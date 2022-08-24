父子「偷電挖礦」被逮需賠償上千萬電費，偷接電算「竊盜」嗎？

現在有不少人都會去投資所謂的虛擬貨幣，或是直接組裝設備進行挖礦獲利，而有對父子就對此有了想法，租屋組裝設備來挖礦。

這本來都是見證常合理的事情，然而這對父子卻讓自己因此遭到判刑以及賠償。

為什麼會這樣呢？主要是因為這對父子是透過私接電線的方式來偷電挖礦，一年用電高達兩百多萬度，因此讓檢警起疑進行調查，最後也被依竊盜罪起訴判刑，並且還得賠償台電上千萬的電費，結局極為悽慘。

偷接電算「竊盜」嗎？

其實竊盜罪涉及的範圍極廣，並非只有我們平常認知的中的錢包、手機、車輛才算是竊盜罪的範疇。

依據《刑法》第323條的規定，像是前面案例中提到的電能或是熱能及其他能量，都會被視做是動產，而竊盜行為指的就是破壞他人對於該物品的支配關係，將他人支配下的物品占為己有，變成是自己支配下的物品，而既然電能熱能等等的能量都屬於動產，因此只要是去破壞原本能量支配關係的行為，就會屬於竊盜。

前面提到的父子原本租屋時是有本身可以使用的線路，然而，他們卻為了規避大筆電費而去私接電線，這樣私接電線的舉動就會屬於破壞他人支配關係的行為，因為原本那些電是屬於台電支配下的動產，這對父子在未經允許的情況下去私接電線，讓電力為自己所用，這樣的情況就與前面所述的竊盜行為相符，所以父子最後才會被判刑。

「不小心用到私接電線」算是竊盜嗎？

以這個案例來看，除了判刑以外，既然有用電，基於使用者付費的道理，他們就應該要為自己用的電支付電費，因此，依據他們挖礦所使用的上百萬度電，電費計算下來才會有破千萬的金額，而這些金額都是得如實支付的，千萬不要以為就算被抓到竊電只需要負擔刑責就好，實際上該支付的電費還是逃不掉。

除了上述這種刻意竊電的行為外，還有一種情況是自己本身不知道使用的電是屬於私接電線而來的，這樣是否也會變成是竊盜罪呢？其實這種情況就不用太擔心，因為竊盜罪是你在主觀意圖上故意為之才會成立，假如是在不知情的情況下，例如不知道租屋處的用電是透過私接電線而來，那麼基本上是不會有竊盜罪的問題。

不過值得注意的是，你該支付的電費還是得付，並不會因為私接電線的不是你而變成無須付費，只要是使用電，就有付費的義務，這點還需要大家多多注意喔！

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航