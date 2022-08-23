新增2萬6095例本土個案、16例死亡，這週會有較明顯疫情上升、「10％左右是可能的」

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增2萬6382例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6095例本土個案及287例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。今日新增之本土病例為1萬1959例男性、1萬4121例女性、15例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增本土個案分布前5名為新北市（5258例）、台北市（3189例）、台中市（3038例），桃園市（2673例）以及高雄市（2179例）。

發言人莊人祥表示，本土病例比上週二增加3193例，上升了13.8％，但每週的禮拜二、禮拜三都會是比較高的，預期明天也大概是2萬6000左右。莊人祥指出，看起來這週會有比較明顯的疫情上升，回答媒體提問時，他坦言「大概上升10％左右是可能的」，上週確診數總共大約是15萬左右，可能上升一成到約16萬例確診。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，本日新增28例中重症個案，是5月3日以來的新低。每個星期二公佈的中重症數都會比較低，可能跟週末的提報有一點關係，不過整個趨勢看起來，中重症的個案數字都呈現下降。

羅一鈞表示，本日新增的16例的死亡個案從90到50多歲，沒有兒童或青少年重症或是死亡個案，其中年齡介於50多歲到60多歲的個案，都有中風或糖尿病等慢性疾病。

指揮中心指出，這16例死亡個案為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。

莊人祥報告四大類住宿式機構的通報、確診、送醫、死亡情形，這一週送醫或者死亡的個案數都比較低一點，目前為止累積死亡人數1290位，整體的致死率仍然維持在2.66％。

莊人祥指出，定期住宿機構住民跟工作人員篩檢的陽性率來到新的低點，工作人員降到只有0.5％，機構住民上週本來看起來有略升到1.0％，這一週統計結果又降到0.6％，看起來有持續下降情形。

Photo Credit：指揮中心

疫苗接種的部分，莊人祥表示，昨（22）日總共有1980名6個月到4歲幼兒接種莫得納疫苗，第一劑1416人、第二劑546人，目前該年齡層幼兒第一劑覆蓋率是19.1％、第二劑0.3％。昨日總共接種人口為3萬3062名，其中第一劑覆蓋率為92.4％、第二劑86.4％、追加劑72％。

莊人祥在記者會上口頭澄清，針對臉書或LINE有傳言稱日本有主動公布疫苗廠牌的單價，日本公布的數字算法是用總採購預算是2.4兆日圓以及採購劑量8.82億劑，推算出來單價大概是新台幣622元，而這也不是日本政府公告的疫苗單價金額。莊人祥表示，用類似方法計算，我國總共採購數量到年底有5351萬劑，總花費408.6億元，換算起來每一劑平均765元，和日本相當。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範