台南殺警案兇嫌經查為外役監逃犯，監察院早在2年前便因脫逃頻傳要求矯正署改善
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台南安南區昨日犯下殺警案的嫌犯，經查身份為明德外役監的逃犯。對此，矯正署承諾會改善管理機制。事實上，監察院早在2020年便就外役監的審核與管理機制提出調查報告，要求矯正署與法務部進行改善。
台南市昨（22）日2名員警因查緝贓車而遭到攻擊不幸殉職。專案小組今（23）日凌晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾，經查發現林姓嫌犯是明德外役監逃犯，使外界對於外役監的管理制度提出質疑。
對此，矯正署署長黃俊棠今日表示會進行檢討；然而，對於外役監屢傳犯人逃逸的情形，監察院早在2020年便要求矯正署改善。
外役監屢傳脫逃事件，10年共49人脫逃
《中央社》報導，黃俊棠今日上午召開記者便向家屬致意，並對整起事件表示遺憾，同時也承諾將強化外役監遴選、考核及淘汰機制，以及收容人個別化處遇及各項輔導措施，避免受刑人脫逃及返家未歸事件的發生。
不過，這已不是外役監第1次發生脫逃事件。
根據矯正署新聞稿，目前外役監受刑人計1920人，而近10年數據顯示，獲選至外役監執行者1萬1323人，其中有4人脫逃，返家探視未歸45人，共計有49人脫逃。而目前仍有2人尚未緝獲。
相較於一般監獄，外役監採取低度戒護的作法，以協助受刑人培養自律能力。根據《財團法人民間司法改革基金會》說明，外役監是種較為開放、低度戒護的監獄類型。
「外役」這個詞，指的就是在監獄外工作，而外役監設置的目的，就是在有監督但又不那麼嚴密的情形下，協助受刑人銜接將來出獄後的就業。
但是，雖然說外役監政策立意良善，但在2020年，監察院便曾就自強及明德外役監的受刑人連續脫逃事件，要求矯正署改進管理機制。
外役監逃獄頻傳，監察院早在2020年便要求矯正署改善
根據當時的報告，監察院便曾就因為當年8月有1名連姓受刑人，趁在工廠時脫逃，事後員警在圍捕時還發生失控翻車的狀況，而針對自強、明德外役監獄的管理機制進行調查，並要求法務部及矯正署就連續發生受刑人脫逃的事件進行檢討。
監委強調，矯正署推動受刑人自主監外作業制度，旨在提昇受刑人復歸社會能力，理念值得肯定。但是，如果單純就當時的案件來看，這名連姓受刑人是在自主監外作業時輕易脫逃，顯示矯正機關未充分運用作業廠區的現有門禁設施，加上防範管理措施形同虛設，風險評估未盡周延，純粹把責任建立在受刑人良心要求及自我管理上。
依據監察院當時的調查報告，若從2020年往前回推近10年，相較於一般監獄脫逃8人，各外役監脫逃受刑人高達39人，且2019至2020年，自強及明德外役監獄連續發生12起受刑人脫逃事件。
監委強調，雖然多屬於無戒護管理下的返家探視未歸案件，但頻率顯著增加，恐傷及矯正機關功能與形象。
對此，監委認為，矯正署在對監外作業受刑人篩選時，缺乏評核機制。
同時，監委更指出，針對單獨外出作業部分，矯正署應該要檢討自主監外作業受刑人篩選條件，或者加強自主監外作業防逃規劃，除使自主監外作業制度能發揮接軌職場、適應社會之功能外，更應避免受刑人因一時衝動、思慮不周脫逃，增添額外罪責。
監察院持續關注該議題，監委呼籲一起督促政府
對此，監察委員蔡崇義今日便對殺警案發表回應，認為監察院早就提出預警。他並指出，監察院一直在做系列調查，因為認為這是一個很重要的議題。
《中央廣播電台》報導，蔡崇義認為，在2年前明德外役監脫逃案時就提出預警，認為這個事情應該重視，但顯然沒有得到效果，所以這次的殺警事件也是明德外役監脫逃事件所引起的。
蔡崇義強調，「我們一直認為這是一個很重要的議題，希望大家能幫我們一起來督促政府，做整體的改善。」
矯正署允諾將持續強化受刑人考核，避免類似事件發生
對於該如何改善內部的管理機制，矯正署便指出，將持續強化受刑人後續的考核及淘汰機制，以避免外役監受刑人脫逃及返家探視未歸事件持續發生。
同時，根據《聯合新聞網》，矯正署也表示，目前內部正開會討論，討論受刑人放假外出機制是否加嚴。按過往辦法，受刑人在返家48小時期間，都必須先到當地派出所報到。因此，未來可能會再加強與派出所或家屬間的聯繫，好掌握行蹤，避免返家未歸情況。
新聞來源
- 外役監逃犯林信吾殺2警 矯正署長：會檢討改善（中央社）
- 本署對於明德外役監獄林姓受刑人返家探視逾時未歸涉殺警案，深表遺憾與哀悼（法務部矯正署）
- 監所小百科：「外役監」揪竟是什麼？台灣外役監的現狀與問題（財團法人民間司法改革基金會）
- 自強及明德外役監近2年連續發生12起受刑人脫逃事件，監察委員林國明、蘇麗瓊要求法務部及矯正署檢討改進（監察院）
- 殺警林嫌為外役監逃犯 監委：2年前就警示（中央廣播電臺）
- 外役監逃犯殺警 矯正署：檢討加強考核及外出聯繫辦法（聯合新聞網）
延伸閱讀
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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