高雄市政府邀請在地青年設計師打造20處新人登記背板，拍結婚紀念照不再長輩風！

文：古家萱

隨著2022台灣設計展的腳步越來越近，主辦城市高雄市政府也陸續釋出多樣相關資訊，期盼透過各種各樣的活動，對設計主題進行詮釋。

其中，高雄市政府青年局便邀請到LADYBUG創辦人李君慈與多組在地青年設計師，針對樣貌過時的結婚書約進行改造，同時也以高雄各區特色為靈感，重新設計了20間戶政事務所中的結婚登記背板。

夢幻可愛的結婚書約禮盒

青年局與李君慈合作推出的「結婚書約禮盒」中包含正式的結婚書約、讓新婚伴侶牽手散步去超市購物的「環保購物袋」、以及以身體連在一起的貓咪狗狗，象徵融入對方生活的「夢幻融合泡泡糖吊卡玩具」。

在結婚書約方面，設計師透過調整字體、編排、重新安排閱讀性，讓資訊呈現更為清晰，而如雲朵般的裁切形狀看起來也非常可愛。此外，書約的一式設計改變以往分類版本的刻意，可以一盒接納有著各種不同樣貌的伴侶關係。

除了書約外，禮盒中的小禮物去除了脫離傳統禮品（如金鏟子）對於女性施加的壓力，純粹地表達結婚後共同經營家庭、融入彼此生活的樣貌，為新人獻上祝福。

告別長輩圖風格的結婚登記背板

除了結婚書約禮盒外，李君慈也參與了三民區戶政事務所的背板改造。透過立體的空間設計，新人們得以在毛茸茸的牆面間隨意穿梭，裡頭的鏡子更可以讓新人們拿出手機自拍，以擺脫被人拍攝時的尷尬，自在呈現出兩人在一起最真實的樣貌。

此外，青年局也與TAKOBOOM、你好設計、乘雙設計制造所、奧斯空間等在地青年設計單位攜手合作，改造大高雄地區多個戶政事務所的結婚登記背板。

其中，楠梓區以「轉出我們的愛情」為題，在佈景中放入可扭蛋機，讓心能能從中轉出愛的小卡。而以羊肉爐聞名的岡山區戶政事務所則直接擺出羊肉爐攤位，台味十足的可愛樣貌吸引不少目光。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航