印尼成立小組調查侵犯人權事件，包括蘇哈托掌權時期13起未解決案件
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印尼政府日前宣布將調查前總統蘇哈托（Suharto）執政時期以及更早期發生的13起尚未解決的侵犯人權案件，其中有9起發生在2000 年之前。這也是印尼總統佐科威（Joko Widodo）欲兌現過去曾表示要為人權遭受侵犯的受害者伸張正義和追究責任的承諾。
印尼政府日前宣布，將調查前總統蘇哈托（Suharto）執政時期以及更早期發生的13起尚未解決的侵犯人權案件，其中有9起發生在2000年之前。這也是印尼總統佐科威（Joko Widodo）欲兌現過去競選時曾表示要為人權遭受侵犯的受害者伸張正義的承諾。
《彭博社》指出，印尼總統辦公室22日發表的聲明顯示，這是印尼政府首次全力關注印尼的人權侵犯行為。此舉也象徵印尼政府立場的轉變，因為過去印尼政府官員曾要民眾停止提起過去的事件，以回應大眾欲追求正義的呼籲。
佐科威在先前發布一項總統令，表示將成立委員會，研究以非司法方式解決過去嚴重侵犯人權的行為。不過，該項命令並未具體說明委員會的成員為何。
《Benar News》報導，佐科威16日於國會發表國情咨文時表示，他將成立調查小組解決印尼過去嚴重侵犯人權的行為。此外，佐科威也已簽署小組成立的相關法令，立法機構正在審議真相與和解委員會的相關法案。
《安塔拉通訊社》則指出，印尼總統辦公室（KSP）副主任賈萊斯瓦里（Jaleswari Pramodhawardani）在20日發布的聲明中表示，調查小組的成立，代表佐科威要兌現以司法和非司法管道解決印尼過去嚴重侵犯人權行為的承諾。
賈萊斯瓦里表示，佐科威自2014年第一任期上任以來，一直致力於解決過去涉嫌嚴重侵犯人權的案件。此外，佐科威也命令總檢察長辦公室繼續司法程序，以讓印尼國家人權委員會（Komnas HAM）進行調查的後續行動。
《彭博社》指出，這些案件主要發生在蘇哈托31年的執政期間。印尼政府也因未能為受害者伸張正義而受到批評。
報導指出，此些案件包括東帝汶爭取獨立時發生的軍事暴力、1998年蘇哈托辭職前抗議其政權的民主活動人士遭綁架事件、1960年代的反共屠殺，以及武裝部隊對印尼巴布亞省（Provinsi）巴布亞人的暴力行為等。
新聞來源：
- Indonesia Probes Suharto-Era Abuses in Jokowi’s Push for Justice（彭博社）
- Activists: Indonesia’s attempt to address past rights abuses risks perpetuating impunity （Benar News）
- President committed to settling past human rights violations: KSP （安塔拉通訊社）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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