指出，巴黎立場在歐盟對俄烏戰爭的回應上有關鍵角色，尤其因為義大利9月下旬國會大選預期會由親俄的極右派勝出，而柏林則缺乏領導意願。

支持烏克蘭與維持歐洲內部團結可能是馬克宏願景的最大挑戰，他希望強化歐盟自身戰略與軍力以符合歐洲的國際重要性，而歐盟對俄烏戰爭接下來的態度將帶來至關重要的影響。《Politico》認為，儘管歐盟未來半年的制裁與軍援規模恐怕漸縮，但應不可能撤回對烏克蘭的承諾。

寒冬將至，CNN：歐洲支持烏克蘭決心將備受考驗

俄烏戰爭爆發至今，西方國家大體上仍維持團結，與烏國站在同一陣線。然而現在歐洲各國官員擔心，糧價上漲、能源匱乏以及經濟可能衰退的凜冬即將來臨，西方合作抗俄的共識可能分崩離析。

美國有線電視新聞網（CNN）的分析指出，儘管在美國前總統川普（Donald Trump）任內和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間，跨大西洋聯盟內部關係不睦，但烏國遭入侵後，聯盟仍成功團結起來，同意向基輔提供財務支持和武器捐贈、降低對俄國能源的依賴，並實施旨在打擊俄國總統普亭（Vladimir Putin）及其親信的制裁措施。

戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也不斷呼籲各國支持他對抗俄軍的努力，但隨著衝突持續進行，他可能發現自己更難引起歐洲領導人的關注。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深顧問吉爾斯（Keir Giles）指出：「烏克蘭當前面臨的挑戰與開戰的第一天一樣：讓西方站在他們這邊。因為西方各國必須為支持基輔付出國內成本，除了普亭的天然氣和糧食威脅，還有經濟與人道主義成本。」

吉爾斯還說：「這很可能就是澤倫斯基說他希望在耶誕節前結束戰爭的原因。從長遠來看，烏克蘭面臨的真正問題將是確保西方遵守承諾。」

冬季的燃料危機是歐洲官員和外交官每天都在思考的問題。根據2021年的統計數據，俄羅斯佔歐洲天然氣進口總量的55％左右。

歐洲國家也渴望購買俄國石油，近半俄油都出口到歐洲大陸。據報導，歐盟去（2021）年每天進口220萬桶原油。

一位不具名歐洲高階外交官員表示，「在歐盟內部，這將非常困難。我們必須努力遵守承諾，在天然氣和其他利益上切斷與俄羅斯的關係。」歐盟國家7月同意縮減15％天然氣用量，以回應俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源價格危機。