「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台拜會蔡英文、朱立倫，用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」
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在談到台日關係時，古屋圭司並特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」。他說，台灣有事、日本有事，也是日美同盟有事，這是前首相安倍晉三真正想要表達的。而在23日的午宴上，古屋圭司表示期待今年10月再度率領「日華懇」國會議員團來台祝賀國慶。
日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22至24日在台訪問，期間拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫等人。古屋圭司在推特（Twitter）發文表示，共享共同價值觀的國家有必要密切合作。
古屋圭司晉見蔡總統，用台語講台灣有事日本有事
（中央社）總統蔡英文昨（23）日說，面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大衝擊；台日是安全攸關夥伴，應持續深化合作，確保區域和平穩定。
蔡總統昨天在總統府接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團。
蔡總統致詞提到，「日華懇」是台日關係重要橋梁，她就任總統以來，在總統府與古屋圭司、日華懇的好朋友見過好幾次面；這次古屋圭司來訪，展現日本國會對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝。
蔡總統提到，她非常懷念台灣的好朋友、日本前首相安倍，安倍生前擔任日華懇的顧問，今（2022）年3月她與安倍的視訊會談，就是出自日華懇的用心安排；當時安倍再次強調，台灣有事等同日本有事以及日美同盟有事，藉這個機會，她再次感謝安倍對台日關係與國際民主社會的貢獻。
蔡總統說，從今年初俄羅斯入侵烏克蘭，到近期中國在台海周邊頻繁的軍事演習，威脅整個印太區域的穩定。面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大的衝擊。
她指出，台日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平及穩定、自由及繁榮。
蔡總統說，相信有日華懇的協助，台灣與日本的夥伴關係會愈來愈深厚，現在日華懇的成員有橫跨日本各黨派、超過260位國會議員，具有非常大的影響力。
她舉例，去年在古屋圭司以及日華懇的協助下，日本參議院無異議通過決議案，支持台灣參與世界衛生大會，當天在場議員全體起立支持的畫面，讓台灣非常感動。
蔡總統說，這些年來台灣與日本建立患難見真情的緊密夥伴關係；台日在患難中攜手合作，深化彼此互助的情誼，雙方共享的理念，在挑戰中更加堅定，未來共同的挑戰會愈來愈多。
她期待，未來台灣日本不僅共同維護區域的和平穩定，也持續加強合作，成為區域的堅實夥伴，帶動全球的自由繁榮。
《中央社》報導，古屋圭司則提到，台灣海峽的和平穩定，不僅攸關日本安全保障的問題，也是攸關國際社會安全穩定極為重要的基礎。跟俄羅斯侵略烏克蘭的情形如出一轍，中國以美國眾議院議長訪台為藉口，朝日本專屬經濟海域發射飛彈，中國威嚇的作法，對於共享自由、民主、法治、人權等普世價值的日本與台灣人，是絕對無法接受的事。
另外在談到台日關係時，古屋圭司並特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」。他說，台灣有事、日本有事，也是日美同盟有事，這是前首相安倍晉三真正想要表達的。
《中央社》報導，而在23日的午宴上，古屋圭司表示未來「日華懇」必將致力協助推動台日友好關係，並期待今年10月再度率領「日華懇」國會議員團來台祝賀國慶。
古屋圭司見蘇貞昌，關注福島5縣農產、高鐵採購案
行政院長蘇貞昌在行政院發言人羅秉成、國防部長邱國正、外交部次長俞大㵢陪同下，於22日接見日華議員懇談會長古屋圭司，雙方主要聚焦在福島農產與高鐵採購案。
《中央社》報導，會中古屋圭司說，他個人、日華懇都贊同台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），過去福島5縣農產品不能進口到台灣，如鯁在喉，在蔡總統領導下問題已獲得解決；但5縣農產品還有部分問題還沒解決，希望能盡快完全解決。而高鐵車廂採購案雖是民間企業協商問題，但現在到了要做決定的時刻，台灣高鐵是台日合作最具體的象徵，希望相關人士、政府部門能從旁協助，給予輔導以順利解決，日方願提供技術給台灣。
蘇貞昌則回應，過去台日經貿互動重要，一起努力維護區域和平，兩國人民往來旅遊是全世界互動最頻繁的，隨著疫情過去，旅遊開放的日子即將到來，指揮中心已宣布調整入境旅客人數，相信很快兩國人民互動往來會再增加。
朱立倫與古屋圭司見面：國民黨「親美、友日、和陸」，攜手共創台日友好
（中央社）國民黨主席朱立倫昨天也與日華議員懇談會長古屋圭司見面。朱立倫表示，國民黨長期與日本自民黨維持友好關係，近期多次與日本朋友會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。
日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22日抵台訪問，除晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌等人外，也拜會國民黨主席朱立倫。
朱立倫昨天在臉書粉絲團發文指出，昨日分別見到兩團日本來的好朋友，首先是日本眾議員古屋圭司、木原稔眾，以及日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博、國防研究院駐點研究學者加藤洋一與日本東京大學特任研究員黃偉修一行。
朱立倫表示，這幾個月來，國民黨多次與來自日本的朋友會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。
朱立倫指出，國民黨長期以來主張「親美、友日、和陸」的中道理性路線，身為黨主席，有責任將黨的路線帶回正軌。
朱立倫表示，在「親美」方面，台灣與美國共享相同的民主自由價值，就如同日本自民黨也與美國維持親近的關係。在「友日、知日」方面，國民黨長期與日本自民黨維持友好關係，台日在民間交流、經濟、科技、教育等面向都保持穩定的互惠合作，對於維持區域和平穩定有正面作用。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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