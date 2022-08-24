腫瘤科醫生拆解：有人認為「打化療死得快」，但是真的嗎？

文：黃麗珊醫生（臨床腫瘤科專科）、潘潔欣（黃醫生助手）

經常有病人及其家人跟我表示，自己身邊的朋友或者自然療法派的學說稱打化療「死得更快」，因為化療是毒藥，用化療藥就如打散了蟻窩，所有螞蟻四散，因而死得更快。

究竟我們作為腫瘤科西醫，是真的為了哄病人做抗癌治療而隱瞞「打化療死得更快」的真相嗎？

首先，抗癌治療除了包括手術和電療之外，我們腫瘤科醫生最常用的不外乎是化療、標靶及免疫療法。雖然標靶及免疫療法大行其道，但化療仍然佔了病人抗癌治療的最大且最重要部分。

的而且確，化療是毒藥，透過處方正確的毒藥及劑量，就能針對不同腫瘤對症下藥，控制病情或減低復發的風險。簡單來說，不論口服化療還是靜脈注射化療，都是希望以藥物滲透身體每一部分，透過干擾細胞分裂來終止新細胞的成長。由於癌細胞生長速度較正常細胞生長得快，所以打化療後按比例癌細胞比正常細胞死的更多，因而達至抗癌效果。

當然由於正常細胞也受到影響，就會有我們所謂化療後引起的副作用，一些比較活躍的正常細胞例如骨髓造血細胞、腸胃道細胞或毛囊細胞等則首當其衝，所以最常見的化療副作用為抵抗力受影響，因為骨髓製造少了白血球而影響抵抗力，少了血小板就會較易貧血流血。其他常見副作用包括腸胃不適，容易痾嘔肚痛，容易出現甩頭髮的情況，甚至影響生殖細胞因而間接導致不育，或致使正常的癌細胞發生病變，將來有機會有化療引起的腫瘤問題。

「哇！哇！哇！真係好多副作用！」

確實有很多人因而怕打化療，而且醫生還說打化療不一定有用，甚至要先試藥才能確定有用與否，所以在那麼多副作用及不能斷定有用的大前提底下，不少人都會尋求其他較少副作用而又有更有效的方案，這就是大家都嘗試運用自然療法的其中一個原因。

自然療法大都標榜利用天然方法來治病，沒有任何副作用，該學派還透過不同案例來表示其治療成效非常顯著。對於急於尋求理想治療方案，有如熱鍋上螞蟻的病人及其家人來說，自然療法確實非常吸引，因而越來越多病人都選擇自然療法，放棄使用正規的抗癌治療方案。

作為一個臨床腫瘤科的專科醫生，我不是要對自己用毒去作出辯護，只是眼見越來越多人未讀通書，概念含糊，「知啲唔知啲」而誤會我們西醫，我認為「好唔抵」，所以想輕輕的解釋一下大家經常對我們的謬誤，希望為大家進一步分析後選擇出最適合自己的治療方案。

從治療成效的層面來說，西醫側重運用大型科學臨床研究數據的結論來得出治療方案，一般這臨床研究由第一、第二到第三階段需要數年甚或數十年，當中涉及的病人數量由幾百到幾千人。目的是以高透明及公平方式，從不同的治療方案作出比拼，最終得出準確的結論，知道何種藥、何種劑量最適合治療何種疾病，所以我們西醫都能夠向病人講解用藥的治療成效。因為抗癌治療成效，例如30%至40%不等並不是大家想像的那樣高，很容易予人治療成效偏低的感覺。這些都是實情，我們只是「老實」地說出真相。

如果大家留心觀察自然療法派學說，當中所述的治療實證基本上只有個位數字至兩位數字的個案，得出他們所謂有成效的效果。由於他們只基於一小部分病人得出所謂理想效果，甚至乎那一小部分理想病人都不是以公平方式選擇出來去用藥，所以自然療法的數據標準跟我們西醫的距離可說是離天萬丈，根本不可用來直接比對。

至於副作用方面，由於自然療法大部分都是從日常生活上對飲食作出調節，所以副作用當然相對有限。但是我們不能輕視不同派別的自然療法越來越進取，他們所謂的天然成分治療劑量，已經遠遠超出我們正常身體需要攝取的份量，例如高劑量的維他命C、薑黃素、綠茶素等等， 即使是天然食品，如果攝取量遠超於正常可以接受的水平，不但不能說成沒有副作用，甚至對身體有害。

我曾遇過病人因為生活習慣大幅調整，導致電解質失衡，所以即使是自然療法都要小心選擇。

不少病人及其家人都問我能否以自然療法進行抗癌治療

如果單一採用自然療法而不去進行抗癌治療的話，我一般都是不建議的。因為現時還沒有有力的醫學數據顯示，哪一類的自然療法有效抗癌，相反因為單獨採用自然療法而延遲正規癌症治療方法，有機會耽誤黃金治療的時機，所以我並不建議單獨採用自然療法。

但是，如果在抗癌治療期間同時採用自然療法，我一般不會直接反對，相反還希望病人提供他們自然療法的方案，於大家共同承擔風險的大前提下，盡量分析存在的額外風險，同步進行治療，希望盡量減低治療風險及副作用的同時，讓病人有良好的感覺。

謠傳「打化療死得快？」其實主要有幾個原因讓人有這種感覺

第一，因為「雙輸」。化療不一定有用，打化療期間病情或會惡化， 症狀因此進一步惡化，病人還同時承受化療引起的副作用，這就是所謂的雙輸。如果腫瘤性質比較惡毒，又出現雙輸的情況，不難予病人打化療死得更快的感覺。

第二，對病人「湊得未夠好」。我的意思是對病人接受化療之後的照顧未盡完善。化療引起的副作用，絕大部分都可以透過用藥改善不適， 可是不少病人對化療後出現的副作用「死忍難忍」，結果又痾又嘔又睡不好，精神不好即更為疲憊，以為自己時日無多。其實不少病人因為缺乏見醫生見醫護人員的機會，未能透過有效的溝通去用適切的藥物治療副作用

只要病人湊得好，知道病人有機會出現的副作用，於適當時候用適當藥物來處理化療引起的副作用，同時緊密監測治療成效，在出現雙輸的情況及早轉換治療方案的話，其實打化療很少出現「死快D」的情況。