耆老凋零、中生代失語，土耳其伊斯坦堡「波蘭村」陷母語傳承危機
我們想讓你知道的是
雙邊關係源遠流長，波蘭村卻未獲得保存文化的有力支持。例如每年6月的傳統櫻桃節是村內盛事，也是唯一讓村民得以對外展示波蘭傳統的機會。地方政府過去 2、3年稱資金短缺停辦，今年才復辦。德候達悲觀看待當地傳承乃至推廣文化前景，認為政府從沒想過這個問題。
文：鍾佑貞（中央社記者）
（中央社）坐落伊斯坦堡近郊的波蘭村全盛時期曾有千人，如今居民僅百人上下，能說上一口波蘭語的世代逐漸凋零，50、60歲者已無法讀母語。對於年輕一代而言，土耳其是家，在歐陸的波蘭反成異鄉。
19世紀波蘭境內抗俄起義風起雲湧，但抗議者都未能逃過鎮壓。1842年11月，部分抗俄人士前往鄂圖曼帝國尋求棲身之處，於伊斯坦堡東北林地成立波蘭村（Polonezköy），又稱亞當村（Adampol），以紀念波蘭流亡政府領導人查托里斯基王子（Prince Adam Czartoryski）。
一百多年來，逃離革命、徵兵及蘇聯古拉格（Gulag）勞改營的波蘭移民紛紛跋涉至波蘭村落腳定居，在7500公頃大小的林地中繁衍生息。
比起其他國家的波蘭聚落一一受當地同化，距市區約一小時車程的伊斯坦堡波蘭村，一度是保存傳統最力的地點。法國小說家福樓拜（Gustave Flaubert）、土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）及波蘭裔前教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）都曾慕名造訪。
1970年代，村裡開設民宿及餐廳攬客維生，土耳其民眾紛紛上門光顧，週末尤其熱鬧。村民也與土耳其人通婚，雙邊交流增加下，波蘭村面貌改變，也沖淡村民對故土的記憶。
當地住宅的鹿角裝飾上可見藍白色相間的土耳其「邪眼」護身符，餐廳菜單則是波蘭炸豬排及土耳其沙威瑪並列，街道轉角的土耳其國旗及遠處傳來的清真寺喚拜聲，更顯移民後代在異鄉維繫文化的難度。
即使有心保留集體記憶，波蘭村缺乏資源推動文化傳承，村內也無波蘭語學校，僅剩最年長的第四代仍能聽、說、讀、寫波蘭文。第五代德候達（Jan Dohoda）年近60歲，對波蘭村一草一木如數家珍，只能聽、說波蘭文卻無法讀寫，女兒幾天前才嫁去美國。
「每當有人提供我教波蘭文的機會，對我來說，就像是扒開一道傷口」，他對《中央社》說道。
一如其他外移尋求更佳工作機會的波蘭村年輕人，移民第六代克里斯（Kris）遠赴荷蘭從事資安業。他接受電訪時表示，波蘭村土耳其化的趨勢是必然。為吸引中東遊客或投資，土耳其政府與伊斯蘭教及穆斯林世界建立密切關係，這使當地其他少數民族的能見度不如以往。
克里斯的母親芭芭拉（Barbara）在波蘭村經營一間餐廳，服務生雖然清一色是來打短工的土耳其人，餐廳古色古香，牆壁懸掛波蘭國徽，芭芭拉也悉心擺設東歐風陶瓷及刺繡。餐廳外幾公尺，就是索菲亞羅茲（Zofia Ryży）紀念館，也是村內歷史最悠久的建築之一，館內盡是泛黃簡報及文物，見證波蘭村及波土兩國百年互動。
雙邊關係可追溯至1414年，即葛倫瓦德戰役4年後，鄂圖曼帝國蘇丹穆罕默德一世（Mehmed I Çelebi）接待首個波蘭代表團。18世紀波蘭遭瓜分滅國，鄂圖曼土耳其拒絕承認。土耳其共和國成立後，波蘭也義氣相挺，率先予以承認。歐洲聯盟（EU）成員國中，波蘭是少數公開挺土耳其加入歐盟的國家。
土耳其現代詩人希克梅特（Nazim Hikmet）有波蘭血統，他的曾祖父歐真斯基（Ozenski）將軍即是首批來到波蘭村的流亡人士之一。
雙邊關係源遠流長，波蘭村卻未獲得保存文化的有力支持。例如每年6月的傳統櫻桃節是村內盛事，也是唯一讓村民得以對外展示波蘭傳統的機會。地方政府過去兩、三年稱資金短缺停辦，今年才復辦。德候達悲觀看待當地傳承乃至推廣文化前景，認為政府從沒想過這個問題。
不過，波蘭村年輕世代似乎對所謂的故土及認同不再執著，講起華沙、盧布林等大城甚至有種疏離感。即使父母仍有親人在波蘭，克里斯從未考慮前往波蘭工作，「我不會叫波蘭『家』，土耳其才是家」。
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
購票資訊詳見官方網站