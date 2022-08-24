胡春華若在二十大順利入常，無論是否接下總理，都會對習近平權位帶來箝制

有中共權力瓜分大會之稱的北戴河會議，據悉日前已經結束，七位政治局常委已經陸續公開各種行程，除了習近平及李克強的公開活動受官媒報導之外，目前任國務院副總理排名第三位的胡春華，他近期公開講話及出席活動，被中共官媒新華社高調亮相。

有論者認為，胡春華很有機會在二十大順利入常，甚至接下總理一職，進入以習近平為核心的黨政領導班子，以彌補他十九大入常落榜的遺憾。

擁有年齡優勢，胡春華成為熱門人選

胡春華在中共十八大時，政治前景就被看好，與當時同樣入局的孫政才，被視為將可能在二十大成為中共第六代領導人。

不過，政治形勢變化詭譎難測，孫政才被控嚴重違紀消失政壇，而胡春華也沒能在十九大入常成功，當時就被解讀這是習近平為了要延任所進行的政治肅清動作，使得原本有年齡優勢的胡春華，雖然入局又接下國務院副總理一職，但就黨內論資排位來說，他的影響力及地位都算邊緣，邁向中共領導人的培養工程也只能被迫延長。

以今年中共二十大可能的權力分配來看，無論是誰能進入政治局或是成為常委，最後名額多少都還不確定，但這端看黨內權力鬥爭的結果而定，以目前七位常委的年齡來看，倘若鄧小平留下「七上八下」的祖訓仍有效，那麼這一屆至少會有三名增補的空間。

依此來看，從胡春華的年齡優勢，以及他在副總理任職中處理政務的經驗，要往上晉升的機會相當大，算是目前相當熱門的人選之一。

事實上，胡春華無論是在地方政治的歷練，以及曾在中共黨內的從政表現，早在中共十八大就被肯定，雖然在十九大沒有順利入常，但他接任副總理，主要負責三農、扶貧等社會經濟任務，在習近平十九大任內，順利完成「全面小康社會」及「全面扶貧」的政治任務，可以說為習近平延任大局立下汗馬功勞，縱然他不歸屬「之江新軍」的習派人馬，但仍可能在入常名單中佔有一席之地。

胡春華無論是否接下總理，都會對習近平權位帶來箝制