「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台拜會蔡英文、朱立倫，用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22至24日在台訪問，期間拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫等人。古屋圭司在推特（Twitter）發文表示，共享共同價值觀的國家有必要密切合作。

古屋圭司晉見蔡總統，用台語講台灣有事日本有事

（中央社）總統蔡英文昨（23）日說，面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大衝擊；台日是安全攸關夥伴，應持續深化合作，確保區域和平穩定。

蔡總統昨天在總統府接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團。

蔡總統致詞提到，「日華懇」是台日關係重要橋梁，她就任總統以來，在總統府與古屋圭司、日華懇的好朋友見過好幾次面；這次古屋圭司來訪，展現日本國會對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝。

蔡總統提到，她非常懷念台灣的好朋友、日本前首相安倍，安倍生前擔任日華懇的顧問，今（2022）年3月她與安倍的視訊會談，就是出自日華懇的用心安排；當時安倍再次強調，台灣有事等同日本有事以及日美同盟有事，藉這個機會，她再次感謝安倍對台日關係與國際民主社會的貢獻。

蔡總統說，從今年初俄羅斯入侵烏克蘭，到近期中國在台海周邊頻繁的軍事演習，威脅整個印太區域的穩定。面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大的衝擊。

她指出，台日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平及穩定、自由及繁榮。

蔡總統說，相信有日華懇的協助，台灣與日本的夥伴關係會愈來愈深厚，現在日華懇的成員有橫跨日本各黨派、超過260位國會議員，具有非常大的影響力。

她舉例，去年在古屋圭司以及日華懇的協助下，日本參議院無異議通過決議案，支持台灣參與世界衛生大會，當天在場議員全體起立支持的畫面，讓台灣非常感動。

蔡總統說，這些年來台灣與日本建立患難見真情的緊密夥伴關係；台日在患難中攜手合作，深化彼此互助的情誼，雙方共享的理念，在挑戰中更加堅定，未來共同的挑戰會愈來愈多。

她期待，未來台灣日本不僅共同維護區域的和平穩定，也持續加強合作，成為區域的堅實夥伴，帶動全球的自由繁榮。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（前右）23日上午在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左）眾議員訪團，兩人碰肘致意。

《中央社》報導，古屋圭司則提到，台灣海峽的和平穩定，不僅攸關日本安全保障的問題，也是攸關國際社會安全穩定極為重要的基礎。跟俄羅斯侵略烏克蘭的情形如出一轍，中國以美國眾議院議長訪台為藉口，朝日本專屬經濟海域發射飛彈，中國威嚇的作法，對於共享自由、民主、法治、人權等普世價值的日本與台灣人，是絕對無法接受的事。

另外在談到台日關係時，古屋圭司並特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」。他說，台灣有事、日本有事，也是日美同盟有事，這是前首相安倍晉三真正想要表達的。

《中央社》報導，而在23日的午宴上，古屋圭司表示未來「日華懇」必將致力協助推動台日友好關係，並期待今年10月再度率領「日華懇」國會議員團來台祝賀國慶。

古屋圭司見蘇貞昌，關注福島5縣農產、高鐵採購案

行政院長蘇貞昌在行政院發言人羅秉成、國防部長邱國正、外交部次長俞大㵢陪同下，於22日接見日華議員懇談會長古屋圭司，雙方主要聚焦在福島農產與高鐵採購案。

《中央社》報導，會中古屋圭司說，他個人、日華懇都贊同台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），過去福島5縣農產品不能進口到台灣，如鯁在喉，在蔡總統領導下問題已獲得解決；但5縣農產品還有部分問題還沒解決，希望能盡快完全解決。而高鐵車廂採購案雖是民間企業協商問題，但現在到了要做決定的時刻，台灣高鐵是台日合作最具體的象徵，希望相關人士、政府部門能從旁協助，給予輔導以順利解決，日方願提供技術給台灣。

蘇貞昌則回應，過去台日經貿互動重要，一起努力維護區域和平，兩國人民往來旅遊是全世界互動最頻繁的，隨著疫情過去，旅遊開放的日子即將到來，指揮中心已宣布調整入境旅客人數，相信很快兩國人民互動往來會再增加。

Photo Credit: 中央社 行政院長蘇貞昌（右）22日下午在行政院玉山廳接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（左）等人， 並就台日交流合作等議題交換意見。

朱立倫與古屋圭司見面：國民黨「親美、友日、和陸」，攜手共創台日友好

（中央社）國民黨主席朱立倫昨天也與日華議員懇談會長古屋圭司見面。朱立倫表示，國民黨長期與日本自民黨維持友好關係，近期多次與日本朋友會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22日抵台訪問，除晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌等人外，也拜會國民黨主席朱立倫。

朱立倫昨天在臉書粉絲團發文指出，昨日分別見到兩團日本來的好朋友，首先是日本眾議員古屋圭司、木原稔眾，以及日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博、國防研究院駐點研究學者加藤洋一與日本東京大學特任研究員黃偉修一行。

朱立倫表示，這幾個月來，國民黨多次與來自日本的朋友會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。

朱立倫指出，國民黨長期以來主張「親美、友日、和陸」的中道理性路線，身為黨主席，有責任將黨的路線帶回正軌。

朱立倫表示，在「親美」方面，台灣與美國共享相同的民主自由價值，就如同日本自民黨也與美國維持親近的關係。在「友日、知日」方面，國民黨長期與日本自民黨維持友好關係，台日在民間交流、經濟、科技、教育等面向都保持穩定的互惠合作，對於維持區域和平穩定有正面作用。