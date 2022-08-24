哈根達斯下架事件：什麼是環氧乙烷？有農藥殘留就是食安出問題嗎？
我們想讓你知道的是
哈根達斯在上個（6）月被驗出含有致癌的農藥殘留，但有殘留就代表有危害與食安危機嗎？來看看各國食安法規與容許殘留量的不同。
根據新聞報導，知名冰淇淋品牌「哈根達斯」的香草口味冰淇淋今（2022）年6月在我國邊境被驗出有農藥殘留，雖然這批產品還沒有流入市面，不過仍然導致當時共有5400多公斤的產品被迫下架。而近日在新加坡、法國及比利時等國也有產品被驗出有農藥殘留，衛福部也要求已要求業者停售、回收這些有疑慮的產品。
不只如此，其實在去年底巧克力品牌GODIVA所生產的冰淇淋，也因衛福部接獲歐盟通報有農藥殘留而下架回收。與哈根達斯產品一樣，所殘留的農藥都是「環氧乙烷」，這物質很危險嗎？有農藥殘留的產品都代表有問題？一起來看看。
什麼是環氧乙烷？
環氧乙烷是一種可以用來消毒、滅菌用的氣體，通常為醫療器材諸如管線、內視鏡光纖進行消毒而使用。依照我國環保署「環氧乙烷災害防救手冊」所述，環氧乙烷可經由皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸引起人體中毒，並會引發噁心想吐、四肢虛弱、口齒不清、思緒紊亂……數種嚴重的症狀。
不過因為它是一種高揮發性的氣體，所以除非是有直接使用到環氧乙烷的高濃度環境，不然幾乎不會對人體產生傷害。美國及加拿大也因此准許利用環氧乙烷作為殺死害蟲及細菌的工具，但我國仍因為其具有致癌性，仍將其規定為禁止使用的農藥。
有農藥殘留就是有食安問題？
這次哈根達斯的食安問題被認為應該是位於法國工廠所生產的香草精被汙染所導致，而去年GODIVA的冰淇淋則是因為製作原料所使用的「刺槐豆膠」有環氧乙烷殘留，雖然經加工後的劑量已經微乎其微，但仍因為被驗出劑量殘留而下架。
食品安全的議題近年來在台灣時常浮上版面，此時都會聽到有人認為食品不應該含有任何不良物質，要完全乾乾淨淨才能吃得安心。難道只要有農藥殘留食品就代表有問題嗎？其實並非如此，因為人體具有代謝的機制，所以就算是攝取到有害的物質，在一定的劑量下仍不會對人體造成傷害。
因此也出現如前述所言，美國、加拿大與台灣對於環氧乙烷使用規定不同的狀況出現了。
例如去年底引發問題的「刺槐豆膠」，依歐盟規定其環氧乙烷殘留量標準為0.1mg/kg，意思是在這個劑量下服用就不會對人體產生問題。當然理論上如果吃非常多還是會對人體產生傷害，但如果真的要吃到這麼多冰淇淋，相信在中毒前早就會受到心血管疾病及糖尿病所苦了吧？
不過既然環氧乙烷在我國被列為不得被驗出的物質，所以不能有任何殘留實屬應當，但農藥除此之外還有非常多種類，並不是每一種都被規定不得有殘留量。
衛福部食藥署便訂有《農藥殘留容許量標準》，其標準是假設一個人就算一輩子吃的農產品都有農藥殘留，且每次還都在不洗、不去皮、不經烹煮的情況下食用的極端例子下，卻仍然不會對人體產生危害的劑量。
如果食品或食品添加物有「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」之情事，則違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，並依同法第44條第1項第2款罰則規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，且情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。