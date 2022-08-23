The Code Rise Up Taiwan永續傳播設計行動學院舉辦首屆工作坊， 電通行銷傳播集團攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業共同翻轉剩食議題

電通集團的社會影響力願景：啟發人們開啟新的生活方式，實踐多元包容、環境永續與數位共好三大項目，2022年發動一系列集團社會影響力行動，從內部的【電通超級媽力】 關懷職場媽媽，到【Nice to Meat Free】鼓勵所有同仁吃素減碳，到【One day for Change】舉辦二手市集與續食餐飲落實不浪費，透過創意引導同仁落實永續行動。

電通於今年攜手5% Design Action於8月正式啟動【電通永續之森 新世代數位公民計畫】，打造國內首個永續傳播設計行動學院：The Code, Rise Up Taiwan，透過三部曲【永續素養測驗】【Rise Up永續工作坊】【The Code線上永續論壇】，台灣目標在年底前影響超過20,000名的Z世代青年，協助達成電通全球在2030年扶植全球10萬青年成為被賦權的數位公民的願景。

【首部曲永續素養測驗】上線至今已有超過4,000名Z世代青年與台灣民眾參與，透過測驗可以了解台灣Z世代與民眾對於永續議題的取向，每位測試者在完成測驗後，會獲得一顆永續種子，從理解到落實再到發揮影響力共有五種種子：感覺、思想、行動、影響、希望。截至目前為止參與受測者的取向以思想種子為最多，代表著受試者對永續議題已有所了解且能進行思辨，但行動力與影響力擴散上還需強化。

【二部曲Rise Up Taiwan工作坊】電通與5% Design Action將首屆工作坊探討的議題設定為生活息息相關的【剩食】，攜手食力foodNEXT、明日餐桌、大享食育協會以及近年持續在永續獎項和永續機構獲得肯定的五大類別，包含超商、量販、餐飲以及食品品牌，分別為統一超商、家樂福、台灣怡和餐飲集團旗下必勝客、肯德基，以及台灣雀巢，從四大面向：農業永續生產、食物選購思維、對抗食物浪費以及兒童飲食教育提出品牌各自對應的議題，提出目前企業實際面臨的困境與挑戰，共同與160位對永續未來有高度熱忱的Ｚ世代青年，透過三日的工作坊的實地演練與腦力激盪，學習拆解問題、思考設計並提出創意解方。

電通行銷傳播集團執行長唐心慧表示：「身為台灣規模最大且最具影響力的行銷傳播集團，我們深深了解永續人才培育的重要，很榮幸今年能攜手5% Design Action，以及台灣在超商、量販、餐飲以及食品相關產業的社會企業與品牌共同為剩食議題做深度的討論與努力，更開心看見這群Z世代青年的熱忱與努力，讓我們共同參與並見證了群體共創的力量，真正落實社會影響力。」

工作坊的參與組員陳彥樺表示：「很榮幸這次可以獲選參加電通永續之森Rise Up台灣的工作坊，這三天的活動中，讓我真正感受到學校與企業看待議題與解決問題的差異，感謝電通行銷傳播集團舉辦這樣的活動，讓我了解數位以及行銷的重要，更體會到創意的美好，這個經驗增強了未來工作所需的技能，更協助我在永續尤其是剩食議題上有更加深刻的體會。」

【電通永續之森 新世代數位公民】系列計畫是電通集團落實社會影響力中數位共好與環境永續的具體作為，透過產官學並整合電通集團的創意、數位與媒體專業，希冀盼望在未來能串連起更多的企業品牌與青年學子共同解決永續的相關議題，真正落實“善的影響力”。