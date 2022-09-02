《妙趣痕聲》：什麼樣的人會喜歡在情緒低落的時候，選擇聆聽悲傷的音樂呢？

文：李承宗（東海大學通識中心兼任助理教授）

傷心的人為什麼喜歡聽悲傷的音樂

上述的研究說明了音樂中的情感表達是一種跨文化的普遍現象，音樂作為一種情緒的溝通可能是人類共同的音樂性中一個重要的特質。如果將音樂性視為人類共通的生物特質，音樂就不再只是一個文化的行為，也是一個生物行為，那麼我們就該以生物演化的觀點進行思考，進一步來討論音樂與情緒之間背後的生理機制。

關於音樂如何影響情緒的大腦機制，目前已經有許多的神經科學家及認知科學家投入心力在研究，在本文的後段將會分享一些這方面的研究重要成果。事實上，認知科學家們最近也開始討論，音樂對人類的意義除了可以作為情緒表達與溝通方式外，聽音樂這個行為可能也有助於調節我們的心情（Mood Regulation）。關於聽音樂如何調節我們的心情，其中一個最有趣的現象可能就是悲傷音樂的存在。

根據研究，人們在聆聽歌曲時，傾向於選擇與當前心情更有共鳴的音樂。這說明了一個我們在日常生活中可以觀察到的現象：人們在面對低潮、失戀或者是親人逝去時，與其選擇輕快的音樂，很多人反而會反覆聆聽悲傷的歌曲。如果人們聽音樂時常是為了調節心情，那麼在面對難過的心情時，為什麼常會選擇悲傷的音樂而不是快樂的音樂呢？聆聽悲傷的音樂真的會讓我們更加的悲傷嗎？

事實上，研究指出，喜歡聆聽悲傷音樂的人們在聆聽悲傷的音樂後，會認為音樂不止帶給他們悲傷的感受，似乎還會帶給人一些比較正面的感受，如浪漫、溫柔、懷舊等等。從華語流行音樂中有大量悲傷的情歌（特別是所謂的抒情主打歌），我們也可以大膽推測喜歡聽悲傷音樂的人一定不少。

當然，流行音樂中的悲傷情歌，其歌詞對於情緒的引導有相當程度的影響。類似悲傷的電影、小說，歌詞中所描述的情節可以讓人有種個人經驗投射的效應。然而我們常常忽略一個事實——相較於歌詞，旋律對情緒的影響可能更大！畢竟我們對於聽不懂歌詞的外國音樂一樣能夠很享受。而且沒有歌詞、沒有人聲、只有器樂的演奏也常常讓我們感覺到裡面強烈的情緒。如果先不提歌詞所帶來語言對於情緒暗示的影響，我們先來討論一下什麼樣的音樂會讓人感到悲傷？這些帶有悲傷氣氛的音樂，有什麼樣的特徵？

悲傷音樂的共同特徵

當然，不同的文化中表達悲傷情緒的音樂都有所不同，可能使用了不同的音樂元素、演唱或演奏技巧，但筆者認為其中可能還是可以找到一些跨文化的共同特性。正如五月天的歌名〈傷心的人別聽慢歌〉所說的，悲傷音樂通常速度較慢、節奏感較弱，其他的特徵還包括了圓滑奏（legato） 較多、音色通常較為溫暖低沉，也可能在音色上會模仿動物哭泣的聲音、帶點鼻音或者是顫抖的感覺，旋律的組成一般來說音程跨距較小、較多下行的樂句（旋律組成音之間的音程較大或者比較跳躍的，可能會給人一種歡快的感覺，跟我們情緒興奮高昂時講話聲調的變化類似）。

以上的種種特徵會讓人有悲傷的感覺可能是因為，這樣的聲音較接近動物在情緒低落時，生理狀態轉變的原始發聲特色（affective vocalization）。此外，不同的音樂文化可能以不同的調性或者是和聲來傳達悲傷的情緒。以歐洲古典音樂的傳統來說，通常會使用小調或者是較多的小三和弦來表達悲傷的氣氛。關於辨識那些特定文化如何使用音樂元素來表達悲傷情緒的能力，應該也是跟聆聽經驗有關，是需要經過學習的。

