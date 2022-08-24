西醫破解癌症飲食迷思：癌症病人要戒口？可否服食中藥靈芝？
我們想讓你知道的是
不少家屬都會問及癌症病人是否需要戒口，其實站在西醫角度，病人並不會因為進食某些食物而令病情惡化，甚或預防復發，都未有足夠數據證明，所以一般而言，癌症病人並不需要戒口。
文：黃麗珊醫生（臨床腫瘤科專科）、潘潔欣（黃醫生助手）
對陪伴癌症病人的家人來說，通常他們都會問到可以為病人準備什麼食物。
事先聲明，我不懂烹飪，因此無法教導大家下廚。但正如我剛才提到，西醫著重均衡飲食，可以根據食物金字塔，進食碳水化合物，多菜少肉，補充更多蛋白質。
癌症病人是否需要戒口？
不少家屬都會問及癌症病人是否需要戒口，其實站在西醫角度，病人並不會因為進食某些食物而令病情惡化，甚或預防復發，都未有足夠數據證明，所以一般而言，癌症病人並不需要戒口。
癌症病人能否進食補品、中藥、靈芝、雲芝？
至於市面上有不少天然的補充食品，不少患者確診的時候，身邊的朋友都會建議患者進食補健產品。不論是補健產品或是一些含有中藥成分的食品，在化療初期，我認為患者並不是要對這些食品避之則吉，但因為化療屬於毒藥，毒性較大，因此醫生會希望先掌握病人對化療有否任何嚴重的不良反應，譬如肝腎功能是否受到影響，如治療初期同時接受化療和服用補健產品、中藥，即使驗血發現肝腎功能有問題，現階段醫學技術亦難以分清肝腎功能受影響的原因，如患者只進行化療而沒有進食其他補健產品，醫生便可以分清問題單獨由化療引起，從而調節化療劑量，甚至轉換另一種藥物。
因此西醫並無特別要求病人戒口，不過於治療初期，患者應避免進食一些靈芝、雲芝，或一些含中藥成分的保健產品，到治療開始一段時間後，醫生經已掌握初步數據，知道患者沒有承受太大副作用，患者便可以採用循序漸進的方式進食這些食品。
作為醫生，我亦願意跟患者共同承擔風險，在患者進食補品後監測病況數據有否出現偏離，再視乎情況作出微調。
至於中藥調理，如果有腫瘤專科的中醫，而其中醫亦熟悉中西醫之間的藥物反應，同時中西醫之間就同一個病人有緊密溝通的話，理論上可以將中西合璧治療的風險減到最低，希望能夠達至最好效果，但必須強調是三方共同承擔風險。
（註︰有關戒口以及中西醫共同照顧癌症病人的最新資訊，可以在「癌症資訊網」找尋「中西醫傾下偈」的有關最新資訊！）
癌症病人能否食雞？
除了剛才提及的補品及天然食物之外，不少病人都會問及能否進食雞、燕窩等食品，坊間有不少文章指這些食品含女性荷爾蒙，而乳癌病人進食含女性荷爾蒙的食物後有機會刺激癌細胞的生長，因此我想就此略作解釋。其實市面上不少雞食品已標明不含激素，除非購買黑市雞， 否則將雞去皮，雞胸肉便是一個蛋白質的優質來源，適合癌症病人食用。當然，雞皮及雞腳比較多雞皮，因此患者應避免進食，不過偶然進食亦無傷大雅。
癌症病人能否進食燕窩、雪蛤膏？
至於燕窩、雪蛤膏、珍珠末，患者需要特別小心，因為這些食品含有較多天然成分的女性荷爾蒙，乳癌病人便應避免進食。
癌症病人能否進食雞蛋、牛奶？
至於雞蛋、牛奶，市面上不少公司亦有為這些食品進行測試，辨別哪些食品含有激素、女性荷爾蒙。病人可根據這些報告去選購食品，便可以安心食用，因此病人無須太過擔心治療期間的日常飲食。
書籍介紹
本文摘錄自《不可不知的癌症瑣碎事》，紅出版，癌症資訊網慈善基金有限公司策劃
作者：黃麗珊醫生（臨床腫瘤科專科）、潘潔欣（黃醫生助手）
臨床腫瘤科專科黃麗珊醫生以其親切友善、平易近人的態度，有別於醫生高高在上的形象，深受病友歡迎，透過風趣的對答和專業的知識，與讀者分享大大小小癌症事，從而加強大眾對癌症的認識，教大家如何善用資源去得到有用的資訊；並透過真實個案分享，為病友帶來絲絲溫暖，鼓勵他們積極抗癌。
身為臨床腫瘤科專科醫生的作者，化身為熱血貼地的Cindy EE，以淺白易明的文筆，為讀者及病友解答種種關於癌症的疑問，包括最update的「癌症病人能否接種COVID-19疫苗？」
其他還包括「可否Call白車到指定私家醫院急症室？」、「買了醫療保險就是否安枕無憂？」、「癌症病人可否食中藥靈芝？」；作為女醫生特別深入採討女性頭號殺手「乳癌」；及比較各種治療方案的利弊。
感性的Cindy EE亦分享她接觸不同病人的感受，如何不讓病人帶著遺憾離去？她又是怎樣分身做「談判專家」、「採礦專員」及「痔瘡聖手」？
還有其作為腫瘤醫生身邊的小助手潘潔欣，以菜鳥身份加入醫護界，帶著貧乏的醫學知識，把每天的所見所聞、所思所感分享一下。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
我們想讓你知道的是
影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。