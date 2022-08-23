不會走音不是更好嗎？人類與人工智能孰美

朋友在中學任教語文科，前幾天樂團奏校歌，小號連番走音，後來收到他來訊，問道：既然電腦可播出完美的音樂，為何還要人來演奏？朋友是我在香港大學的同窗，一級榮譽畢業，喜從一些「阿媽是女人」的問題中探討真義。事實上，他的問題又不是一個無稽之談，人工智能可否取代人類，由電腦面世伊始已有討論。

我回答朋友：歸根到底，是美學的問題。

首先是完美的定義。人們讚嘆完美，非在於它本身，而是人類完美地表達或創造一樣事物的過程。有一次烤曲奇，唯一的圓形模具在友人手上，唸皇家藝術學院的女友即以刮刀自己雕出了一個圓形麵糰，毫無稜角，看得大家嘖嘖稱奇。再舉個更簡單的例子，假如用列印機印出一個圓形，相信大部分人都會認為不外如是。但換轉是一個人在你面前，以一張紙一支鉛筆，憑空畫成一個圓形，你才會覺得這圓形是完美。同樣道理，一群頂尖樂手現場無甚瑕疵地演奏一首作品，比起電腦程式播放的音樂，當然能使人不禁喝采。

再深入點而言，甚至欣賞不完美，也是賞心樂事。魯賓斯坦（Arthur Rubinstein，1887—1892）是演奏蕭邦作品的大師，無論是現場還是錄音都往往有錯音，有人甚至戲言其一個表演裏彈錯的音符可裝成一簍，但無阻他成為偉大演奏家，其如詩般的音色與完全不受束縛駕馭樂曲的能力，真乃獨步天下。去中環波斯富唱片找蕭邦鋼琴曲的錄音，魯賓斯坦的數量肯定鶴立雞群。

另外，音樂表演，或者舞蹈、繪畫、文學作品等等其他藝術形式之大者，永不會一式一樣。同一首樂曲由郎朗或李雲迪，演奏，已是截然不同，這是音樂家對於音色、音量、斷句、情緒表達等造詣，人人機杼獨出。甚至乎同一個人演奏，都會有所不同。鋼琴怪傑顧爾德（Glenn Gould，1932—1982），是公認演奏巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750）的權威。他22歲時彈的《郭德堡變奏曲》（Goldberg Variations, BWV 988）滿有活力，晚年再彈，速度則甚緩慢，彷彿將每個音符思考過才觸落琴鍵。兩個版本都有錄音傳世，驚為天人。

當然，科技發展一日千里，全盤否定科技對於藝術的影響，不免坐井觀天。現今由人工智能創作的成品已幾可亂真，在NightCafe、DALL·E 2等平台，只需輸入幾個關鍵字，再自選風格，彈指間已可生成一幅畫作或平面設計。又例如寫作，早前中國互聯網巨企研發的「虛擬數字人度曉曉」，40秒內寫出40篇800字的高考作文，連前北京高考語文閱卷組組長閱畢，也認為其立意、語言流暢程度以及修辭應用上已是相當優秀。

Photo credit: https://openai.com/dall-e-2/ 輸入「熊公仔、買雜貨、浮世繪風格（teddy bears、shopping for groceries、in the style of ukiyo-e）」後，DALL·E 2 生成了這幅油畫。

欣賞人的藝術，固然會深受創造過程和多變所觸動，不過著眼點都是別人——我們所聽到的音樂，所讀到的作品。其實從自己的視角出發，藝術也能給予我們獨特的體驗。人的作品伴隨著獨特性，能在耳聞目見後指出風格、時期，甚至出自誰人手筆，才有意義，才過癮。一次與香港大學前音樂系主任陳慶恩教授討論一些文獻，我草草讀了幾句，教授已問：「是否中文大學余少華教授寫的？」我只差沒五體投地。從解讀作品產生的個人滿足感，難以言說，相信每人都有經歷過。也許將來人工智能會達到自成美學的程度，但人類創作之可貴，以及帶給人類自己的體驗，在目前還是毋庸置疑的。