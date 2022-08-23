馬來西亞前首相納吉洗錢案上訴失敗，法官判即日入獄服刑12年

馬來西亞聯邦法院在上週16日開始就前首相納吉（Najib Razak）因涉及一馬發展公司（1MDB）洗錢案被控有罪的判決，進行最終上訴。經過一週的審訊，馬來西亞聯邦法院在今日（23日）駁回納吉提出的最終上訴與延遲審訊要求，5名法官一致維持罪成裁決，納吉將在今日入獄，共服刑12年。

1MDB是納吉在2009年任相後成立的主權基金，當時納吉同時兼任財政部長，也是1MDB顧問局主席，1MDB的成立宗旨是要將馬國發展成地區金融中心。此案件圍繞在當時納吉涉及將隸屬財政部的1MDB旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.9億元）到納吉個人戶頭一事，因此被控一項濫權罪、三項刑事失信罪與三項洗錢罪，但納吉堅稱自己對轉帳毫不知情。

由於當時的反對黨多次揭發1MDB腐敗的醜聞，最終身陷貪污醜聞的納吉所領導的國陣政權，在2018年5月的大選中被馬哈迪領導的希望聯盟擊敗而垮台，不過納吉仍是國會議員。

儘管在希望聯盟在2020年3月因內部政爭而垮台，保有國會議員身分的納吉依然在政壇有影響力，但有關納吉的洗錢案判決無因政權輪替而中斷。《當今大馬》報導，2020年7月28日，吉隆坡高等法院裁定納吉的7項控罪全數罪成，判處監禁12年和罰款2億1000萬令吉（約新台幣14億元），但仍允許納吉暫緩刑罰和上訴，不過上訴庭依然在2021年12月8日維持高等法庭的判決，因此納吉律師團隊在今年4月25日向聯邦法院繼續提出上訴。

最終馬來西亞聯邦法院在今日下午4點半左右，做出最終裁決，納吉得即日入獄服刑12年，意味著納吉無法投入接下來一年內可能舉行的全國大選，而納吉也成了馬來西亞建國以來首位被監禁的前首相。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範