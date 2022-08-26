中國武力恫嚇從未間斷，台灣現役與退役軍人如何看待日益緊張的兩岸局勢？

文：魚仔

「這次中國對台海周邊的軍演，我們（台灣軍隊）隨時處於一個備戰的狀態，但我個人來想呢，覺得沒有什麼壓力。」台灣現役軍人朱大哥（化名）接受《歪腦》訪問時這樣表示。另一邊，曾經在特種部隊當兵五年、目前已經退役的前軍人小鄭卻擔心兩岸之間的戰爭會一觸即發，「在俄烏戰爭爆發之後，更加會有這樣的壓力。」

今年八月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪問台灣，引來北京方面強烈反對，兩岸局勢再次緊張起來，中共解放軍連日在台灣周邊海、空域進行軍事演習，外界稱此舉是為了「報復」佩洛西的訪台，台海局勢再次升溫，部分媒體更以「第四次台海危機」來形容這段時間的狀態。

那一陣子，中國解放軍在台灣周邊海域展開的海空聯合演習，身為現役軍人的朱大哥，表示那幾天台灣軍隊的戰力有所增加：「這陣子我們都是屬於在隨時要備戰的狀態下，我們會保留備戰的戰力在營區內，人數也會變多，如果隨時有狀態，我們是可以馬上還擊或是等待命令開戰。」

上一次印在台灣人記憶中的台海危機，發生在1995年7月至1996年3月年間。台灣前總統李登輝訪問美國，加之當年台灣的首次總統選舉引發了中方不滿。為了阻止李登輝連任，在此期間中方多次向台灣外海發射飛彈，並且舉行兩棲登陸作戰演習，意圖以武力手段威懾台灣。最終，台海危機在李登輝勝選連任之後遂步降溫。

飛彈威脅之下的選舉——小鄭還殘存著這段小時候的記憶。「我記得我小時候，中國就在那邊説要射飛彈，幾千發飛彈要靠台灣這邊射，那時候爸媽都蠻緊張的，局勢也蠻緊張，可是十幾二十年都一樣這樣威脅，其實台灣人民有一點習慣了。」

目前已經退役的小鄭，自言現在已經不在軍中，沒有辦法太瞭解軍中軍人的想法，「裡面就像一個小型社會，我們外面的人無法理解裡面的人在想什麼。」而如今的他，也因為身處國外的關係，讓他在這次軍演威脅的過程中，有了跟台灣社會截然不同的感受，「我真的會很擔心開戰，可是我台灣的朋友好像沒有一個人在乎這個事情，大家好像都不太關心中國在做什麼，大家好像比較關心選舉要到了，我覺得很誇張。」

「我們都是自願成為軍人的」

根據台灣國防部去年公佈的數字，2021年台灣的現役軍人大約有17萬，而美國知名軍事網站《全球火力》（Global Firepower）的軍力排名中，台灣在2022年的軍事力量排行第21名、中國則排行第三名。

一般而言，台灣的兵役制度分為志願役、義務役、軍事訓練役、後備役，然而這裡的兵役制度一直在轉變。自1949年起台灣正式實施徵兵制度，18歲至36歲的男性只要通過體格檢查的標準，都有服兵役的義務，最初的義務役期為兩至三年，後來在1987年縮短為兩年，並自2000年起一直縮短履行義務役的役期，到2008年縮短為一年。那時開始，台灣政府開始逐漸廢除義務性質的徵兵制度，並在2018年起改為全面實行志願性質的「募兵制」，達到役齡的男性只需要接受為期四個月的軍事訓練。

一直以來，台灣男性逃避兵役的消息不斷出現在新聞上，然而，朱大哥和小鄭，都是自願走進軍隊的體制裡面。

Photo Credit: 中央社 圖為今年7月26日國軍漢光38號實兵演習，第五作戰區26日在苗栗縣後龍鎮實施「後備部隊灘岸阻絕設置」演練，部分召員首次接觸教召就遇上演習，緊張在所難免，但認為有助提升後備軍人戰力。

朱大哥在中學畢業後就進入軍校就讀，之後一直待在軍隊裡，當了多年的職業軍人，直到今天。回想起當初想要從軍的念頭，朱大哥説是因為小時候被人欺負的經歷。「我小時候超胖的，從國小到國中可能就是會胖到被同學霸凌的那種人。」

朱大哥記得，在他國中的時候，有一次軍人前來到學校進行招募的時候，一位軍校教官講了兩句話，讓他印象非常深刻，「那位教官上台後只講了兩句話，第一句是『選特種部隊就是屌』，第二句是『要屌就選特種部隊』，然後他就下台了，迅間全場傻眼。」年少的朱大哥被這兩句話打動，也想到自己從小處於一個被欺負的環境裡頭，於是有了改變自己的念頭，「那時候因為這樣的關係，所以我就去了讀軍校。」

相較朱大哥擁有明確的參軍志向，小鄭當初加入軍隊的狀態是處於人生迷惘並需要摸索的階段。

「我在大學讀了兩年之後就休學了，剛好那時候收到通知單，通知我要去當義務役，可是義務役的薪水很少，只是剛剛好夠生活費而已。」小鄭坦白地説，由於沒錢，收到徵兵的通知單之後，思考了一陣子，他決定報名志願役︰「蠻現實的，因為需要錢，當軍人有薪水可以賺，也很穩定剛好那時候也找不到自己的方向，覺得自己的能力好像還蠻適合當軍人，體能方面比較好，覺得做那些工作應該比較順利吧。」

除了這些現實的考量，「軍人的形象」在某種程度也是驅使他加入軍隊的原因。「其實軍人這份工作其實滿帥的，能保衞國家，有一種使命感。」小鄭加入的是軍隊裡的特種部隊，部隊裡都是較為艱峯的訓練，例如直升機垂降、跳傘、山隘行軍等。

然而，當了職業軍人五年之後，小鄭因為家裡的緣故，最終選擇了離開軍隊。

「當初原本是想要繼續下去，但是家裡發生一些事情，就選擇離開比較好，想出來透透氣。」回到外面的世界，小鄭坦言比較自由，也比較有空間選擇自己想要的生活，在外面回看軍中的生活，他形容那樣的環境比較封閉，「有點像一個小型社會，外面的人不太知道你在裡面幹什麼，我也比較封閉自己，在裡面可能只專注於訓練，出來後就發現世界不是只有訓練而已，有很多有趣的東西。」