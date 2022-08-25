【2022酷兒影展】《吾家有男初長成》：跨性別兒童及青少年的成長過程，最需要的就是理解與接納
我們想讓你知道的是
2022台灣國際酷兒影展「台灣／華人徵選單元」入圍影片：《吾家有男初長成》紀錄著台灣土地上一個角落的日常，一個孩子上學、愛跳舞、說笑話、交朋友、聊天、談戀愛、找一份工作…，再平常不過的生活。唯一不同的是，星冉出生時是生理性別的女生，在他成長的過程中，逐漸意識到自己的性別應該是「男生」，於是開啟了一段尋找自己的旅程。
文：瑪達拉・達努巴克（Colorful wi原住民多元性別聯合陣線成員）
我們的觀點決定了我們看見什麼樣的世界，真相並非客觀存在，而人們看見的世界也只是其視框中的景象。
因為人們習慣以男女有別的二元性別觀，對於異性戀男、女性以外的性別視而不見，或視為「異類」。過去幾年，性別平等教育出現反挫的力量，憂心人士擔心多元的觀念會讓學生無法學會「正確」的性別價值。
因此，反對國小、國中階段教材出現「同志教育」（LGBT education）相關內容，這無疑扼殺了多元性別個體的存在，根本地否定跨性別的位置。教育應不分其性別特質、性傾向及性別認同，應給予每個學生同等的自我認識、自我認同之資源。
2022台灣國際酷兒影展「台灣／華人徵選單元」入圍影片：《吾家有男初長成》（Today, You Are You）紀錄著台灣土地上一個角落的日常，一個孩子上學、愛跳舞、說笑話、交朋友、聊天、談戀愛、找一份工作…，再平常不過的生活。唯一不同的是，星冉出生時是生理性別的女生，在他成長的過程中，逐漸意識到自己的性別應該是「男生」，於是開啟了一段尋找自己的旅程。
受限於影片的長度，我們只能看到星冉部分的人生，從家人開放、接納的轉變，看到充滿愛與歡笑的家庭互動。過去家人對男、女性別固定角色的慣性，例如，曾認為星冉的性別特質像「男人婆」，擔憂「她」長大後會找不到對象結婚。家人表達擔憂的背後是反應對於跨性別的不了解。
越來越多的證據，指向性別是由胎兒發育過程中不同程度賀爾蒙作用所產生，而跨性別者的大腦特徵與其所認同的性別，比原本的生理性別特徵更為接近。有些遺傳研究顯示，同卵雙胞胎之間之性別認同一致性很高，從而進一步證實了基本生物學的解釋，正如同Lady Gaga歌曲中所唱，跨性別者「天生就是這樣」（born this way）。
許多對跨性別的迷思會認為跨性別認同是受到「社會化」、「不當養育」或「幼年創傷事件」所導致，事實上，對多數跨性別者來說，成因並不重要，因為，「成為什麼樣性別的人」需要花更多的力氣、時間甚至金錢去追尋並自我證成。
當今即便我們早已認知跨性別並不是一種精神疾病，但跨性別者可能在其生命中不同時期都會經歷煩躁不安，這個「不安」感受是社會性的，一是因為社會中存在的誤解與歧視，二是來自於他們自我意識到內外不一致的身體和社會角色的矛盾。
社會支持是跨性別孩子成長過程中最重要的力量。星冉過去常跟家人確認「如果我變成男生，你會不會不喜歡我？」正向肯定的回應，會帶來支持的力量。如果身邊能夠有更多支持的力量，跨性別孩子就更能渡過遭遇誤解、歧視及身心不一致的焦慮不安。
2007年，我們在屏東的原鄉部落成立了colorful wi，以支持adju青少年的成長為核心，希望以一個多元性別認同的立場，支撐原住民多元性別青少年正向自我認同的空間。
Adju一詞原為排灣族人女性友人互稱的代稱詞，後來在多元性別主體認同的使用下，挪用成為跨性別、性別多元的代稱詞。我們透過交流對話，期待部落族人能更了解並正向肯定接納adju，將adju視為常態下一個存在的性別樣態來看。
《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（2013）不再將「性別不安」視為性異常，而是性別認同不一致引發的痛苦或損害，被歸類到「其他類別」。在診斷上，青少年或成人至少符合以下兩個標準，且持續至少六個月，才能被判定為「性別不安」：
- 強烈渴望成為自身指定性別以外的性別。
- 強烈希望被視為自身指定性別以外的性別。
- 自身性別特徵與性別表達經歷之間存在顯著的不一致。
- 強烈渴望自身指定性別以外的性別特徵。
- 由於自身性別特徵與性別表達經歷不一致而強烈希望擺脫它。
- 堅信一個人具有與自身指定性別不同的典型性別的反應和感受。
此外，該病症必須與臨床上顯著的痛苦或損害相關。
上述這些是精神醫學的看法，在我的學生輔導經驗中，「性別不安」往往不被正視或被視為需要被「導正」為順性別，因此延宕而產生更多的矛盾。以下提出我在輔導工作中，幾項與跨性別青少年及其家人互動時所經驗的議題。
1. 正視且重視孩子性別不安的聲音
變性者經歷性別認同與其出生時的指定性別不一致，並希望生理性別永久轉變為符合他們的性別認同，而通常尋求醫療援助進行性別重置療法。在學生提出自己想要變性的這個議題前，可能經過的反覆長時間的思考，最後提起勇氣才會提問。
學生可能會衡量眼前的這位老師，是不是對多元性別是開放、友善的，也可能因為對於自己經驗到性別認同與生理特徵不一致的不安感，已經高度困擾影響了自己的生活。我感謝學生對我的信任，但我也相信學生也有自己初步探索的答案。
基於對於性別多元的正向肯認，我會拿著性別僵餅人跟學生解說性別的幾個層次的向度，並討論其一致或不一致的排列組合，且明白的告知變性已被證實為人類多元性別可能面貌的事實。
即便是微弱的聲音，我們都要正視且重視孩子對於自己性別的不安，可能會以不同的形式表達，「我好像有想過要變性」、「變性會不會很貴？」…這些聲音都可能隱含著尋求協助的訊號。雖然網路上已經有經很多資訊，透過我們與孩子介紹性別多元相關知識的介紹，進一步理解孩子對自己性別的想法，增進學生在認知上的自我了解，但絕對不是否絕孩子對自我追尋的提問。
2. 避免性別二元框架可能框限住性別認同
性別認同是關於個體自我性別的主觀認定，變性並不只是外在性別表達或內在性別特質的問題，而「性別」充其量是社會分類對角色及行為之區分，被判斷的男性／陽剛或女性／陰柔之區別。
Tags：
Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
看完登曼波的示範與分享是不是也想來試試看呢？Adobe 攝影計劃是影像創作者的完美夥伴，透過 Adobe Creative Cloud 新用戶首年可以用每月 NT$257 的實惠價格同時訂閱包含 Photoshop 與 Lightroom 的攝影計劃，快上官網了解更多訂閱方案與實用技巧吧！