傷心的人真的喜歡聽悲傷的歌？

然而，根據目前的研究成果也指出，並不是人人都喜歡在悲傷時聆聽悲傷的音樂。關於悲傷音樂喜好的個體差異，嘉里多（Sandra Garrido） 和舒伯特（Emery Schubert） 在2011年的研究發現，約一半的人會喜歡在悲傷時聆聽悲傷的音樂；而2014年的另外一個更大型的網路研究也得到了差不多的結果。那麼，什麼樣的人會喜歡在情緒低落的時候選擇聆聽悲傷的音樂呢？

先前的研究已發現性格的不同，可能會影響每個人聽音樂的喜好與習慣。同理可推，我們也可以想像對悲傷音樂的喜好可能也跟個性或是與個人過往聆聽經驗有關。許多的研究都發現，能夠享受悲傷音樂的人，在性格測驗或問卷中表現出的同理心（empathy） 也比較強（表3-1）。同理心較強的人一般來說比較能夠感覺到其他人的情感，因此在聽悲傷音樂時應該也能感受到較強的情緒。那麼，為什麼聆聽悲傷音樂時感受到較強烈的情緒會使得聽者更享受這個過程呢？

表3-1：各類性格對於悲傷音樂感受的問卷調查結果。

悲傷 快樂 恐懼 溫柔 經驗的開放性 .21** -.04 .12 .14 整體的同理心 .26** .01 -.06 .32*** 想像力 .28** .10 .10 .34*** 立場取替能力 .09 -.08 -.14 .15 同理的感受 .23** .01 -.13 .25** 個人困擾 .05 -.01 0.1 .07

*p<.05，**p<.01，***p<.001

關於這個看似矛盾的現象，目前科學家還沒有足夠多的研究來得到有說服力的解釋。但目前心理學家以及認知科學家已經提出幾個有趣、但還未被證實的理論，很值得我們參考。首先，沃斯科斯基（Jonna K. Vuoskoski） 和埃羅拉（Tuomas Eerola） 在2017年的研究顯示，對於悲傷音樂的喜愛程度可能與聽眾是否「被感動（Being Moved）」有關。這個結果與之前學者提出，關於人們為何喜愛看悲劇電影的原因不謀而合。那些讓我們感動落淚的影片總會讓人印象深刻，我們也常常因為這些片段而喜愛上了那些電影。

此外，埃羅拉在2018的論文中提出了一個理論，認為我們對於悲傷音樂的喜愛可能需要考慮多個面相的變因，包括了生物因素、心理與社會因素、文化因素。

生物因素

悲傷音樂裡面的音樂元素中所保留對於情緒韻律的生物直覺反應，比如說對於聽見類似哭泣的聲音時，可能會引發一連串生理、心理的反應（如具有安慰效應的泌乳激素的分泌）。

心理與社會因素

聽見音樂時如果有被感動的感覺，可能是因為我們感受到音樂的悲傷似乎跟我們曾經經歷過的心情類似。我們可能會因為原來不知道如何說出口的心情在音樂中被表達了；或者彷彿透過音樂裡面那個虛擬的角色，代替我們抒發了那個悲傷的心情（social surrogacy，社交替代），因此覺得自己的悲傷被理解了、覺得自己的情緒與音樂有了共鳴而逐漸釋懷；也有可能是因為那樣的音樂提醒了我們過往的記憶而開始懷舊，轉移了我們對於悲傷的糾結情緒。綜上所述，聆聽悲傷的音樂可能因此達到調節心情的作用，甚至最後可以讓悲傷的情緒轉為正面的感受。

