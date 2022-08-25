奧得河近200噸魚群為何大量死亡？德國稱殺蟲劑濃度過高，波蘭批「假新聞」

文：德國之聲中文網（德新社，法新社）

貫通德國和波蘭的奧得河（Oder）大量魚類死亡事件受到兩國公眾的關注。華沙政府稱，德國方面散布不實之詞。波蘭環境部長莫斯克瓦（Anna Moskwa）推文道：「注意，又有假新聞在德國傳播。涉及殺蟲劑和除草劑。波蘭做過檢測，數值低於警戒標準，即對魚類或其它動物無影響，與魚類死亡無關。」

她在另一條推文中說，死魚中未檢測出此類物質，因此，在她看來，這是德方「對（波蘭）農業的無理攻擊。先是工業，現在是農業。下一步又會是什麼？」

過去數天，從波蘭流入德國的奧得河水中發現大量死魚。德國方面最早知情是8月9日，那天，一船長在布蘭登堡河段見到死魚。

死魚近200噸

據波蘭消防隊稱，已從奧得河和較小的涅爾河（Ner）中共打撈出158噸死魚，其中絕大多數來自奧德河。根據德國布蘭登堡州環境部先前的訊息，該州至少打撈了36噸死魚。

涅爾河發源自羅茲（Lodz）南部，匯入瓦爾塔河（Warthe），與奧得河無涉。多天來，涅爾河中也漂浮成群死魚。

大規模死魚事件原因迄今仍不明了。不過，布蘭登堡州環境部上週六（8月20日）通報說，檢測樣本中發現有含活性成分2,4-二氯苯氧乙酸的高濃度殺蟲劑，樣品由法蘭克福（奧德河畔）監測站於8月7日至9日期間採集。根據檢測結果，可以認為，其劑量對魚類不具直接致命性。該活性物質通常用於除雜草。

布蘭登堡州環境部表示，死魚事件這一環境災難或有多個原因，但連續多天過高的殺蟲劑濃度肯定對動物、植物和微生物產生了影響，在奧得河上游，農藥含量可能更高，而至法蘭克福（奧得河畔）測量點河段，含量已顯著稀釋。

罪魁禍首是藻類？

德國聯邦環境部指出，目前正對魚體內數百種不同物質作檢測，以便能確定死因。此前，有專家認為，有毒的藻類可能是導致魚類死亡的決定性因素，但未獲證實。

德國梅前州環境部長巴克豪斯（Till Backhaus）上週五說，他確信，一定是有某些物質排入了奧得河，因為，在無明顯降雨的情況下，河水水位提高了30釐米，鹽度急劇上升：「一定是發生了什麼事情，必須弄清楚。」他表示，為能確定相關情況，應考慮使用衛星圖像。因此，他希望能和德國航空航天中心合作。

奧德河大規模死魚事件正使波蘭現屆保守派政府面臨壓力。在出現魚群死亡的初步跡象後，該政府的反應是遲疑不決。德國國內有人批評華沙未遵守國際商定的訊息互通做法。對此，波蘭執政的法律與公正黨（PiS）的代表一再發出反德言論，並攻擊、指責波蘭國內反對派，在環境災難的可能原因問題上附和德國的說法。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航