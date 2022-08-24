談柬埔寨人口販運：「被高薪詐騙」這件事，為何戳中台灣人心中的痛點？

自網紅Bump援救柬埔寨受騙台人的影片引發熱議以來，將近兩周，每天都有柬埔寨的新聞。而網路的討論熱潮，看來只是火頭剛起，還不知延燒多久。柬埔寨人口販運議題，牽涉甚廣，會成為一個比台海衝突還熱的狀況，原因在於，「被高薪詐騙」這件事，戳中台灣人心中的痛點。

網友戰成一團，酸說這新聞起碼吵一個月。而各家網路小編的立場（除政府、民進黨洗地工相關外）竟幾乎一致，回罵說該談就談，為何不能談一個月？這看似無謂的鬥嘴，反而突顯出一種現實。對網路風向敏感的小編們，知道這個議題會讓許多人代入自己的處境，會引出很多個人感觸。無論正反意見，都還有得吵。

柬埔寨人口販運的細節，與相關情勢，隨著網路熱議，早已人人皆知，已無需多談。關鍵是，為何這人口販運的模式在台灣行得通？為何平常不在乎他人死活的台灣人，會如此關心？

隨著爆料者、被騙者，與被援救者的資訊增加，會被人口販運的台灣人，大概有以下幾種狀況：

明知是偏門工作，為貪求高薪而去。 被親友拐去 被賣掉

第一種狀況，本身就涵蓋不同個案的動機與原因。從最單純的網路博弈，到明知去搞電訊詐騙，或從事八大工作，都是社會賤斥批判的工作項目。他們為何明知是偏門工作還去，原因大多是為了賺更多錢（用來享受、還債、階級翻轉、圓夢，理由各自不同）。

這也是最多人罵的一點。認為這些人好吃懶作，從事灰色或犯法工作，自私自利，被賣了就是活該，不應該浪費社會資源討論，也不該救這些人。

第二種是近期被討論最多的，被扣留要脅的受害者為了自保，拉親友下水，也跟著被人口販運。這一類的比較無辜，受害者以原住民居多。所以在原住民立委熱心介入下，才讓政府被迫重視柬埔寨問題。輿論對這類也相對同情。