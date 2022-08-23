勞動部制定《勞動教育促進綱領》，從國中小、高中到成為勞工、當老闆都要學勞權

為了落實勞動教育普及化，讓勞資關係穩定發展，勞動部制定《勞動教育促進綱領》，不只在職場位雇主舉辦勞權講習會，更要於學校中推出針對國小到高中學生的勞權教材。至於先前產學合作國際專班的爭議，也明訂配套措施保障外籍生權益。

今（2022）年4月有多名立委提案《勞動教育促進法》，草案指出，歐美國家長期在職場、校園與社會進行勞動教育，發展對等的勞資關係。雖然我國也有《勞工教育實施辦法》辦理在職勞工教育，但難以擴及各個教育階段，各縣市政府的推動量能也不一，且教材缺乏整體性的規劃，因此希望能立法健全學校教育體系內的勞動教育，並提升勞工與雇主的參與，逐步建立勞動觀念。

《勞動教育促進法》草案第6條明定勞動教育的內容，舉凡勞動意識、勞動人權、尊嚴勞動、勞動倫理、個別勞動關係、集體勞動關係、勞動條件、就業平等、就業安全、社會保障、勞動福祉、職場安全與衛生、勞動法令遵循及勞動職涯發展教育都包含在內。

26項措施強化學生、勞工及管理者勞動意識

而在草案尚未通過之前，勞動部於今（23）日率先宣布訂定《勞動教育促進綱領》結合10個部會及地方政府資源，針對各教育階段學生、有就業意願未就業者、勞工、雇主、經營人及主要管理者等不同對象，提出26項「推動勞動教育措施」。

此綱領針對3種不同的對象訂定了3大目標，分別是強化各教育階段在學學生及有就業意願未就業者的勞動觀念、強化在職及轉職勞工的勞動權利意識、提升事業單位管理者的勞動法遵意識。

具體作法的部分，勞動部勞動關係司表示，綱領中提到要將勞動權益觀念融入國民教育全科的教學補充資料，包含替國小學生編制勞動教育繪本、製作高中職勞動權益補充教材，由教育部協助提供給校方。

針對產學合作「學工」爭議，保障外籍生權益

先前中州科大被指控透過「新南向產學合作國際專班」矇騙外籍生、將其當作廉價勞動力。在《勞動教育促進綱領》中，也指出要兼顧建教合作、產學合作等學生的學習及實習權益，編定勞動人權及勞動權益手冊在職前訓練時使用。針對僑外學生的產學合作，一方面由地方主管機關定期視察，另一方面也要簽署保障學生權益的實習合約，同時對入境學生實施台灣的勞動權益課程。

雇主的部分，勞動部則計畫將勞動權益資訊，提供給新申請登記與展延之公司、新設立投保單位、申辦創業貸款事業單位、上市櫃公司、科學園區廠商、申請移工雇主及發生爭議的事業單位，以提升雇主對勞動法令之認知。具體措施都載明在綱領中，包含辦理講習會、將勞權納入公司治理評鑑指標等等。

勞動部表示，建立國人正確的勞動觀念是持續性工程，未來會運用各項資源，以最有效、務實的方式推動綱領相關計畫。

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核稿編輯：楊士範