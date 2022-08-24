宣稱被柬埔寨詐騙集團利用的年輕人，有多少是「加害人」而非「受害人」？
我們想讓你知道的是
台灣大約有2000多人疑似被騙去柬埔寨「當豬仔」進行詐騙工作，中國方面說，台灣人遇險可以向中國駐外使領館求助，台灣則是形容中國「吃台灣的豆腐」，一來一往之間顯示的則是詐騙集團得以猖獗的原因。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
隨著電訊技術的普及，詐騙集團的招數也推陳出新，從最早的中國騙台灣、台灣騙中國到現在插旗海外，主要就是因為兩岸都意識到詐騙集團危害社會的嚴重性，進而加強打擊力度。
電訊詐騙肆虐兩岸已經許多年，兩岸也都盡力捉拿詐騙團夥，但是這種「賊火」總是能夠針對人性弱點，在一處撲滅之後、另尋他處「又生」。
組織詐騙集團的犯罪團夥轉移到海外，就是為了避免被逮而判處重刑，選擇一些執法不是那麼嚴格的地方建立基地，然後以最合乎成本的方式，通過原本就有關係的幫派組織「招募」人員。
以柬埔寨的西哈努克港（簡稱西港）來說，疫情和柬埔寨政府取消當地賭場執照，令原先已經投入大筆資金經營賭場的黑幫，走回電訊詐騙的老路，和以往不同的是這次是以台灣人騙台灣、中國人騙中國，讓受害對象降低戒心。
柬埔寨從首相洪森在1990年代末上台以來就和台灣交惡，立場極為親中且禁止台灣設立代表機構，台灣人如果在柬埔寨遇險需要聯絡在越南的代表處，對黑幫而言這是「招募」台灣人的有利條件。
相同地，緬甸政府管不到的KK園區，不但地處遙遠，還有當地武裝力量的保護，控制起來方便，尤其對離鄉背井的台灣人而言，要逃脫黑幫的控制極其困難。
快速致富的誘惑
台灣從疫情開始以來，雖然對邊界管制有相當程度的管制，但是對出境相對來講比較寬鬆，尤其是2022年邊界逐步朝向解封前進，而且政府依法不能隨意限制人民出境，這對黑幫來講也是一大誘因。
「招募」的過程自然也不是光靠境外黑幫能夠達成的，從目前披露的消息來看，台灣的人蛇仲介在「招募」工作上扮演了積極參與的角色，處理代辦護照、簽證、機場交通、行前控制等等任務，自然和海外接應的黑幫有相當程度的聯絡與來往以及互信，不過他們找的對象也不見得是完全無辜。
台灣警方調查的結果，以台北市為例，27人據稱前往柬埔寨之後失去聯絡，其中75％有詐欺前科；也有一些人認為即便是詐騙，做兩、三個月，拿到幾十萬台幣，馬上收手回來，也不是什麼壞事。
人蛇集團的「招募」話術，就是以台灣無法就收入對比查證的工作來吸引20多歲上下、涉世不深、學歷不高的年輕人上鈎，例如台灣沒有合法的賭場，賭桌發牌的荷官一般收入如何？根本無法查證。還有「會打字」即可領取高薪，有些人認為應該是柬埔寨缺乏會打繁體中文的人，所以才會出高薪聘請，又有包吃包住包機票等等看似優渥的條件，對急需金錢或者家境欠佳的人而言，心動之餘未必會審慎思考。
加上台灣工資起薪偏低，法定基本工資月薪為25000元新台幣（約835美元），打出月入數十萬雖不合理但是的確吸人眼球、甚至會認為是一個實現「財富自由」的機會。
懷抱前往異國幾個月拼人生第一桶金然後衣錦還鄉的夢，等到了目的地發現不是那麼一回事，但是已經來不及了，如果不能達標，只有靠拉認識的人進來換取自己的自由，這就是台灣這邊說的「抓交替」。
有無犯法行為？
近日來，雖然也有部分的人在脫逃或者交付贖金之後獲救返台，但是其中部分人的說法相當令人生疑，是否話中有所隱瞞都還有待有關部門之後的調查。例如他們是否在自由意願的情況下，做出了詐騙的行為？所以在回到台灣之後，以不同的說法堅稱自己是「受害人」而非「加害人」？這都有待調查清楚，因為現在台灣社會輿論對他們的遭遇有著相當程度的質疑。
相信中國的有關部門也會想要瞭解，獲釋的所謂「受害人」，在詐騙集團的行動中扮演了什麼角色還有做了哪些工作，所以真正瞭解詐騙流程的「受害人」也很清楚，他們是不會找中國使領館協助的。
中國官方也沒有說清楚這類的「受害人」如果找中國使領館協助，中國要如何協助他們？中國似乎不太可能予以庇護之後，協助他們取得台灣駐外單位簽發的返鄉文件，所以台灣普遍認為這又是「統戰花招」。
先前的種種因素，組成了對詐騙集團極為有利的「完美風暴」，但現在由於被禁錮的除了台灣人之外，還有馬來西亞、香港、越南、甚至鐵桿老友中國的公民，所以也許是在壓力之下，柬埔寨當局準備出手整頓和追查。
但是已經有跡象顯示，這些犯罪幫派已經開始轉移陣地到緬甸、寮國，繼續他們的非法勾當，未來要如何剿滅這種既詐騙又綁架甚至可能涉及活摘器官之類惡行的犯罪集團，的確有待國際之間的合作。
就台灣而言，在這個地區實在沒有什麼實質影響力，現在能做的就是儘量勸導持單程機票、身上沒有多少現金、不知道機票價格和申請護照程序的可能受害對象不要踏上這條路。
所謂「受害人」也得認清楚，除非真的是不在乎到外國當詐騙犯，不然天上是不會掉大餅或者黃金下來的，如果自己本身的條件在台灣就已經不算太好的話，為什麼在國外的人家要給你那麼好的待遇呢？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
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接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
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