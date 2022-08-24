疫情加速推動新消費模式，「BNPL先買後付」的運作模式、優勢與風險有哪些？
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由於疫情衝擊世界各地，人們開始習慣在家動動手指取代上街購物，因此2021年全球電商的發展呈現爆炸性成長，在金融科技服務百花齊放的時代下，先買後付（BNPL, Buy Now, Pay Later）作為新的支付模式，受到了更多的關注。
文： Chris Tsai
BNPL先買後付是什麼？
近期常聽到的BNPL，其實是先買後付（Buy Now, Pay Later）的縮寫，它是一種可以讓消費者延後並分期付款的支付模式，乍聽之下，大家會以為是銀行推廣信用卡的另類行銷手法，不過選擇BNPL進行交易是不需要信用卡的，消費者也不必向金融機構提供信貸紀錄或薪資及收入證明，購物時就能馬上享有遞延付款的便利。
然而，早在2009年，跨境電商巨擘eBay獨具慧眼，收購正在運行先買後付模式的Bill Me Later（線上支付公司），希望能夠搶攻像是學生、自由工作者等無卡族的商機，但當時國際市場的鎂光燈並沒有聚焦在這塊新興領域，直至瑞典新創金融科技公司Klarna將BNPL支付模式應用到電商之中，無卡卻能先買後付的概念才真正受到大眾矚目。
近兩年疫情改寫了原有的生活型態與消費模式，多數民眾開始盡量避免大量外出，選擇利用網路購買日常用品，以降低確診風險，導致傳統實體零售店鋪逐漸式微，許多人因此面臨失業困境。
BNPL正因為這些條件的催化下，強勢席捲全球，甚至連蘋果公司也在2022年的開發者大會宣布推出「Apple Pay Later」，正式跨足金融科技，與PayPal等知名廠商角逐支付市場。
BNPL的商業運作模式
談及先買後付的運作模式，雖然與無卡分期攤還類似，但在執行程序及意義上還是不盡相同，以下分別細說兩者的差異。
選擇無卡分期進行攤還的消費者，通常是購買了單價高的商品，在申請此服務後，第三方服務商會先進行電話徵信，詢問當事人的購買意圖及相關個資確認（薪資證明、無高額罰單欠繳），並給予較高的額度與多樣化的期數選項。
當審核通過後，債權會轉移給無卡分期業者，它會先幫消費者墊付商品全額給店家，這時買家只要按照當初與無卡分期業主約定好的期數和利息，按時還款即可，不過在本質上，無卡分期屬於無擔保借貸，借款利率會比向銀行信用貸款高上許多。
先買後付也能夠讓消費者在沒有信用卡的情況下享受延後繳款，但與無卡分期有別，BNPL服務商會透過自家規範的風險評估方式，提供用戶不同的消費額度，多數不會再額外收取手續費及利息，而且鑑於審核條件門檻低，還款期數無法像前者彈性，借款額度也較低。
此外，BNPL業者的收益來源主要有兩個面向，一是收取消費者逾期繳款的滯納金，也就是違約金、罰金的概念，市面上各家服務商的營銷策略與違約金的計算方式都不一樣，建議消費者使用BNPL進行分期付款時，記得詳閱合約內容，以免權益受損。
另外一個獲利管道則是與電商品牌協議的抽成費用，當消費者透過電商平台下單購物時，只要在結帳畫面選擇先買後付的付款方式，每筆交易都能讓BNPL業者獲得一定比例的收益，對電商品牌而言，多元的支付途徑，有利於吸引不同樣貌的客群，而這樣的合作模式，也是BNPL崛起的關鍵，如此雙贏的局面，還能激盪出什麼樣的火花呢？未來非常值得我們拭目以待。
BNPL為何成功？主要優勢有哪些？
落實普惠金融
在過去，沒有信用紀錄的學生或社會新鮮人等，是無法申辦信用卡的，而BNPL廠商正是鎖定他們的痛點，將審查標準降低，並提供友善的還款機制，因此這樣的商業模式確實能夠良好地促進普惠金融的發展；再者，新冠疫情意外引爆失業危機，同時擁有低門檻及延後付款特性的BNPL無疑成為首選的支付工具。
貼近年輕族群的消費觀
根據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，報告中指出，Z世代較偏好衝動、非計畫型消費，且對於線上購物的依賴程度高達72.3%，顯示年輕族群多數願意接受以金錢換取便利的消費模式，就某種程度而言，BNPL確實滿足了他們及時享樂的消費習慣，也成功讓先買後付躍升為近幾年的支付新寵。
流暢的支付體驗
開通BNPL的帳戶相對簡單容易，國外知名的第三方支付業者甚至僅要求客戶提供手機號碼，便可以快速完成註冊流程，整體支付體驗升級，也有效降低消費者在購物時的摩擦。
全新的獲客策略
電子商務市場目前處在高度競爭的環境，面對無法遏止的通膨，營業成本逐年攀升，想獲得新客戶的青睞也更加困難，因此，眾多電商品牌紛紛瞄準先買後付的商機，期望藉由與BNPL廠商的合作，加入全新的支付模式，打造不同的獲客策略，力求下一個成長高峰。
先買後付背後隱藏的風險
BNPL的出現，雖然滿足了民眾多元的金融服務需求，並使支付體驗更加流暢，但以消費者的角度來看，仍存在下述三點隱憂須注意：
1、容易被消費快感蒙蔽
儘管先享受後付款的機制能夠替買方避免一次性付款，並同時減輕了消費者資金緊絀的心理負擔，不過這樣的消費模式，反而容易誘使他們忘了考量自身的財務狀況以及未來的還款能力，進而衝動購買不必要的高單價商品。
2、落入惡性債務循環
即使透過BNPL付款不需要擁有良好的信用狀況或漂亮的聯徵分數，但用戶仍舊必須履行合約按時還款，否則將被高額的違約金（通常遠大於信貸利息）所吞噬，落入惡性的債務循環。
3、無完整的法律規範
部分國家尚未制定相關法規保障使用BNPL管道付款的消費者，若是在交易行為之中，意外涉及買賣或金錢糾紛，雙方無明確且中立的溝通管道，未來將導致客戶權益受損，也會影響支付廠商的品牌聲譽。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
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