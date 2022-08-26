就是想騙你去旅行：看影視作品裡的人口販運，如何誘騙受害者掉入陷阱？

文：Cathy Tsai｜蔡凱西

西方文化脈絡裡的「travel」一詞，最初與「跋涉」、「辛勞工作」（travial）的語意高度重合，也意味冒著生命危險出門，有去可能無回，這是研究旅行史與旅行文學的業界人士，最熟悉的專有名詞與釋義。

受惠於一百多年來，觀光旅遊業的全球化，時人對旅行的理解，已少有上述的語意脈絡，而是有出發就有回返，兩點連結，被視為構成旅行本質的基礎要件，有學者稱之為「圓形結構」（circular structure）。

不過，「可能有去無回」的旅行，近期則成為台灣公眾與新聞報導關注的議題。以國內外高薪工作或旅遊為名，與免費住宿交通，包裝成的糖衣陷阱，誘使國人前往泰柬等國家，掉入人口販運集團的暗網中，被迫接受各種勞動剝削，諸如電信詐騙、性工作，甚至器官遭到待價而估。

先排除那些近期通過官方或幫派勢力所營救回台，面貌複雜多元的受害人群像，有為數頗多是明知而故往者。搭上時事的順風車，從幾部影視作品出發，來了解究竟是哪個環節出了錯，讓人踏進了有出發但難以回返的危險之旅？

影視作品中的火坑

老牌晨間日劇《阿信》的劇情裡，阿信結束加賀屋的工作返回老家，村裡的人力仲介者，馬上就來介紹給他山形市的料理店工作，標榜薪水高且工作輕鬆，只有送菜、倒酒，還會提供治裝，客人還會大手筆給小費。

要不是姐姐提醒阿信，那個仲介人其實是拐騙女孩子去城裡賣身，阿信可能真的就因為作為一家之主的父親，幫她答應了工作，而從此跌入火坑。

阿信至少還能遇到貴人，讓命運的輪盤轉到對自己有利的方向，其他孩子可就沒那麼幸運了。2008年由江口洋介、宮崎葵主演的電影《黑暗中的孩子們》，劇中赤裸裸的呈現泰國偏鄉孩童被貧窮的原生家庭出賣，坐著廂型車，被送往城市的非法娼館中，在無法自由活動的牢籠裡，等著被指名，成為性剝削與活體器官移植的商品。

因為家庭經濟窘迫鋌而走險，有時候親友可能都幫忙推了一把。

異國初來乍到的菜鳥旅人，遇上面善又親切貌似無害的陌生人搭訕，邀約共乘或跑趴，因少有防備而透露太多行蹤，殊不知對方其實是犯罪集團的成員，專挑特定對象下手。由連恩尼遜在劇中飾演「地表最強老爸」的賣座電影《即刻救援》，溫室裡長大的富家女，在旅途中疏於防範，讓人口販賣組織得以不費吹灰之力的擄人揚長而去，要不是前特勤老爸出手營救，可能真的就成為有去再也無回的旅行。

在外旅行，待人接物，要是築起防線，難以領略旅途中最美的風景，也就旅人間的相互扶持；而無法洞悉人皮底下究竟是羊還是狼的情況下，接受邀約但疏於防範，也給了犯罪集團可乘之機，究竟，旅途上要帶著幾分的信任與幾分的懷疑？永遠都是旅人難解的功課。

「肖貪」是不分民族與國界的人性弱點，像是新聞報導中，對海外工作充滿不切實際想像，或是在旅路中尋求特殊刺激而得意忘形的背包客，被有心人士套招設局，成為自動送上門，陷入萬劫不復境地的待宰羔羊。

電影《恐怖旅舍》就描述了三位旅行歐陸的背包客，被青旅室友秀出的多P照片閃瞎了雙眼，為了追求更刺激的性遊戲，搭上鐵道前往斯洛伐克偏鄉的極樂（ㄎㄨㄥˇㄅㄨˋ）旅社尋歡。

而鐵道車廂中，偶遇的怪叔叔乘客，也是犯罪集團的暗樁，繪聲繪影傳達出的關鍵字，更使背包客心嚮往之，誰知道刺激的性派對過後，迎來的則是恐怖血腥的酷刑、凌遲與逃亡，多數成為俎上肉的旅人，就此芭比Q，少數機警還能僥倖逃出生天者，則留下難以磨滅的心理陰影面積。

結語

人身的販運交易，原本就是有史以來，人類最古老，仍是現在進行式的罪惡之一，這也影視作品常見的拍攝主題或鋪陳的情節，細數片單，族繁不及備載，筆者難以全數納入文中，細緻分析箇中劇情，指引讀者旅途中的自保之道。

因為有成為肥羊的可能，而制限「世界那麼大，我想去看看」的憧憬或夢想，絕對是矯枉過正。而旅行成為多數人普遍日常活動的當代，是否電影裡的拐賣情節，會發生在自己的旅途上，也實在是不好說。

那是否有其他應變之道？我的建議是，旅行計畫中，要做好最糟的備案攻略，萬一成為有心人士下手的目標，或許能幫助自己快逃。但是這些攻略請不要寫成教學文分享在網路上，誰知道犯罪集團會不會看到，據之以翻新他們拐騙商品的伎倆？

不過，你可以偷偷跟我講，我不會跟別人講。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航