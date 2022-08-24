耆老凋零、中生代失語，土耳其伊斯坦堡「波蘭村」陷母語傳承危機

文：鍾佑貞（中央社記者）

（中央社）坐落伊斯坦堡近郊的波蘭村全盛時期曾有千人，如今居民僅百人上下，能說上一口波蘭語的世代逐漸凋零，50、60歲者已無法讀母語。對於年輕一代而言，土耳其是家，在歐陸的波蘭反成異鄉。

19世紀波蘭境內抗俄起義風起雲湧，但抗議者都未能逃過鎮壓。1842年11月，部分抗俄人士前往鄂圖曼帝國尋求棲身之處，於伊斯坦堡東北林地成立波蘭村（Polonezköy），又稱亞當村（Adampol），以紀念波蘭流亡政府領導人查托里斯基王子（Prince Adam Czartoryski）。

一百多年來，逃離革命、徵兵及蘇聯古拉格（Gulag）勞改營的波蘭移民紛紛跋涉至波蘭村落腳定居，在7500公頃大小的林地中繁衍生息。

比起其他國家的波蘭聚落一一受當地同化，距市區約一小時車程的伊斯坦堡波蘭村，一度是保存傳統最力的地點。法國小說家福樓拜（Gustave Flaubert）、土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）及波蘭裔前教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）都曾慕名造訪。

1970年代，村裡開設民宿及餐廳攬客維生，土耳其民眾紛紛上門光顧，週末尤其熱鬧。村民也與土耳其人通婚，雙邊交流增加下，波蘭村面貌改變，也沖淡村民對故土的記憶。

當地住宅的鹿角裝飾上可見藍白色相間的土耳其「邪眼」護身符，餐廳菜單則是波蘭炸豬排及土耳其沙威瑪並列，街道轉角的土耳其國旗及遠處傳來的清真寺喚拜聲，更顯移民後代在異鄉維繫文化的難度。

即使有心保留集體記憶，波蘭村缺乏資源推動文化傳承，村內也無波蘭語學校，僅剩最年長的第四代仍能聽、說、讀、寫波蘭文。第五代德候達（Jan Dohoda）年近60歲，對波蘭村一草一木如數家珍，只能聽、說波蘭文卻無法讀寫，女兒幾天前才嫁去美國。

「每當有人提供我教波蘭文的機會，對我來說，就像是扒開一道傷口」，他對《中央社》說道。

一如其他外移尋求更佳工作機會的波蘭村年輕人，移民第六代克里斯（Kris）遠赴荷蘭從事資安業。他接受電訪時表示，波蘭村土耳其化的趨勢是必然。為吸引中東遊客或投資，土耳其政府與伊斯蘭教及穆斯林世界建立密切關係，這使當地其他少數民族的能見度不如以往。

Photo Credit: 中央社 多年來，土耳其伊斯坦堡的波蘭村民持續前往澳洲、德國或美國等地尋求更好的生活，村內可見數間無人打理的空屋。

克里斯的母親芭芭拉（Barbara）在波蘭村經營一間餐廳，服務生雖然清一色是來打短工的土耳其人，餐廳古色古香，牆壁懸掛波蘭國徽，芭芭拉也悉心擺設東歐風陶瓷及刺繡。餐廳外幾公尺，就是索菲亞羅茲（Zofia Ryży）紀念館，也是村內歷史最悠久的建築之一，館內盡是泛黃簡報及文物，見證波蘭村及波土兩國百年互動。

雙邊關係可追溯至1414年，即葛倫瓦德戰役4年後，鄂圖曼帝國蘇丹穆罕默德一世（Mehmed I Çelebi）接待首個波蘭代表團。18世紀波蘭遭瓜分滅國，鄂圖曼土耳其拒絕承認。土耳其共和國成立後，波蘭也義氣相挺，率先予以承認。歐洲聯盟（EU）成員國中，波蘭是少數公開挺土耳其加入歐盟的國家。

土耳其現代詩人希克梅特（Nazim Hikmet）有波蘭血統，他的曾祖父歐真斯基（Ozenski）將軍即是首批來到波蘭村的流亡人士之一。

雙邊關係源遠流長，波蘭村卻未獲得保存文化的有力支持。例如每年6月的傳統櫻桃節是村內盛事，也是唯一讓村民得以對外展示波蘭傳統的機會。地方政府過去兩、三年稱資金短缺停辦，今年才復辦。德候達悲觀看待當地傳承乃至推廣文化前景，認為政府從沒想過這個問題。

不過，波蘭村年輕世代似乎對所謂的故土及認同不再執著，講起華沙、盧布林等大城甚至有種疏離感。即使父母仍有親人在波蘭，克里斯從未考慮前往波蘭工作，「我不會叫波蘭『家』，土耳其才是家」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航