共軍飛彈從台灣上空250公里處越過，就一定不能攔截嗎？國防部別鬼扯了！

文：林昌宗

中共軍演射擊東風彈道導彈，甚至飛越台灣上空。國防部説，越過台灣時導彈高度已進入太空，對本島不構成威脅，這點是沒錯。

但是，如果藉此來説導彈高度超過我們防空飛彈能攔截的極限高度，因此無法攔截，那就是鬼扯了。

因為導彈終究會落下來，只要當它低於攔截限高的時候，是在防空飛彈的作戰範圍內，就可以在那時候加以攔截。讓我們更仔細地來跟大家解釋一下吧，這甚至不需要懂物理，只是簡單的空間幾何。

飛彈從台灣上空250公里處越過，就一定不能攔截嗎？

我們知道，防空飛彈不是只能垂直往上打的，它通常必須斜斜地去迎擊不是正對著它來的導彈 ， 這樣它才能保護一個區域內的設施跟人員，這個區域就是以防空飛彈發射點為中心劃的一個圓圈，這個圓圈的半徑距離稱為「作戰範圍」。弓三飛彈的作戰範圍根據維基百科是200公里，這表示它能攻擊進入這範圍內的目標，包括導彈及飛機，因此弓三有能力進行攔截的位置，也不會僅限於台灣島上空。

防空飛彈能到達的高度也有上限，也就是我們前面提到的攔截限高，維基上稱為射高，已部署的弓三是45公里， 增程的弓三則是 70公里，防空飛彈只能攻擊這高度以下的目標。

要攔截彈道飛彈，就是讓弓三飛到飛彈旁邊再引爆。從下圖來看，從彈道飛彈下落至射高開始，直到一個適當的，比較不危及下方安全的高度為止（也許比如說10公里），這段彈道航程便是適合弓三進行攔截的所在，讓我們稱它為攔截區段。這會是在接近飛彈落地點之前。

作者製作提供

然後，讓我們來看國防部8月4日公布的飛彈彈著分布圖。

此圖假設將弓三部署在基隆，請參考下圖，圖上紅色的即是以基隆為中心，半徑200公里的圓圈，也就是作戰範圍。圖中標為1號彈的後半段航程全部落在此圓圈中，因此，它的攔截區段一定是在作戰範圍之內，可以被弓三攔截。圖中的4號彈，也應該至少有部分攔截區段在此弓三的作戰範圍內。即使是花蓮東部的5-9號飛彈，若從花蓮發射弓三，它們也都有可能可以被攔截。

原圖由關鍵評論網製作，並經作者繪製

由於飛彈演習區是中共預先公布的，國防部從這些預定彈著區估計，就可以看出從哪裡最有機會作攔截，然後事先部署到最有利的地點。所以，弓三駐紮地也不能作為無法攔截的藉口。

寧可在開戰之前發現自己的問題，不要等到開戰後才發覺不行

結論是，根據弓三的公告性能，它有能力攔截這次中共射來的東風飛彈，至少如圖二的1號彈。那麼，國防部為何先是完全無作為，事後又誤導民眾，說目前的能力還無法攔截呢？

有一種說法，是美國會不會怕刺激到中共而不希望我們如此做？我認為，你能想像有人打飛彈越過美國上空，然後五角大廈說不構成威脅，不必攔截嗎？我相信如果那樣，一定會被所有美國人罵翻，恐怕連國防部長都會被撤換。別人拳頭都已經揮到你的臉旁，而你純粹只是伸出手掌去擋，第三者那有道理來阻止你？

攔截中共導彈並不是只為了爽，而是有必要測試弓三的實際應戰能力。國防部過去總是以改裝的弓二防空飛彈作為靶彈，但是，自己模擬的靶彈終究難以達到遠方打過來的導彈速度，高度，以及角度，也難提供飛彈部隊對敵接戰過程的體驗。一直拿自己習慣的假目標練習，比較沒有挑戰，可能會有驗證項目不齊全的風險。

總結一句話，再怎麼樣也不會有比中共演習的導彈，更接近於實際狀況的練習靶了，更別提還是免費的。

中科院試射飛彈｜Photo Credit: 中央社

另一種說法，是擔心萬一攔截失敗會影響信心。我則認為，寧可在開戰之前發現自己的問題，還有機會補救，不要等到開戰後才發覺不行，那就來不及了——若是成功，不但能建立信心，還能嚇阻中共，讓他們更不敢輕啟戰端，甚至怕被攔截失了面子，而減少試射飛彈的恫嚇行為；若是攔截失敗了，那表示我們得到更加寶貴的學習經驗，或許能學到哪裡有需要改進的地方。

怕失敗，常常就做不好事情了。

您說，國防部是不是錯失了一次測試飛彈的良機呢？是上級的決定，還是怕攔截失敗會被怪罪？是怕刺激中共？還是，難道弓三所公開的性能數據並不準確？有立法委員能替我們了解，並且督促一下嗎？我建議立委拿偵測到的軌跡數據來看，若怕看不懂也許可以請中科院的工程師幫忙分析詮釋。

我們只能希望若有下次，會看到不一樣的結果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航