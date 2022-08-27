為何流行媒體中的心理學知識，總是容易誤導讀者？
我們想讓你知道的是
大眾流行媒體的獎勵機制創造了一種遊戲規則，而這種遊戲規則卻有利於誤導資訊產出。
文：Dr. Lo @drlomentality
近幾年在中文網路世界中出現了很多心理學平台，而大眾似乎對心理學也比以前熟悉，很多人都能隨口說出幾個「心理學名詞」（不管是真的或是假的）。
大眾開始熟悉心理學固然是一件好事，但同時也帶來一些不確定性。心理學和自然科學不一樣，理解自然科學往往涉及一些非常技術性的知識，所以理解自然科學的門檻會較高。但是，心理學是一門關於理解人的科學，由於我們都是人，我們都熟悉人，所以凡是關於人類本質的理解，我們都可以摻上幾嘴，這使很多人都以為心理學是常識、「common sense」的東西，這在正在修讀心理學的學生身上也很常見，在考試時，我也看過不少學生在答卷上寫下一大堆「common sense」作為答案，結果在該題中一分也不能拿到。
為什麼我會說在大眾流行媒體上傳播的心理學知識總帶著誤導成分呢？有以下幾點。
第一：大眾流行媒體是一個流量為王的世界
無論Instagram、Facebook、YouTube等平台，為了獎勵優秀內容創作者（content creators）去繼續發佈內容，都會有賺錢（monetization）的計劃，也就是說內容創作者能從制作內容中賺錢。如何賺錢呢？就是流量。流量高，就有名氣，有名氣，自然有人找他合作如業配廣告等等。簡單來說，就是以流量換取名氣，再以名氣換取報酬的遊戲。所以，流量是很多內容創作者很重視的東西。
當然，這世界上有很多十分正氣的內容創作者，本著自己的熱誠，制作超優秀內容，造福人們，但也總有一些內容創作者只為求內容吸睛，只吸引人們觀看。但是，當只為吸睛時，必然將內容加鹽加醋，斷章取義，勢必將之設計成最有爭議性最具話題性。這招在大眾流行媒體上無往不利，但卻苦了讀者。
由於真實的心理學其實是一門非常理論導向的學科，知識本身是十分艱深及抽象，也涉及很多很多統計學及研究上的知識背景，如用一種絕對「正直」的風格去分享，流量低是絕對可預期的，畢竟人們到IG，YouTube都只想輕鬆，只有少部分讀者會將艱深長文章一次過讀完。大眾流行媒體的獎勵機制創造了一種遊戲規則，而這種遊戲規則卻有利於誤導資訊產出。
第二：錯誤理解心理學研究的結論
這一問題在內容創作者及讀者身上都會發生。雖然心理學在現今為一門人的科學，所有研究必需有根據有實證（empirical），但畢竟心理學不是自然科學，黑白沒有那麼的分明，每一份心理學研究報告的結論中總有不足的地方，而大部分研究的結論都總是context specific：也就是說，只能套到某一種人群或某一種情境之下。所以當無論內容創作者或讀者只拿著一、兩份期刊文章（journal articles）的結果就是嘗試去支持、或反駁某個論點的話，那都是沒什麼意義的行為。就正如一些人，很喜歡說以前經典的心理學結論在現今都不被承認，原因是「因為在2019年刊登的這份文章已提出證據『推翻』這個理論」。單一份期刊文章的結論不代表什麼，因為總會有人發現相反的東西，只有當幾十年來，每個研究員做的結果都一致的時候（replication)，那麼這個結論才是值得相信的。
另外，並不是每份刊登的期刊文章都有科學質素，現今有很多學術期刊可供投稿，每個領域中的學術期科都有排名，有些十分有聲望，刊登在上面的研究往往在科學研究品質上十分高。但有很多卻平平無奇，甚至有一些期刊是純為賺錢的（predatory journals)，如一個內容創作者由於不清楚這些細節而去介紹這種研究，或是報章報導由predatory journals上得來的研究成果時，那讀者豈不是將值得懷疑的知識奉為金科玉律？
讀者應該如何自處？
在流行網路世界中，凡接觸任何資訊，都以一種「看一看就算」的態度就好，如要認真深究的話，應該多靠自己反覆尋找有根據的（valid）的資訊。
同業們應該如何自處？
作為推廣心理學科普的一員，在流量掛帥的網路世界，我們要本著推廣最正確的資訊為己任，錯的不說，不肯定的不說，加鹽加醋的也不說，雖不能吸睛，但讀者能從最高水平的平台獲得最正確的知識，實為己任。
本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
我們想讓你知道的是
疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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