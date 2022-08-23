美國網紅Andrew Tate因仇女遭各大社群媒體封殺，但TikTok粉絲頁面仍有數百萬觀看
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Andrew tate因仇女言論遭各大社群媒體封殺，不過在TikTok上仍可見粉絲發布相關的影片內容。對此，反極端主義組織便表示，雖然TikTok刪除泰特主帳號的行為，是朝著正確方向邁進，但仍然走得不夠遠。
美國網紅安德魯・泰特（Andrew Tate），由於多年來不斷在各個社群媒體發表厭女言論，日前遭到Instagram、Facebook等各大社群媒體集體封殺。然而，儘管已經發布禁令，但許多分享他影片的粉絲專頁仍然活躍在TikTok上，這些內容共累積數百萬個觀看量。
因厭女言論遭TikTok、Youtube集體封殺，但TikTok仍可見相關內容
身為英裔美國前自由搏擊冠軍、前美國知名真人秀「老大哥」（Big Brother）明星的泰特，長年以來便因為發表具備性別歧視的言論而吸引大量批評者與粉絲。
《彭博社》報導，自今（2022）年4月以來，泰特除了在Google上的搜索量飆升。除了在YouTube上，8月份他的帳號有76.8萬名訂閱者，在TikTok上，帶有其姓名的標籤觀看次數更高達138億次。
現在，泰特被禁止使用TikTok、Facebook和Instagram、Youtube等社群媒體。
根據《彭博社》，YouTube發言人艾薇・崔（Ivy Choi）在22日便表示，由於泰特的頻道「多次違反」社群指南和服務條款，包括YouTube的仇恨言論政策，因此將關閉與泰特有關的頻道。此外，她更指出，如果一個頻道被終止，上傳者將無法使用、擁有或創建任何其他YouTube頻道。
除了Youtube以外，其他社群媒體在之前便已經對泰特的仇恨言論採取行動。《NBC》報導，Facebook、Instagram、TikTok在19日便集體關閉了泰特的帳號，原因為泰特違反了仇恨言論與意識形態的平台政策。
不過，《INSIDER》指出，自從泰特被禁以來，雖然TikTok已經下架了「frequency.clips」跟「tate_grindset」這兩個分別擁有10萬語13萬粉絲數的頁面，但在TikTok上搜索「andrewtate」時，仍然至少有20個擁有超過1萬名粉絲的帳戶在傳播泰特的影片內容，而這些內容都獲得了數百萬個讚。
至於這些由粉絲頻道所上傳的內容，則多與泰特過往仇視女性的影片有關。包括泰特曾發表他不會讓女性開他車的言論，又或者聲稱「女性自衛是胡扯」，並表示女性只會尖叫和奔跑等可能違反TikTok仇恨內容政策的影片。
因性別歧視言論吸引大批支持者，同時透過粉絲計劃推廣
而關於泰特過往的爭議言論，過去便曾多次在網路上引發強烈爭議與討論。
根據《BBC》報導，泰特便曾表示，自己絕對是一個厭惡女性的人，並補充說「我是一個現實主義者，當你是一個現實主義者時，你就是性別歧視者。你不可能立足於現實而不帶有性別歧視。」
此外，泰特更曾在另一段影片中說，如果我對我的女人有責任，那麼我必須有一定的權威。並強調，「如果一隻狗、一個小孩或一個女人不聽話，你就不能對它負責」。
而除了爭議言論吸引大批支持者外，根據《衛報》20日的報導，其實泰特在今年的爆紅，也與一項粉絲的賺錢計畫有關。
報導指出，一家名叫「皮條客大學」（Hustler's University）的組織，去（2021）年便推行了一項計畫。該計畫聲稱只要粉絲註冊會員，並多轉發泰特的影片內容就能夠賺取傭金，而這也導致了泰特在這幾個月內知名度飆升。
而關於這些廣泛分享的影片內容，便包括了泰特說女性是男性的財產，且強暴受害者應該為自己所遭遇的攻擊負責等等。如今，這項計畫已經關閉。
《華盛頓郵報》21日的報導便指出，也因此在TikTok上的許多影片，似乎都是由泰特的粉絲所發佈。而TikTok的一名發言人接受採訪時則表示，目前仍在對這些內容進行調查，平台方將繼續刪除宣揚厭女和其他仇恨行為的違法帳戶和影片。
對此，反極端主義組織「Hope Not Hate」的研究主管喬・穆爾豪爾（Joe Mulhall）在22日則在推特上表示，雖然TikTok刪除泰特主帳號的行為，是朝著正確方向邁進，但仍然走得不夠遠。
穆爾豪爾強調，「我們所關心的一直是其他人在TikTok上所發布的影片，而這就是為什麼我們仍然呼籲刪除所有和泰特有關的內容。」
新聞來源
- YouTube Bans Andrew Tate After Sexist Remarks, But He’s Still on Twitch（The Bloomberg）
- Andrew Tate banned from YouTube, TikTok, Facebook and Instagram（NBC）
- Andrew Tate fan pages thrive on TikTok even after the influencer was banned for misogynistic content（INSIDER）
- Andrew Tate banned from Facebook and Instagram（BBC）
- Andrew Tate: money-making scheme for fans of ‘extreme misogynist’ closes（The Guardian）
- TikTok and Meta ban self-described misogynist Andrew Tate（The Washington Post）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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