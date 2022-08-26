中國武力恫嚇從未間斷，台灣現役與退役軍人如何看待日益緊張的兩岸局勢？
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從事軍人多年，朱大哥感受到了大環境對於當兵一事在態度上有所轉變。「自從國家轉向募兵制度之後，感覺上多數人從軍的意願提高，女性在此也佔了多數，當然也常聽到有人説當兵是浪費時間，但人總是如此，同一件事情，有人説好，就有人説壞。」
文：魚仔
「這次中國對台海周邊的軍演，我們（台灣軍隊）隨時處於一個備戰的狀態，但我個人來想呢，覺得沒有什麼壓力。」台灣現役軍人朱大哥（化名）接受《歪腦》訪問時這樣表示。另一邊，曾經在特種部隊當兵五年、目前已經退役的前軍人小鄭卻擔心兩岸之間的戰爭會一觸即發，「在俄烏戰爭爆發之後，更加會有這樣的壓力。」
今年八月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪問台灣，引來北京方面強烈反對，兩岸局勢再次緊張起來，中共解放軍連日在台灣周邊海、空域進行軍事演習，外界稱此舉是為了「報復」佩洛西的訪台，台海局勢再次升溫，部分媒體更以「第四次台海危機」來形容這段時間的狀態。
那一陣子，中國解放軍在台灣周邊海域展開的海空聯合演習，身為現役軍人的朱大哥，表示那幾天台灣軍隊的戰力有所增加：「這陣子我們都是屬於在隨時要備戰的狀態下，我們會保留備戰的戰力在營區內，人數也會變多，如果隨時有狀態，我們是可以馬上還擊或是等待命令開戰。」
上一次印在台灣人記憶中的台海危機，發生在1995年7月至1996年3月年間。台灣前總統李登輝訪問美國，加之當年台灣的首次總統選舉引發了中方不滿。為了阻止李登輝連任，在此期間中方多次向台灣外海發射飛彈，並且舉行兩棲登陸作戰演習，意圖以武力手段威懾台灣。最終，台海危機在李登輝勝選連任之後遂步降溫。
飛彈威脅之下的選舉——小鄭還殘存著這段小時候的記憶。「我記得我小時候，中國就在那邊説要射飛彈，幾千發飛彈要靠台灣這邊射，那時候爸媽都蠻緊張的，局勢也蠻緊張，可是十幾二十年都一樣這樣威脅，其實台灣人民有一點習慣了。」
目前已經退役的小鄭，自言現在已經不在軍中，沒有辦法太瞭解軍中軍人的想法，「裡面就像一個小型社會，我們外面的人無法理解裡面的人在想什麼。」而如今的他，也因為身處國外的關係，讓他在這次軍演威脅的過程中，有了跟台灣社會截然不同的感受，「我真的會很擔心開戰，可是我台灣的朋友好像沒有一個人在乎這個事情，大家好像都不太關心中國在做什麼，大家好像比較關心選舉要到了，我覺得很誇張。」
「我們都是自願成為軍人的」
根據台灣國防部去年公佈的數字，2021年台灣的現役軍人大約有17萬，而美國知名軍事網站《全球火力》（Global Firepower）的軍力排名中，台灣在2022年的軍事力量排行第21名、中國則排行第三名。
一般而言，台灣的兵役制度分為志願役、義務役、軍事訓練役、後備役，然而這裡的兵役制度一直在轉變。自1949年起台灣正式實施徵兵制度，18歲至36歲的男性只要通過體格檢查的標準，都有服兵役的義務，最初的義務役期為兩至三年，後來在1987年縮短為兩年，並自2000年起一直縮短履行義務役的役期，到2008年縮短為一年。那時開始，台灣政府開始逐漸廢除義務性質的徵兵制度，並在2018年起改為全面實行志願性質的「募兵制」，達到役齡的男性只需要接受為期四個月的軍事訓練。
一直以來，台灣男性逃避兵役的消息不斷出現在新聞上，然而，朱大哥和小鄭，都是自願走進軍隊的體制裡面。
朱大哥在中學畢業後就進入軍校就讀，之後一直待在軍隊裡，當了多年的職業軍人，直到今天。回想起當初想要從軍的念頭，朱大哥説是因為小時候被人欺負的經歷。「我小時候超胖的，從國小到國中可能就是會胖到被同學霸凌的那種人。」
朱大哥記得，在他國中的時候，有一次軍人前來到學校進行招募的時候，一位軍校教官講了兩句話，讓他印象非常深刻，「那位教官上台後只講了兩句話，第一句是『選特種部隊就是屌』，第二句是『要屌就選特種部隊』，然後他就下台了，迅間全場傻眼。」年少的朱大哥被這兩句話打動，也想到自己從小處於一個被欺負的環境裡頭，於是有了改變自己的念頭，「那時候因為這樣的關係，所以我就去了讀軍校。」
相較朱大哥擁有明確的參軍志向，小鄭當初加入軍隊的狀態是處於人生迷惘並需要摸索的階段。
「我在大學讀了兩年之後就休學了，剛好那時候收到通知單，通知我要去當義務役，可是義務役的薪水很少，只是剛剛好夠生活費而已。」小鄭坦白地説，由於沒錢，收到徵兵的通知單之後，思考了一陣子，他決定報名志願役︰「蠻現實的，因為需要錢，當軍人有薪水可以賺，也很穩定剛好那時候也找不到自己的方向，覺得自己的能力好像還蠻適合當軍人，體能方面比較好，覺得做那些工作應該比較順利吧。」
除了這些現實的考量，「軍人的形象」在某種程度也是驅使他加入軍隊的原因。「其實軍人這份工作其實滿帥的，能保衞國家，有一種使命感。」小鄭加入的是軍隊裡的特種部隊，部隊裡都是較為艱峯的訓練，例如直升機垂降、跳傘、山隘行軍等。
然而，當了職業軍人五年之後，小鄭因為家裡的緣故，最終選擇了離開軍隊。
「當初原本是想要繼續下去，但是家裡發生一些事情，就選擇離開比較好，想出來透透氣。」回到外面的世界，小鄭坦言比較自由，也比較有空間選擇自己想要的生活，在外面回看軍中的生活，他形容那樣的環境比較封閉，「有點像一個小型社會，外面的人不太知道你在裡面幹什麼，我也比較封閉自己，在裡面可能只專注於訓練，出來後就發現世界不是只有訓練而已，有很多有趣的東西。」
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千層霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/