文化因素

悲劇的文學、戲劇在許多的文化裡都被視為藝術的高尚表現。聆聽悲傷的音樂可能也已經轉化為一種藝術的欣賞、美感的追求，因而讓我們不再把焦點放在個人的感受。

上述的研究者所提出的理論還強調，喜歡悲傷音樂的原因可能來自於先透過生物、再透過心理與社會、最終經由文化因素的詮釋，把從音樂中感覺到的悲傷情緒轉化成正面情感（hedonic shift），而這個過程可能需要一些時間才能完成。但關於這點，其他學者有不同的想法。主要的爭議在於，聆聽音樂的過程中可能在很短的時間內同時產生很複雜的感受。大腦在接受到音樂的刺激之後，不同腦區可能會同時產生不同層次的詮釋與理解。

來自美國俄亥俄州立大學（Ohio State University） 的音樂心理學家大衛．休倫（David Huron） 在2011年就提出泌乳激素（prolactin） 可能可以解釋我們聆聽悲傷音樂時，為什麼可以產生正面的感受。泌乳激素是由下視丘的神經細胞所分泌的賀爾蒙，通常在哭泣或者是經歷一些負面情緒時便會分泌，具有安慰的效果。泌乳激素分泌也與我們跟親人之間親密連結有關。

休倫認為，當我們聽到悲傷音樂而感受到負面情緒時，大腦可能會分泌泌乳激素讓我們感覺到安慰。就像是一種大腦維持平衡（Homeostasis） 的作法，因為聽者知道在音樂中感覺到的悲傷並不像真實生活裡面所感受到的，而這份悲傷所喚起的大腦安慰效果可以不用真正的心理創傷去交換，因此會讓某些聽眾覺得聆聽悲傷音樂可能會帶來正面的安慰情緒。關於聆聽悲傷音樂與泌乳激素之間的關係，目前雖然還未得到科學實驗的證實，但休倫的想法對於這個領域的研究者有著相當大的影響力。

休倫在2020年更進一步地針對悲傷音樂可能引發的正面感受提出了新的推論。他從動物行為學中的溝通理論得到靈感，提出聆聽者在聽到音樂時，除了感受到音樂裡表達的情緒之外（contagious emotion），也可能同時間產生相對應的情緒反應（repercussive emotion，或可稱為反映情緒）。這個情況可能發生在任何情緒的傳達過程中，例如感覺到對方表達的憤怒時，接收情緒者除了感覺到對方的憤怒之外，也可能同時反映出恐懼的情緒；抑或是在感覺到對方表達的快樂時，接收情緒者也同時產生了羨慕的情緒；而當感覺到對方表達悲傷的情緒時，接收情緒者除了會感受到悲傷外，也會同時產生同情（compassion） 的心情。

他認為這個同情的心理可能源自於身為社群性動物的我們與生俱來的利他性（altruism）。所謂的利他性讓我們會願意對比我們弱小，或者是比我們更需要幫助的人伸出援手。這個心理的作用可能會讓我們產生正面的感受。然而，在性格特徵中「同理心」特質較為明顯的人，通常較能替對方著想，因此除了感覺到音樂裡表達的悲傷之外，其他相對應的反映情緒也可能感受會較強而產生同情心的感受。這個同情心的感受可能是在潛意識裡發揮，像是聽者感覺到音樂中他者的悲傷原來也跟自己一樣時，所產生的同情感受不僅安慰了對方也同時安慰了自己。

此外，休倫也解釋了為什麼感受真實世界的不幸與悲傷並不像感受音樂中的悲傷那樣，可以產生正面的情緒。他認為，我們對於真實世界的悲傷事件通常可能還會伴隨不幸、罪惡感及壓力的感受，然而聆聽悲傷的音樂就不是這樣，通常音樂中受苦的對象不是那麼的明確。（比如說器樂演奏曲，相較於有一個對象可以投射的悲劇電影、小說、戲劇，或者是有人聲的音樂，我們對於這些演奏曲可能很難產生強烈的個人生命經驗連結。就算是有歌詞的歌唱曲，我們有時也不能確定故事的細節及真偽。）

