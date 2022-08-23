菲律賓學生疫後2年多重返校園，國家教育支出不足引青年團體憂心

（中央社）COVID-19爆發至今2年多，許多菲律賓中小學生今天終於重回校園，但學生團體和青年組織聯名呼籲馬尼拉當局宣布菲國面臨教育危機，動員各部門制定國家教育計畫以走出困境。

受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）自2020年3月10日起禁止學生到校上課。雖然菲國學校逐步恢復實體課程，上個學年僅76%公立學校恢復面對面上課。

菲律賓中小學新學年今天開學。在副總統兼教育部長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）推動下，全國4萬7000所公立中小學中，90%學校今天恢復實體課程；11月起，所有公私立學校將恢復面對面上課。

不過，菲律賓學生會聯盟（SCAP）、學生權利和福利聯盟（STRAW PH）、菲律賓大學系統聯盟（Bukluran UP System）等學生團體今天召開記者會表示，菲國教育體系面臨多項危機亟待解決。

菲律賓瑪甫（Mapúa）大學學生會會長委員會公關組長尚恩．陳（Sean Matthew Tan）說，菲國正面臨預算不足、部分家長無力負擔和輟學率等教育問題。

他表示，聯合國教科文組織（UNESCO）數據顯示，超過140萬菲律賓兒童失學，原因包括貧困、學校不適合學生及社會階級鴻溝。學校若無法提供適當的教育，菲律賓學生的表現可能衰退到低於全球標準。

這些團體指出，馬尼拉當局教育支出僅占國內生產毛額（GDP）3.9%左右，呼籲政府根據聯合國建議，增加教育支出到占國內生產毛額6%，並加強控管教育預算使用情形。

另外，學生團體表示，疫情爆發前，菲律賓就面臨教室、教科書、教具等基礎設施不足問題；隨著學校過渡到實體和遠距融合上課，情況更加惡化。呼籲政府為學校提供充足的教育基礎設施，確保菲國學生能安全有效率地學習。

Photo Credit: 中央社 菲律賓中小學新學年22日開學，副總統兼教育部長薩 拉．杜特蒂（右）前往巴丹省（Bataan）迪納魯畢罕 （Dinalupihan）小學視察上課情形。 （薩拉．杜特蒂辦公室提供）

菲律賓孩童開心線下見到同學

（中央社）菲律賓中小學校新學年22日開學，數以百萬計孩童返校，其中許多人是自COVID-19疫情爆發後首度進入教室就座，有小學生表示很高興見到同學。

法新社報導，菲律賓是世界幾個最慢恢復全日制實體課程的國家之一，引發外界警告停課太久導致菲國教育危機惡化。

首都馬尼拉的佩德羅格瓦拉小學（Pedro Guevara Elementary School）從2020年3月就開始關閉教室，採取實體和遠距融合上課，22日可見戴口罩和穿制服的孩子們在校門口排隊量體溫及噴酒精。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2個月前上任後就宣布，11月起所有公私立學校須恢復面對面上課。

一名6年級學生表示，在透過線上會議軟體Zoom上了兩年的課後，她很高興能看到同學和老師。

這名11歲學生告訴法新社：「我們以前玩得很開心，現在我又可以開心玩了。」

不過許多學子要努力追上進度。

佩德羅格瓦拉小學一名32歲的科學老師表示，她擔心學生們在過去兩年錯過了寶貴的學習時光。

她說：「身為老師，我們確實偏好面對面教學，至少我們是能夠衡量和評估學生程度和狀況的人。」

Photo Credit: 中央社 圖為家長在馬尼拉都會區奎松市一所小學查看分班資訊。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範