星國男男性行為除罪化意味同志更平權了？保障婚姻「一男一女的結合」政策不變

新加坡總理李顯龍21日宣佈將廢除新加坡刑法377A條文，即將男男間性行為除罪化。不過，星國政府仍不承認同性婚姻，且將修憲明確規定婚姻定義為「一男一女的結合」。

《中央社》報導指出，8月21日，李顯龍在新加坡國慶群眾大會演說中表示，新加坡政府將廢除自英國殖民時期遺留下的377A條文，該法規定男男性行為違法。李顯龍也強調，新加坡僅承認一男一女的婚姻。此外，在其他法律層面上，多數與同志或LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別）相關的內容仍維持不變。

為保障婚姻定義為「一男一女的結合」，將修憲法

《聯合早報》指出，新加坡政府為確保婚姻定義「一男一女的結合」受到保護，將修改憲法，明確規定國會可定義婚姻，但並不會將此定義直接寫入憲法中。

《海峽時報》和《聯合早報》報導，新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）22日接受採訪時表示，新加坡最高法院上訴庭今年3月針對377A條文是否違憲發表裁決時，就特別避開憲法第12條「平等保護」進行裁決。裁決指出，據憲法第12條的兩種詮釋方法其中之一，377A可能違憲。不過，上訴庭當時表示，這可留待日後合適的時機決定適當的詮釋。

尚穆根表示，新加坡法院向來在這類問題上保持克制，但是上訴庭已暗示377A可能違憲並可能在未來處理此事，倘若新加坡國會此時不採取行動處理可能違憲的法律，國會就是未履行職責，且會讓法院難以繼續保持克制。

此外，尚穆根指出，若新加坡政府不對憲法進行擬議的修訂，現行的婚姻定義可能會受到憲法第12條挑戰，因為該條保障法律的平等保護。他也說，如果377A條文，甚至是婚姻的定義被取消，就有可能損害社會的基本結構，而此類政治問題不應由司法機關決定，而應交由立法機關決定。

377A廢除後，居住、教育、媒體等相關政策不變

《8視界新聞》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財22日表示，星國政府將繼續維護以家庭為中心的政策和婚姻定義，即一男一女之間的結合，因此，包括公共住屋、教育、領養條例等相關政策仍會以此為依據。

身為新加坡第四代領導團隊領導人，黃循財強調：「總理（李顯龍）在演說中非常明確地表示，行動黨政府不會改變目前對婚姻的定義。所以這不會有改變，這不會發生在現任總理的監督下，如果行動黨贏得下屆大選，這也不會發生在我的監督下。」

新加坡教育部在377A條文廢除後表示，新加坡的教育政策和課程仍會以現有的家庭價值觀和社會規範為根本，包括家庭是社會結構的基石以及一男一女為夫妻的婚姻定義。

《聯合早報》指出，新加坡通訊及新聞部（MCI）也表示，為顧及顧及社會規範和價值觀，通訊及新聞部仍會繼續依照現行規範行事，因此，與LGBT相關的內容仍將限制較年幼者觀賞。

新加坡多數宗教領袖支持，LGBT團體對修憲表失望

《8視界新聞》報導，多數宗教團體對廢除377A條文表示支持，如新加坡基督教全國教會理事會副會長黃昌榮表示，儘管大眾對社會敏感議題看法不一，但仍需保持團結，教會將完全支持這點；新加坡佛教總會會長廣品法師也說，新加坡人已非常理智，應能寬宏大量的接受彼此不同；新加坡回教宗教司納茲魯汀博士（Dr Nazirudin Mohd Nasir）則表示，尊重每個人之間的不同，並確保社會保持凝聚力和影響力。

聲援LGBT權益的粉紅點組織（Pink Dot SG）對於將廢除377A條文感到欣慰，但對政府欲修憲保護婚姻定義作法表示失望。新加坡LGBTQ+非營利組織「Oogachaga」執行董事廖陽發也對此表達感謝，並表示這是非常重要的一步，「對於本地的同性和雙性戀等群體，以及我們的家人而言，這非常重要，我們希望這是新加坡成為一個更具包容性和平等社會的關鍵一步。」

《海峽時報》報導，新加坡總主教吳誠才過去曾指出，有關是否應廢除將男男之間的性行為認定為犯罪的決定應交由政府決定，其所屬的天主教會採取中立立場。

新加坡五旬靈恩基督教聯盟（The Alliance of Pentecostal-Charismatic Churches of Singapore）則在19日發布的一份聲明中警告不應廢除377A條文，因為廢除該法卻未制定相同重要的禁令，將導致社會廣泛出現負面後果。

#NDRsg: The fallout (and logical sit and reach) from repealing 377A has already begun, so let's dive right in:



1. The Alliance of Pentecostal & Charismatic Churches of Singapore, which appears to be torn (whiplash confirmed) pic.twitter.com/ah485zjbJB — Alfie (@_Alfieee) August 21, 2022

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