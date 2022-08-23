不會走音不是更好嗎？人類與人工智能孰美
我們想讓你知道的是
一群頂尖樂手現場無甚瑕疵地演奏一首作品，比起電腦程式播放的音樂，當然能使人不禁喝采——為甚麼？
朋友在中學任教語文科，前幾天樂團奏校歌，小號連番走音，後來收到他來訊，問道：既然電腦可播出完美的音樂，為何還要人來演奏？朋友是我在香港大學的同窗，一級榮譽畢業，喜從一些「阿媽是女人」的問題中探討真義。事實上，他的問題又不是一個無稽之談，人工智能可否取代人類，由電腦面世伊始已有討論。
我回答朋友：歸根到底，是美學的問題。
首先是完美的定義。人們讚嘆完美，非在於它本身，而是人類完美地表達或創造一樣事物的過程。有一次烤曲奇，唯一的圓形模具在友人手上，唸皇家藝術學院的女友即以刮刀自己雕出了一個圓形麵糰，毫無稜角，看得大家嘖嘖稱奇。再舉個更簡單的例子，假如用列印機印出一個圓形，相信大部分人都會認為不外如是。但換轉是一個人在你面前，以一張紙一支鉛筆，憑空畫成一個圓形，你才會覺得這圓形是完美。同樣道理，一群頂尖樂手現場無甚瑕疵地演奏一首作品，比起電腦程式播放的音樂，當然能使人不禁喝采。
再深入點而言，甚至欣賞不完美，也是賞心樂事。魯賓斯坦（Arthur Rubinstein，1887—1892）是演奏蕭邦作品的大師，無論是現場還是錄音都往往有錯音，有人甚至戲言其一個表演裏彈錯的音符可裝成一簍，但無阻他成為偉大演奏家，其如詩般的音色與完全不受束縛駕馭樂曲的能力，真乃獨步天下。去中環波斯富唱片找蕭邦鋼琴曲的錄音，魯賓斯坦的數量肯定鶴立雞群。
另外，音樂表演，或者舞蹈、繪畫、文學作品等等其他藝術形式之大者，永不會一式一樣。同一首樂曲由郎朗或李雲迪，演奏，已是截然不同，這是音樂家對於音色、音量、斷句、情緒表達等造詣，人人機杼獨出。甚至乎同一個人演奏，都會有所不同。鋼琴怪傑顧爾德（Glenn Gould，1932—1982），是公認演奏巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750）的權威。他22歲時彈的《郭德堡變奏曲》（Goldberg Variations, BWV 988）滿有活力，晚年再彈，速度則甚緩慢，彷彿將每個音符思考過才觸落琴鍵。兩個版本都有錄音傳世，驚為天人。
當然，科技發展一日千里，全盤否定科技對於藝術的影響，不免坐井觀天。現今由人工智能創作的成品已幾可亂真，在NightCafe、DALL·E 2等平台，只需輸入幾個關鍵字，再自選風格，彈指間已可生成一幅畫作或平面設計。又例如寫作，早前中國互聯網巨企研發的「虛擬數字人度曉曉」，40秒內寫出40篇800字的高考作文，連前北京高考語文閱卷組組長閱畢，也認為其立意、語言流暢程度以及修辭應用上已是相當優秀。
欣賞人的藝術，固然會深受創造過程和多變所觸動，不過著眼點都是別人——我們所聽到的音樂，所讀到的作品。其實從自己的視角出發，藝術也能給予我們獨特的體驗。人的作品伴隨著獨特性，能在耳聞目見後指出風格、時期，甚至出自誰人手筆，才有意義，才過癮。一次與香港大學前音樂系主任陳慶恩教授討論一些文獻，我草草讀了幾句，教授已問：「是否中文大學余少華教授寫的？」我只差沒五體投地。從解讀作品產生的個人滿足感，難以言說，相信每人都有經歷過。也許將來人工智能會達到自成美學的程度，但人類創作之可貴，以及帶給人類自己的體驗，在目前還是毋庸置疑的。
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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