「2022年兩岸關係研討會」顯示中共對台方針出現細膩轉變，甚至質疑國民黨兩岸路線倒退

最近中國國台辦智庫海研中心甫剛舉辦結束「2022年兩岸關係研討會」，這是中共當局發布第三次對台政策白皮書後，首次辦理重要大型研討會，國台辦主任劉結一、副主任陳元豐出席發表政策講話，並邀請達130位海峽兩岸學者專家採取線上線下方式出席參與，會議中所釋放兩岸政策訊息及產生政治影響效應，頗值關注及分析探討。

這一、兩個月以來，中共當局對台政策一再出手連連，從辦理海峽論壇、滬台雙城論壇、高調紀念「九二共識三十週年」；且因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中共當局嚴重警告、美國政府反對執意訪台，採取實施全方位「圍台軍演」，穿越海峽中線、領海及領空，釀成「第四次台海危機」。同時，展開一系列經濟制裁、逮捕台獨人士及公布第二波台獨清單名冊。

這些屬於對台政策「硬的更硬」的強制性威懾手段，藉此軍事威懾台灣社會，達成「反獨促統」及「以武逼統」的政策加乘效果。

強調兩岸同文同種、血濃於水的民族情感

首先，研討會選擇在河南省鄭州市舉辦，與會議主題「把握歷史大勢、共謀民族復興」息息相扣，河南一向是中華文化、中原文化及「河洛文化」發源地，兩岸人民號稱「炎黃子孫」、「龍的傳人」，顯示具有同文同種、血濃於水民族情感。

河南省目前為全中國經濟總量第五、人口及農業大省，與台灣在經濟、歷史、文化密切關聯。而現代中國國家建造、國家完全統一及民族復興，需要建構在「兩岸一家親」及中華民族主義基礎。台灣在兩蔣國民黨統治時期，一向以復興傳統中華文化為己任，重新建構中國人及台灣人認同，提升台灣民眾的中國認同與台灣認同。

前總統蔣經國也曾經言及「我也是台灣人」，然自前總統李登輝提及「生為台灣人悲哀」，台灣認同逐漸上升，歷經前總統陳水扁、馬英九及蔡英文執政，台灣認同提升、雙重認同下降，尤其蔡英文執政更造成台灣人認同及台獨認同創新高。

總體而論，民進黨兩次執政一再推動一系列「去中國化」措施、文化台獨、柔性台獨、漸進式台獨，降低台灣民眾的中國認同。因此，兩岸若能在中華文化、民族情感及經濟紐帶基礎上，建立「兩岸命運共同體」意識，透過兩岸經濟社會文化融合途徑，台灣能夠參與中國發展機遇，便能創造「雙贏」的共同發展，達成國家完全統一與民族偉大復興。

其次，凸顯中共對台政策展現戰略自信與定力，宣稱擁有兩岸關係發展的主導權及主動權