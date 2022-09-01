牛頓力學被推翻了嗎？物理學家：新舊理論之間的關係，並不像拆掉舊房子、蓋起新大樓
我們想讓你知道的是
在一些內容牽扯到相對論或量子力學的Youtube影片（它們未必是科普影片）裡，常常有「相對論推翻了牛頓力學」的說法。然而除了幾種情況外，在處理其它低速物體運動相關的物理現象時，相對論並不需要被認真考慮。
文：欒丕綱（國立中央大學光電科學與工程學系）
20世紀的前30年，是物理發展大爆發的年代。相對論與量子力學的相繼提出，大大改變了物理學的面貌，使得人們對於時空、因果律、隨機性的看法都發生了根本的改變。
從20世紀前半到現在，固態物理、高能物理、半導體物理、光電科技、奈米科技，與能源科技的發展，以及正在如火如荼發展中的量子資訊科技，或多或少都牽涉到量子力學的應用。而核能科技、宇宙學研究、重力波偵測、科幻電影（例如《星際效應》）中關於黑洞與蟲洞（blackhole and wormhole）的物理特性模擬，以及日常生活中不可或缺的全球定位系統（Global Positioning System, GPS），都可算是相對論的應用。
生活在這樣一個高科技的時代，再加上許多名人對於新物理的偉大成就的廣泛宣傳，一般人或許會逐漸相信新物理已經完全取代了舊物理，因此不需要學習已被淘汰的舊物理，只要學習新的就好。在一些內容牽扯到相對論或量子力學的YouTube影片（它們未必是科普影片）裡，常常有「相對論推翻了牛頓力學」的說法。在一些上世紀的科普書裡，類似的敘述也很常見。然而，這樣的說法究竟對不對呢？
在回答這個問題之前，讓我們首先比較一下新舊理論，對同一個物理現象的數據描述有多大的差異，以及這個差異是否重要。
以牛頓力學跟狹義相對論比較，雖然他們給出的時空觀很不一樣，物理公式的模樣也有許多差異，但它們在物體的運動速度v遠小於光速c時，對同一個物理量會給出幾乎一樣的結果，差別僅在（v/c）2 的等級。假設我們追求的精確度要求這個偏差在百萬分之一（10−6）以下，那麼在速度 v ⩽ 0.001c ≈ 300km/s 以下時，都沒有必要使用相對論。這個速度上限大約是900馬赫，遠遠超過人類飛行器、流星，與太陽系內星體的運動速度。
因此，除非是對精確度有更高的要求，或是誤差會隨時間不斷累積（例如GPS、水星軌道的近日點進動），或是此差異因乘上某些巨大的係數（例如庫倫常數）而成為另一種可觀測的物理量，否則是不必考慮相對論的。
事實上，磁力作為靜電力的相對論效應就是後一種情況：一個截面積1mm2 的銅製導線中若通過10Amp電流，對應的電荷漂移速度其實只有0.6mm/s，但磁力的存在卻是很顯而易見的。這或許是最令人印象深刻的低速相對論效應了。除了以上所提到的這幾種情況外，在處理其它低速物體運動相關的物理現象時，相對論並不需要被認真考慮。
將牛頓力學跟量子力學相比就更有趣了。根據量子力學，物體的位置與動量各有一個不確定度（uncertainty），它們的乘積大約等於普朗克常數（Planck’s constant）。對於原子中的電子而言，位置的不確定度與其物質波（matter wave）的波長同等級，而這個尺度恰好大約是原子的大小。
所以，若採用波模態（wave modes）的觀點，並配合能量與頻率的正比關係 E=hν=ℏω，就能夠很好地解釋由薛丁格方程式解出的電子軌域（electron orbital）型態。
對於一個像地球這麼大質量的物體，它的位置不確定度有多大呢？根據天文學的資料，地球質量大約是M地球=5.97×1024kg，而它繞行太陽的速度大約是 v地球=3×104m/s，所以相對於太陽的動量是 p地球=1.8×1029kg⋅m/s。代入物質波的波長公式 λ=h/p 就得到 λ地球=3.7×10−63m=3.7×10−54nm。
前面說過，位置的不確定度跟物質波波長在同一等級，所以因量子力學原因而導致的地球位置的不確定度，就是10−54nm 的等級，而這是一個人類科技到目前為止根本不可能量到的長度！如果把地球的運動軌跡由一條數學上的理想曲線，換成一根粗細等於位置不確定度的管子，那麼由於這根管子實在太細了，所以它與理想的曲線的區別在實際的觀測中是顯現不出來的。因此，在星體運動的問題上，沒有考慮量子力學描述的必要性。
讀者或許會覺得星體的質量太大了，不必使用量子力學是很顯然的。為了進一步探究牛頓力學的適用範圍，讓我們考慮一個直徑1微米（1μm）的水滴，以每秒1公分（1cm/s）的速度移動。根據此數據可計算出水滴的動量是 p=5.24×10−18m/s，對應的物質波波長為 λ=1.3×10−16m=1.3×10−7nm，遠小於水滴直徑，因此其位置不確定度也是遠小於此水滴直徑與路徑尺度。
所以，大至星體，小至微米尺度的小顆粒，當我們探討的只是它們的運動問題時，是不需要使用量子力學的。不過，若研究的是這個微米水滴的表面張力，或是它的化學性質，量子力學通常就需要被考慮。
從以上這些簡單的估算可以看出來，雖然相對論與量子力學是現代物理的兩大基石，是基本物理定律必須符合的框架，但並不是使用了它們就一定可以更好的幫我們解決問題，或了解物理現象的細節。很多時候它們對問題的解決沒有實質幫助，卻要耗費更多的計算資源。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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