疫情加速推動新消費模式，「BNPL先買後付」的運作模式、優勢與風險有哪些？

文： Chris Tsai

BNPL先買後付是什麼？

近期常聽到的BNPL，其實是先買後付（Buy Now, Pay Later）的縮寫，它是一種可以讓消費者延後並分期付款的支付模式，乍聽之下，大家會以為是銀行推廣信用卡的另類行銷手法，不過選擇BNPL進行交易是不需要信用卡的，消費者也不必向金融機構提供信貸紀錄或薪資及收入證明，購物時就能馬上享有遞延付款的便利。

然而，早在2009年，跨境電商巨擘eBay獨具慧眼，收購正在運行先買後付模式的Bill Me Later（線上支付公司），希望能夠搶攻像是學生、自由工作者等無卡族的商機，但當時國際市場的鎂光燈並沒有聚焦在這塊新興領域，直至瑞典新創金融科技公司Klarna將BNPL支付模式應用到電商之中，無卡卻能先買後付的概念才真正受到大眾矚目。

近兩年疫情改寫了原有的生活型態與消費模式，多數民眾開始盡量避免大量外出，選擇利用網路購買日常用品，以降低確診風險，導致傳統實體零售店鋪逐漸式微，許多人因此面臨失業困境。

BNPL正因為這些條件的催化下，強勢席捲全球，甚至連蘋果公司也在2022年的開發者大會宣布推出「Apple Pay Later」，正式跨足金融科技，與PayPal等知名廠商角逐支付市場。

BNPL的商業運作模式

談及先買後付的運作模式，雖然與無卡分期攤還類似，但在執行程序及意義上還是不盡相同，以下分別細說兩者的差異。

選擇無卡分期進行攤還的消費者，通常是購買了單價高的商品，在申請此服務後，第三方服務商會先進行電話徵信，詢問當事人的購買意圖及相關個資確認（薪資證明、無高額罰單欠繳），並給予較高的額度與多樣化的期數選項。

當審核通過後，債權會轉移給無卡分期業者，它會先幫消費者墊付商品全額給店家，這時買家只要按照當初與無卡分期業主約定好的期數和利息，按時還款即可，不過在本質上，無卡分期屬於無擔保借貸，借款利率會比向銀行信用貸款高上許多。

先買後付也能夠讓消費者在沒有信用卡的情況下享受延後繳款，但與無卡分期有別，BNPL服務商會透過自家規範的風險評估方式，提供用戶不同的消費額度，多數不會再額外收取手續費及利息，而且鑑於審核條件門檻低，還款期數無法像前者彈性，借款額度也較低。

此外，BNPL業者的收益來源主要有兩個面向，一是收取消費者逾期繳款的滯納金，也就是違約金、罰金的概念，市面上各家服務商的營銷策略與違約金的計算方式都不一樣，建議消費者使用BNPL進行分期付款時，記得詳閱合約內容，以免權益受損。

另外一個獲利管道則是與電商品牌協議的抽成費用，當消費者透過電商平台下單購物時，只要在結帳畫面選擇先買後付的付款方式，每筆交易都能讓BNPL業者獲得一定比例的收益，對電商品牌而言，多元的支付途徑，有利於吸引不同樣貌的客群，而這樣的合作模式，也是BNPL崛起的關鍵，如此雙贏的局面，還能激盪出什麼樣的火花呢？未來非常值得我們拭目以待。

Photo Credit: 中央社

BNPL為何成功？主要優勢有哪些？

落實普惠金融

在過去，沒有信用紀錄的學生或社會新鮮人等，是無法申辦信用卡的，而BNPL廠商正是鎖定他們的痛點，將審查標準降低，並提供友善的還款機制，因此這樣的商業模式確實能夠良好地促進普惠金融的發展；再者，新冠疫情意外引爆失業危機，同時擁有低門檻及延後付款特性的BNPL無疑成為首選的支付工具。

貼近年輕族群的消費觀

根據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，報告中指出，Z世代較偏好衝動、非計畫型消費，且對於線上購物的依賴程度高達72.3%，顯示年輕族群多數願意接受以金錢換取便利的消費模式，就某種程度而言，BNPL確實滿足了他們及時享樂的消費習慣，也成功讓先買後付躍升為近幾年的支付新寵。

流暢的支付體驗

開通BNPL的帳戶相對簡單容易，國外知名的第三方支付業者甚至僅要求客戶提供手機號碼，便可以快速完成註冊流程，整體支付體驗升級，也有效降低消費者在購物時的摩擦。

全新的獲客策略

電子商務市場目前處在高度競爭的環境，面對無法遏止的通膨，營業成本逐年攀升，想獲得新客戶的青睞也更加困難，因此，眾多電商品牌紛紛瞄準先買後付的商機，期望藉由與BNPL廠商的合作，加入全新的支付模式，打造不同的獲客策略，力求下一個成長高峰。

先買後付背後隱藏的風險

BNPL的出現，雖然滿足了民眾多元的金融服務需求，並使支付體驗更加流暢，但以消費者的角度來看，仍存在下述三點隱憂須注意：

1、容易被消費快感蒙蔽

儘管先享受後付款的機制能夠替買方避免一次性付款，並同時減輕了消費者資金緊絀的心理負擔，不過這樣的消費模式，反而容易誘使他們忘了考量自身的財務狀況以及未來的還款能力，進而衝動購買不必要的高單價商品。

2、落入惡性債務循環

即使透過BNPL付款不需要擁有良好的信用狀況或漂亮的聯徵分數，但用戶仍舊必須履行合約按時還款，否則將被高額的違約金（通常遠大於信貸利息）所吞噬，落入惡性的債務循環。

3、無完整的法律規範

部分國家尚未制定相關法規保障使用BNPL管道付款的消費者，若是在交易行為之中，意外涉及買賣或金錢糾紛，雙方無明確且中立的溝通管道，未來將導致客戶權益受損，也會影響支付廠商的品牌聲譽。