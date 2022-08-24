西醫破解癌症飲食迷思：癌症病人要戒口？可否服食中藥靈芝？

文：黃麗珊醫生（臨床腫瘤科專科）、潘潔欣（黃醫生助手）

對陪伴癌症病人的家人來說，通常他們都會問到可以為病人準備什麼食物。

事先聲明，我不懂烹飪，因此無法教導大家下廚。但正如我剛才提到，西醫著重均衡飲食，可以根據食物金字塔，進食碳水化合物，多菜少肉，補充更多蛋白質。

癌症病人是否需要戒口？

不少家屬都會問及癌症病人是否需要戒口，其實站在西醫角度，病人並不會因為進食某些食物而令病情惡化，甚或預防復發，都未有足夠數據證明，所以一般而言，癌症病人並不需要戒口。

癌症病人能否進食補品、中藥、靈芝、雲芝？

至於市面上有不少天然的補充食品，不少患者確診的時候，身邊的朋友都會建議患者進食補健產品。不論是補健產品或是一些含有中藥成分的食品，在化療初期，我認為患者並不是要對這些食品避之則吉，但因為化療屬於毒藥，毒性較大，因此醫生會希望先掌握病人對化療有否任何嚴重的不良反應，譬如肝腎功能是否受到影響，如治療初期同時接受化療和服用補健產品、中藥，即使驗血發現肝腎功能有問題，現階段醫學技術亦難以分清肝腎功能受影響的原因，如患者只進行化療而沒有進食其他補健產品，醫生便可以分清問題單獨由化療引起，從而調節化療劑量，甚至轉換另一種藥物。

因此西醫並無特別要求病人戒口，不過於治療初期，患者應避免進食一些靈芝、雲芝，或一些含中藥成分的保健產品，到治療開始一段時間後，醫生經已掌握初步數據，知道患者沒有承受太大副作用，患者便可以採用循序漸進的方式進食這些食品。

作為醫生，我亦願意跟患者共同承擔風險，在患者進食補品後監測病況數據有否出現偏離，再視乎情況作出微調。

至於中藥調理，如果有腫瘤專科的中醫，而其中醫亦熟悉中西醫之間的藥物反應，同時中西醫之間就同一個病人有緊密溝通的話，理論上可以將中西合璧治療的風險減到最低，希望能夠達至最好效果，但必須強調是三方共同承擔風險。

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（註︰有關戒口以及中西醫共同照顧癌症病人的最新資訊，可以在「癌症資訊網」找尋「中西醫傾下偈」的有關最新資訊！）

癌症病人能否食雞？

除了剛才提及的補品及天然食物之外，不少病人都會問及能否進食雞、燕窩等食品，坊間有不少文章指這些食品含女性荷爾蒙，而乳癌病人進食含女性荷爾蒙的食物後有機會刺激癌細胞的生長，因此我想就此略作解釋。其實市面上不少雞食品已標明不含激素，除非購買黑市雞， 否則將雞去皮，雞胸肉便是一個蛋白質的優質來源，適合癌症病人食用。當然，雞皮及雞腳比較多雞皮，因此患者應避免進食，不過偶然進食亦無傷大雅。

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癌症病人能否進食燕窩、雪蛤膏？

至於燕窩、雪蛤膏、珍珠末，患者需要特別小心，因為這些食品含有較多天然成分的女性荷爾蒙，乳癌病人便應避免進食。

癌症病人能否進食雞蛋、牛奶？

至於雞蛋、牛奶，市面上不少公司亦有為這些食品進行測試，辨別哪些食品含有激素、女性荷爾蒙。病人可根據這些報告去選購食品，便可以安心食用，因此病人無須太過擔心治療期間的日常飲食。

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書籍介紹

本文摘錄自《不可不知的癌症瑣碎事》，紅出版，癌症資訊網慈善基金有限公司策劃

作者：黃麗珊醫生（臨床腫瘤科專科）、潘潔欣（黃醫生助手）

臨床腫瘤科專科黃麗珊醫生以其親切友善、平易近人的態度，有別於醫生高高在上的形象，深受病友歡迎，透過風趣的對答和專業的知識，與讀者分享大大小小癌症事，從而加強大眾對癌症的認識，教大家如何善用資源去得到有用的資訊；並透過真實個案分享，為病友帶來絲絲溫暖，鼓勵他們積極抗癌。

身為臨床腫瘤科專科醫生的作者，化身為熱血貼地的Cindy EE，以淺白易明的文筆，為讀者及病友解答種種關於癌症的疑問，包括最update的「癌症病人能否接種COVID-19疫苗？」

其他還包括「可否Call白車到指定私家醫院急症室？」、「買了醫療保險就是否安枕無憂？」、「癌症病人可否食中藥靈芝？」；作為女醫生特別深入採討女性頭號殺手「乳癌」；及比較各種治療方案的利弊。

感性的Cindy EE亦分享她接觸不同病人的感受，如何不讓病人帶著遺憾離去？她又是怎樣分身做「談判專家」、「採礦專員」及「痔瘡聖手」？

還有其作為腫瘤醫生身邊的小助手潘潔欣，以菜鳥身份加入醫護界，帶著貧乏的醫學知識，把每天的所見所聞、所思所感分享一下。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex