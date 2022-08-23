美國首席防疫專家佛奇宣布今年底將離任，因防疫政策與川普槓上成右翼人士心中的箭靶
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在COVID-19疫情剛爆發的混亂時期，最高級別傳染病防治官員佛奇成為美國最受信賴的COVID-19專家，但他與前總統川普在因應疫情上發生齟齬，引發右翼人士不滿，在他的家人接獲死亡威脅後，他現在過著隨時都有保鑣在旁的生活。
（中央社）美國對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的代表人物佛奇（Anthony Fauci）昨（22）日宣布，將於12月離開服務50多年的公職生涯，卸下總統拜登的顧問職位，但說他不是要退休，而是翻開人生下一篇章，啟發並指導下一代人才。
佛奇將追求人生下一篇章，拜登發聲明表達感謝
《法新社》報導，在COVID-19疫情剛爆發的混亂時期，最高級別傳染病防治官員佛奇成為美國最受信賴的COVID-19專家，但他與前總統川普在因應疫情上發生齟齬，引發右翼人士不滿，在他的家人接獲死亡威脅後，他現在過著隨時都有保鑣在旁的生活。
自前總統雷根（Ronald Reagan）起，現年81歲的佛奇在7位總統任內服務過。佛奇昨日在聲明中說，他將卸下國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）院長與拜登的首席醫療顧問職位。
但他又說：「我沒有要退休。」佛奇曾說他會在拜登目前任期結束時卸任，他昨日說他現在打算「追求人生下一篇章」。
拜登在白宮聲明中向佛奇表達「最誠摯的感謝」，並說因為有了佛奇，國家變得「更強壯、更有韌性、更健康」。
依據白宮發出的聲明，拜登最早和佛奇密切共事是在他擔任副總統時，與佛奇共同應對茲卡病毒（Zika）和伊波拉（Ebola）在美國的疫情。拜登表示共事之後才知道佛奇是一位盡心盡力的公職人員。拜登表示，過去數十年，佛奇的智慧與洞察力因為處理世界上最危險且具挑戰性的公衛危機，而更上一層樓。
隨著佛奇將離開美國政府，拜登表示他知道美國民眾以及整個世界，都將會持續因為佛奇的專業而受益，不論他下一階段要做的事情是什麼。拜登表示，不論你是否和佛奇有私交，佛奇都因為他過去的職位，對所有美國人帶來正向的改變。
佛奇自1980年代起帶領美國因應多起傳染病疫情，包括愛滋病毒/後天免疫缺乏症候群（HIV/AIDS）與COIVD-19。
與川普因防疫政策而槓上，令右翼人士心生怨念
COVID-19前（2020）年最早從中國擴散到全球時，佛奇成為民眾獲得可靠消息的來源，他經常出現在媒體上，總是平靜沉穩、表現專業，在疫情期間讓民眾感到安心。
他有話直說的風格為他贏得一大票粉絲，他們搶購印著他肖像的T恤與公仔，並製作以他為名的調酒。
聽聞佛奇將卸任的消息後，前總統歐巴馬在推特（Twitter）發文說：「我會一直心懷感激，感謝我們有百年難得一見的公衛領袖，引領我們走過百年一遇的疫情。」
不過，佛奇坦言美國在疫情爆發初期沒有早早因應的誠實作風，讓他與前總統川普槓上。當時，白宮一度禁止他接受電視採訪，並在媒體發動攻勢攻擊他。
這場衝突讓他成為眾多右翼人士仇恨的對象，佛奇提出的眾多防疫措施，從戴口罩、打疫苗到實施封鎖等，早已令右翼人士心生怨念。
聯邦眾議院少數黨共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）昨日在推特發文說：「佛奇提供的指引不必要地讓學校停課、讓店家停止營業，他失去了美國人民的信任。」
年初到國會作證時，佛奇激動地批評另一名知名共和黨人、對疫苗持懷疑態度的聯邦參議員保羅（Rand Paul），佛奇說他煽動一群「瘋子」對付他，還說「我的生活受到威脅、我的家人遭遇騷擾、我的小孩接到猥褻電話」。
《紐約時報》報導，部分將佛奇視為防疫限制行為代表的共和黨人士，22日時則表示如果該黨在11月贏得國會選舉，即使佛奇退休了也要對他展開調查。共和黨人士表示他們將會審視佛奇對COVID-19疫情的應對。
現任眾議院共和黨黨鞭的史蒂夫・斯卡利斯在聲明中表示，得知佛奇即將退休是件好事，佛奇將有充裕的時間能夠在國會作證，分享他對武漢實驗室的所見所聞，以及美國的防疫政策是如何在他的監督之下，一而再再而三的變化，成了充滿錯誤的命令。
政治壓力是使得佛奇決定卸任的原因嗎？佛奇上個月接受《CNN》訪問時就曾表示，政治壓力並沒有在他做出卸任決定中扮演任何角色。
本月初，一名西維吉尼亞州男子揚言要把佛奇與他的家人拖到街上打死，遭判3年有期徒刑。
儘管接獲威脅，佛奇對川普總是態度溫和，他跟政治新聞網站《Politico》說，他們發展出「一段耐人尋味的關係」。
率領國家過敏與傳染病研究院38年，自言是「一輩子的榮幸」
然而，這不是佛奇首度遭遇批評與衝突。美國政府在1980年代因未能阻止愛滋病蔓延而飽受批評，佛奇首當其衝，但他後來成功與相關社運人士建立起密切合作關係。
佛奇達成了眾多成就，包括實施快速通道系統，擴大民眾取得抗反轉錄病毒藥物的管道，以及與前總統老布希（George H.W. Bush）合作投入更多資源。
之後，在前總統小布希（George W. Bush）任內，佛奇制定了救援計畫，協助拯救撒哈拉沙漠以南非洲地區（sub-Saharan Africa）數以百萬計人命。
佛奇身為科學家，為以前一度致命的炎症研發出有效療法，也在瞭解愛滋病毒破壞人體免疫系統的過程中做出貢獻。
儘管身兼多職，他先前仍持續在馬里蘭州比塞大（Bethesda）的國家衛生研究院臨床中心（National Institutes of Health Clinical Center）治療患者。目前還不清楚這是否在他未來的計畫中。
佛奇說，能自1984年起率領國家過敏與傳染病研究院，是他這「一輩子的榮幸」。
他沒有說明接下來動向，但表示他想啟發並指導下一代，並說儘管服務了數十年，他對投入公衛領域仍「精力充沛、保有熱忱」。
他說：「我以參與這個重要工作為榮。」
新聞來源
- 美防疫大將佛奇12月卸任 退而不休培養下一代（中央社）
- Fauci Says He Will Step Down in December to Pursue His ‘Next Chapter’（The New York Times）
- Fauci to leave federal government in December after decades as nation's top infectious disease expert（CNN）
- Statement from President Joe Biden on the announcement of Dr. Anthony Fauci’s Departure from NIAID（The White House）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
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微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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