我們感受音樂裡面的悲傷是有一個安全距離的，透過這個安全距離，再加上豐富的想像力，聽者甚至能夠因此產生悲天憫人的感受。正是因為這樣，悲傷音樂有了一種撫慰的效果。作為一種有療癒效果的陪伴，聽者可能會因此更享受悲傷音樂的聆聽經驗。

當然，目前為止上述所說的科學家的想法都還在未證實的理論階段，未來仍需要更多的研究來釐清我們喜歡聽悲傷音樂這個行為背後的機制。

書籍介紹

本文摘錄自《妙趣痕聲：聲彩繽紛的STEAM》，三民出版

作者：蔡振家、楊敏奇、李承宗、馬國鳳等人

歡迎進入聲彩繽紛的世界！閱讀以後，你的生活將從此妙趣痕聲！

「聲音」是我們日常生活中最常接觸的物理現象。從本質來看，聲音就是一種波動，所以不僅蟲鳴鳥叫是聲音、音樂是聲音，甚至是地震都是一種聲音。生物們藉由聲音來傳遞訊息，而人們更是利用聲音來探索世界、傳遞感情。隨著人們在聲音之旅的旅程中邁進，這個世界也愈來愈繽紛多彩。

音樂的本質是聲波，這種波動真的可以感染我們的情緒？

要回答這個問題就必須知道情緒是怎麼來的。情緒是由我們大腦中的「邊緣系統」受到刺激之後，透過神經系統或內分泌系統產生應對的結果。科學家們透過腦造影實驗發現，當人們受到音樂這種抽象的聲音刺激之後，受試者大腦中掌管多巴胺分泌的區域會有明顯的活躍，這就證明了音樂是可以影響情緒的。

誰說傷心的人別聽慢歌？傷心的人更應該聽慢歌！

誰這麼大膽敢質疑五月天！？當然是有專業才敢大聲。這個理論可以從三方面來講。在生物因素上，悲傷音樂元素可以引發一連串生理反應來影響情緒。在心理與社會因素上，人們會因為自己的悲傷與悲傷音樂產生了共鳴，或者因為悲傷音樂轉移了我們糾結情緒，而使心情得到改善。在文化因素上，音樂可以讓我們與歌曲意境共情，當我們能以有安全距離的位置感受悲傷，再加上豐富的想像力，就能讓我們產生悲天憫人的感受，如此一來也就達到撫慰的效果。

預測地震有可能嗎？聽聽地球的歌聲吧！

地震的本質其實就是地殼釋放能量產生出波動，也就是說，它正是地球的聲音。那麼地震有可能預測嗎？很遺憾的，非常難。但是，我們卻可以預警。當地震發生時，我們可以透過各個地點地震儀取得的波動數據，來對這場地震做全身檢查預測出各個地區可能的震度與災情，並在主震到達之前的簡短時間內提出警報。當然，這樣的預判還必須以從古至今的地震數據作為參考。也就是說，地震預警不僅僅是對當下地球歌聲進行解析，還必須充分閱讀過去的樂譜。

本書收錄台大科學教育發展中心「探索基礎科學講座」的演講內容，先從聲音的物理性質切入，說明各種樂器的發音原理；接著介紹音樂製作的流程與重點；再透過心理學的研究剖析聲音對情緒的影響；並說明研究人員如何利用地震儀來聆聽地球的聲音；而聲音在各種脊椎動物生活中所扮演的角色，更是顛覆你對於動物叫聲的理解；此外，利用聲音的物理性質，人們不僅能夠將其用於海洋的探測，甚至能讓光與聲音互相轉換，讓我們看見聲音聽見光。

當你「聆聽」完這首由各個領域交織而成的知識交響曲，你不僅會對聲音的奇妙與多樣感到驚奇，更會發現這個聲聲不息的世界是如此地美麗。

Photo Credit: 三民出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航