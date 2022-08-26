就是想騙你去旅行：看影視作品裡的人口販運，如何誘騙受害者掉入陷阱？
我們想讓你知道的是
人身的販運交易，原本就是有史以來，人類最古老，仍是現在進行式的罪惡之一，這也影視作品常見的拍攝主題或鋪陳的情節，細數片單，族繁不及備載，筆者難以全數納入文中，細緻分析箇中劇情，指引讀者旅途中的自保之道。
文：Cathy Tsai｜蔡凱西
西方文化脈絡裡的「travel」一詞，最初與「跋涉」、「辛勞工作」（travial）的語意高度重合，也意味冒著生命危險出門，有去可能無回，這是研究旅行史與旅行文學的業界人士，最熟悉的專有名詞與釋義。
受惠於一百多年來，觀光旅遊業的全球化，時人對旅行的理解，已少有上述的語意脈絡，而是有出發就有回返，兩點連結，被視為構成旅行本質的基礎要件，有學者稱之為「圓形結構」（circular structure）。
不過，「可能有去無回」的旅行，近期則成為台灣公眾與新聞報導關注的議題。以國內外高薪工作或旅遊為名，與免費住宿交通，包裝成的糖衣陷阱，誘使國人前往泰柬等國家，掉入人口販運集團的暗網中，被迫接受各種勞動剝削，諸如電信詐騙、性工作，甚至器官遭到待價而估。
先排除那些近期通過官方或幫派勢力所營救回台，面貌複雜多元的受害人群像，有為數頗多是明知而故往者。搭上時事的順風車，從幾部影視作品出發，來了解究竟是哪個環節出了錯，讓人踏進了有出發但難以回返的危險之旅？
影視作品中的火坑
老牌晨間日劇《阿信》的劇情裡，阿信結束加賀屋的工作返回老家，村裡的人力仲介者，馬上就來介紹給他山形市的料理店工作，標榜薪水高且工作輕鬆，只有送菜、倒酒，還會提供治裝，客人還會大手筆給小費。
要不是姐姐提醒阿信，那個仲介人其實是拐騙女孩子去城裡賣身，阿信可能真的就因為作為一家之主的父親，幫她答應了工作，而從此跌入火坑。
阿信至少還能遇到貴人，讓命運的輪盤轉到對自己有利的方向，其他孩子可就沒那麼幸運了。2008年由江口洋介、宮崎葵主演的電影《黑暗中的孩子們》，劇中赤裸裸的呈現泰國偏鄉孩童被貧窮的原生家庭出賣，坐著廂型車，被送往城市的非法娼館中，在無法自由活動的牢籠裡，等著被指名，成為性剝削與活體器官移植的商品。
因為家庭經濟窘迫鋌而走險，有時候親友可能都幫忙推了一把。
異國初來乍到的菜鳥旅人，遇上面善又親切貌似無害的陌生人搭訕，邀約共乘或跑趴，因少有防備而透露太多行蹤，殊不知對方其實是犯罪集團的成員，專挑特定對象下手。由連恩尼遜在劇中飾演「地表最強老爸」的賣座電影《即刻救援》，溫室裡長大的富家女，在旅途中疏於防範，讓人口販賣組織得以不費吹灰之力的擄人揚長而去，要不是前特勤老爸出手營救，可能真的就成為有去再也無回的旅行。
在外旅行，待人接物，要是築起防線，難以領略旅途中最美的風景，也就旅人間的相互扶持；而無法洞悉人皮底下究竟是羊還是狼的情況下，接受邀約但疏於防範，也給了犯罪集團可乘之機，究竟，旅途上要帶著幾分的信任與幾分的懷疑？永遠都是旅人難解的功課。
「肖貪」是不分民族與國界的人性弱點，像是新聞報導中，對海外工作充滿不切實際想像，或是在旅路中尋求特殊刺激而得意忘形的背包客，被有心人士套招設局，成為自動送上門，陷入萬劫不復境地的待宰羔羊。
電影《恐怖旅舍》就描述了三位旅行歐陸的背包客，被青旅室友秀出的多P照片閃瞎了雙眼，為了追求更刺激的性遊戲，搭上鐵道前往斯洛伐克偏鄉的極樂（ㄎㄨㄥˇㄅㄨˋ）旅社尋歡。
而鐵道車廂中，偶遇的怪叔叔乘客，也是犯罪集團的暗樁，繪聲繪影傳達出的關鍵字，更使背包客心嚮往之，誰知道刺激的性派對過後，迎來的則是恐怖血腥的酷刑、凌遲與逃亡，多數成為俎上肉的旅人，就此芭比Q，少數機警還能僥倖逃出生天者，則留下難以磨滅的心理陰影面積。
結語
人身的販運交易，原本就是有史以來，人類最古老，仍是現在進行式的罪惡之一，這也影視作品常見的拍攝主題或鋪陳的情節，細數片單，族繁不及備載，筆者難以全數納入文中，細緻分析箇中劇情，指引讀者旅途中的自保之道。
因為有成為肥羊的可能，而制限「世界那麼大，我想去看看」的憧憬或夢想，絕對是矯枉過正。而旅行成為多數人普遍日常活動的當代，是否電影裡的拐賣情節，會發生在自己的旅途上，也實在是不好說。
那是否有其他應變之道？我的建議是，旅行計畫中，要做好最糟的備案攻略，萬一成為有心人士下手的目標，或許能幫助自己快逃。但是這些攻略請不要寫成教學文分享在網路上，誰知道犯罪集團會不會看到，據之以翻新他們拐騙商品的伎倆？
不過，你可以偷偷跟我講，我不會跟別人講。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。