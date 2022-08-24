腫瘤科醫生拆解：有人認為「打化療死得快」，但是真的嗎？
我們想讓你知道的是
作為腫瘤科西醫，是真的為了哄病人做抗癌治療而隱瞞「打化療死得更快」的真相嗎？
文：黃麗珊醫生（臨床腫瘤科專科）、潘潔欣（黃醫生助手）
經常有病人及其家人跟我表示，自己身邊的朋友或者自然療法派的學說稱打化療「死得更快」，因為化療是毒藥，用化療藥就如打散了蟻窩，所有螞蟻四散，因而死得更快。
究竟我們作為腫瘤科西醫，是真的為了哄病人做抗癌治療而隱瞞「打化療死得更快」的真相嗎？
首先，抗癌治療除了包括手術和電療之外，我們腫瘤科醫生最常用的不外乎是化療、標靶及免疫療法。雖然標靶及免疫療法大行其道，但化療仍然佔了病人抗癌治療的最大且最重要部分。
的而且確，化療是毒藥，透過處方正確的毒藥及劑量，就能針對不同腫瘤對症下藥，控制病情或減低復發的風險。簡單來說，不論口服化療還是靜脈注射化療，都是希望以藥物滲透身體每一部分，透過干擾細胞分裂來終止新細胞的成長。由於癌細胞生長速度較正常細胞生長得快，所以打化療後按比例癌細胞比正常細胞死的更多，因而達至抗癌效果。
當然由於正常細胞也受到影響，就會有我們所謂化療後引起的副作用，一些比較活躍的正常細胞例如骨髓造血細胞、腸胃道細胞或毛囊細胞等則首當其衝，所以最常見的化療副作用為抵抗力受影響，因為骨髓製造少了白血球而影響抵抗力，少了血小板就會較易貧血流血。其他常見副作用包括腸胃不適，容易痾嘔肚痛，容易出現甩頭髮的情況，甚至影響生殖細胞因而間接導致不育，或致使正常的癌細胞發生病變，將來有機會有化療引起的腫瘤問題。
「哇！哇！哇！真係好多副作用！」
確實有很多人因而怕打化療，而且醫生還說打化療不一定有用，甚至要先試藥才能確定有用與否，所以在那麼多副作用及不能斷定有用的大前提底下，不少人都會尋求其他較少副作用而又有更有效的方案，這就是大家都嘗試運用自然療法的其中一個原因。
自然療法大都標榜利用天然方法來治病，沒有任何副作用，該學派還透過不同案例來表示其治療成效非常顯著。對於急於尋求理想治療方案，有如熱鍋上螞蟻的病人及其家人來說，自然療法確實非常吸引，因而越來越多病人都選擇自然療法，放棄使用正規的抗癌治療方案。
作為一個臨床腫瘤科的專科醫生，我不是要對自己用毒去作出辯護，只是眼見越來越多人未讀通書，概念含糊，「知啲唔知啲」而誤會我們西醫，我認為「好唔抵」，所以想輕輕的解釋一下大家經常對我們的謬誤，希望為大家進一步分析後選擇出最適合自己的治療方案。
從治療成效的層面來說，西醫側重運用大型科學臨床研究數據的結論來得出治療方案，一般這臨床研究由第一、第二到第三階段需要數年甚或數十年，當中涉及的病人數量由幾百到幾千人。目的是以高透明及公平方式，從不同的治療方案作出比拼，最終得出準確的結論，知道何種藥、何種劑量最適合治療何種疾病，所以我們西醫都能夠向病人講解用藥的治療成效。因為抗癌治療成效，例如30%至40%不等並不是大家想像的那樣高，很容易予人治療成效偏低的感覺。這些都是實情，我們只是「老實」地說出真相。
如果大家留心觀察自然療法派學說，當中所述的治療實證基本上只有個位數字至兩位數字的個案，得出他們所謂有成效的效果。由於他們只基於一小部分病人得出所謂理想效果，甚至乎那一小部分理想病人都不是以公平方式選擇出來去用藥，所以自然療法的數據標準跟我們西醫的距離可說是離天萬丈，根本不可用來直接比對。
至於副作用方面，由於自然療法大部分都是從日常生活上對飲食作出調節，所以副作用當然相對有限。但是我們不能輕視不同派別的自然療法越來越進取，他們所謂的天然成分治療劑量，已經遠遠超出我們正常身體需要攝取的份量，例如高劑量的維他命C、薑黃素、綠茶素等等， 即使是天然食品，如果攝取量遠超於正常可以接受的水平，不但不能說成沒有副作用，甚至對身體有害。
我曾遇過病人因為生活習慣大幅調整，導致電解質失衡，所以即使是自然療法都要小心選擇。
不少病人及其家人都問我能否以自然療法進行抗癌治療
如果單一採用自然療法而不去進行抗癌治療的話，我一般都是不建議的。因為現時還沒有有力的醫學數據顯示，哪一類的自然療法有效抗癌，相反因為單獨採用自然療法而延遲正規癌症治療方法，有機會耽誤黃金治療的時機，所以我並不建議單獨採用自然療法。
但是，如果在抗癌治療期間同時採用自然療法，我一般不會直接反對，相反還希望病人提供他們自然療法的方案，於大家共同承擔風險的大前提下，盡量分析存在的額外風險，同步進行治療，希望盡量減低治療風險及副作用的同時，讓病人有良好的感覺。
謠傳「打化療死得快？」其實主要有幾個原因讓人有這種感覺
第一，因為「雙輸」。化療不一定有用，打化療期間病情或會惡化， 症狀因此進一步惡化，病人還同時承受化療引起的副作用，這就是所謂的雙輸。如果腫瘤性質比較惡毒，又出現雙輸的情況，不難予病人打化療死得更快的感覺。
第二，對病人「湊得未夠好」。我的意思是對病人接受化療之後的照顧未盡完善。化療引起的副作用，絕大部分都可以透過用藥改善不適， 可是不少病人對化療後出現的副作用「死忍難忍」，結果又痾又嘔又睡不好，精神不好即更為疲憊，以為自己時日無多。其實不少病人因為缺乏見醫生見醫護人員的機會，未能透過有效的溝通去用適切的藥物治療副作用
只要病人湊得好，知道病人有機會出現的副作用，於適當時候用適當藥物來處理化療引起的副作用，同時緊密監測治療成效，在出現雙輸的情況及早轉換治療方案的話，其實打化療很少出現「死快D」的情況。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
看完登曼波的示範與分享是不是也想來試試看呢？Adobe 攝影計劃是影像創作者的完美夥伴，透過 Adobe Creative Cloud 新用戶首年可以用每月 NT$257 的實惠價格同時訂閱包含 Photoshop 與 Lightroom 的攝影計劃，快上官網了解更多訂閱方案與實用技巧吧！