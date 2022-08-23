菲律賓學生疫後2年多重返校園，國家教育支出不足引青年團體憂心
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菲律賓是國際上幾個最慢恢復全日制實體課程的國家之一，起因是前總統杜特蒂自2020年3月10日起禁止學生到校上課。如今在菲律賓總統小馬可仕執政下，8月22日起恢復公立中小學恢復實體上課，11月起所有公私立學校須恢復面對面上課。
（中央社）COVID-19爆發至今2年多，許多菲律賓中小學生今天終於重回校園，但學生團體和青年組織聯名呼籲馬尼拉當局宣布菲國面臨教育危機，動員各部門制定國家教育計畫以走出困境。
受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）自2020年3月10日起禁止學生到校上課。雖然菲國學校逐步恢復實體課程，上個學年僅76%公立學校恢復面對面上課。
菲律賓中小學新學年今天開學。在副總統兼教育部長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）推動下，全國4萬7000所公立中小學中，90%學校今天恢復實體課程；11月起，所有公私立學校將恢復面對面上課。
不過，菲律賓學生會聯盟（SCAP）、學生權利和福利聯盟（STRAW PH）、菲律賓大學系統聯盟（Bukluran UP System）等學生團體今天召開記者會表示，菲國教育體系面臨多項危機亟待解決。
菲律賓瑪甫（Mapúa）大學學生會會長委員會公關組長尚恩．陳（Sean Matthew Tan）說，菲國正面臨預算不足、部分家長無力負擔和輟學率等教育問題。
他表示，聯合國教科文組織（UNESCO）數據顯示，超過140萬菲律賓兒童失學，原因包括貧困、學校不適合學生及社會階級鴻溝。學校若無法提供適當的教育，菲律賓學生的表現可能衰退到低於全球標準。
這些團體指出，馬尼拉當局教育支出僅占國內生產毛額（GDP）3.9%左右，呼籲政府根據聯合國建議，增加教育支出到占國內生產毛額6%，並加強控管教育預算使用情形。
另外，學生團體表示，疫情爆發前，菲律賓就面臨教室、教科書、教具等基礎設施不足問題；隨著學校過渡到實體和遠距融合上課，情況更加惡化。呼籲政府為學校提供充足的教育基礎設施，確保菲國學生能安全有效率地學習。
菲律賓孩童開心線下見到同學
（中央社）菲律賓中小學校新學年22日開學，數以百萬計孩童返校，其中許多人是自COVID-19疫情爆發後首度進入教室就座，有小學生表示很高興見到同學。
法新社報導，菲律賓是世界幾個最慢恢復全日制實體課程的國家之一，引發外界警告停課太久導致菲國教育危機惡化。
首都馬尼拉的佩德羅格瓦拉小學（Pedro Guevara Elementary School）從2020年3月就開始關閉教室，採取實體和遠距融合上課，22日可見戴口罩和穿制服的孩子們在校門口排隊量體溫及噴酒精。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2個月前上任後就宣布，11月起所有公私立學校須恢復面對面上課。
一名6年級學生表示，在透過線上會議軟體Zoom上了兩年的課後，她很高興能看到同學和老師。
這名11歲學生告訴法新社：「我們以前玩得很開心，現在我又可以開心玩了。」
不過許多學子要努力追上進度。
佩德羅格瓦拉小學一名32歲的科學老師表示，她擔心學生們在過去兩年錯過了寶貴的學習時光。
她說：「身為老師，我們確實偏好面對面教學，至少我們是能夠衡量和評估學生程度和狀況的人。」
新聞來源：
- 疫情2年多首度返校 菲律賓孩童開心見到同學（中央社）
- 菲律賓學生疫後重回校園 青年團體指教育陷危機（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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