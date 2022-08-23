美日韓近期商討台海情勢，歐盟外交政策高級代表波瑞爾：歐盟願擔任台海危機「調解人」

美國與日韓近期商討台海情勢，期盼穩定維持現狀

（中央社）美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今（23）日表示，台灣海峽和平及穩定是美國與日本、韓國定期討論的議題，有鑒於中國近來試圖破壞區域穩定及現狀，美方近期有與日韓商討台海情勢。

中共近來以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台美發動一系列報復措施，包含月初在台灣周圍海域接連多天進行軍演，發射11枚東風系列彈道飛彈，當中幾枚甚至落入日本專屬經濟區（EEZ），引發國際高度關注。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日與韓國外交部長朴振通話，重申美國防衛韓國及日本的「堅若磐石承諾」，雙方也討論印太區域及台海的穩定。

普萊斯今天在例行簡報會上被媒體要求提供更多細節，他予以婉拒。但他強調，美國與韓國等盟邦擁有許多共享價值及利益，其中一項為台海穩定。

普萊斯表示，台灣海峽是全球重要航道，過去40多年來有相當大量的全球商務船隻通行。因為清楚了解台海的重要性，不只對台灣人民，對其他區域國家及利害關係者亦是，美國與區域盟友一直起身捍衛並維繫現狀。

Photo Credit: 中央社 美國國務院發言人普萊斯

針對美日韓聯盟，普萊斯指出，在彼此諸多共享價值上，美日韓雙邊及三邊合作可說是相當關鍵。他們雖較常提及北韓持有大規模殺傷性武器（WMD）的問題，但位於他們聯盟核心的，是維持印太區域自由開放的這項恆久目標。

普萊斯強調，美日韓最想看到的就是台海現狀及穩定的維繫，他們定期就此進行討論。有鑒於北京近來企圖破壞過去40多年來處於兩岸關係核心的穩定及現狀，台海是美日韓近期討論主題之一。

兩岸局勢緊張，歐盟最高外交官：願調解台海危機

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪問台灣後，中國在台灣周邊大規模軍演讓局勢陷入緊張。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）22日說，歐盟願意擔任台灣海峽危機的「調解人」。

《南華早報》（South China Morning Post）報導，波瑞爾在西班牙北部城市桑坦德（Santander）一場論壇發表演說：「在這種情況下，歐盟正試圖擔任調解人。」

波瑞爾指出，他對本（8）月稍早裴洛西訪問台灣後的局勢升溫表達「嚴重關切」。

被問到是否打算訪問台灣，波瑞爾透露自己沒有計畫訪台，他表示：「而且我認為歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也不會訪問台灣。」

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）｜Photo Credit: AP / 達志影像 歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾

波瑞爾還說：「這使得與中國之間的關係特別微妙，這就是為何我們需要避免給予（中國）一個加劇緊張情勢的藉口。」

「當然，裴洛西有權去任何她想去的地方，但除了自身權利，另一方面為選擇合適的時機。」

他說道，自己看到裴洛西這次訪台讓美國政府感到「不安」。

波瑞爾也提到台灣的重要性，「台灣是一個小國家，卻生產了全球70％的半導體、90％的高科技半導體。」

被問及如果中國武力進犯台灣，歐盟會如何反應，波瑞爾指出：「所有人都試圖避免直接對抗中國。」

「這是美國非常謹慎試圖避免的情況，所有人都捍衛台灣發展政治體制的權利，但所有人都非常謹慎處理，且試圖避免直接對抗中國。」

他還說：「來自西方和北美洲的我們必須捍衛台灣人民的權利，但台灣不是聯合國的成員。它不被承認為一個國家。因此，我們保持戰略模糊性。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