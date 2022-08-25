新加坡廢除同性性行為禁令，盤點亞太地區各國同性戀與同性婚姻現狀

新加坡近日宣布廢除禁止同性性行為的法律條文引發輿論關注。

經過多年辯論之後，新加坡總理李顯龍在電視上宣布，將廢除《刑事法典》第377A條文。新加坡的LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫）活動人士稱讚此舉是「人類的勝利」。

不過，李顯龍的講話也同時強調保護「傳統」婚姻定義，因此被認為新加坡同性婚姻實現合法化近期內恐怕還不可能。

LGBT活動人士稱這是「令人失望的」，並警告說，這只會進一步加深社會中的歧視。

與此同時，保守組織「保護新加坡」（Protect Singapore）表示，他們「深感失望」的是，在沒有得到「全面保障」的保證的情況下，對法案進行了廢除。

他們呼籲將異性戀婚姻的定義完全寫入憲法，並制定法律禁止對兒童進行「LGBT宣傳」。新加坡將廢除禁止同性性行為的法律條文，使同性戀在這個國家合法化。

新加坡是繼印度、台灣和泰國之後，最新一個在LGBT權利問題上採取行動的亞洲國家。

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亞太地區的同性戀和同性婚姻現狀

新加坡最新的廢除男性同性性行為的禁令，被視為是整個亞太地區LGBT爭取權益的勝利。那麼在亞太地區各國對於同性戀以及同性戀婚姻的規定現狀如何呢？

台灣

台灣於2019年將同性婚姻合法化，但目前的規定是，夫妻雙方必須來自此類婚姻已經合法的地方。因此，如果一方來自日本或其他婚姻不合法的地方，那麼他們就不能在台灣登記結婚。LGBTQ活動人士希望該法律更具包容性。

儘管如此，台北以充滿活力的同性戀社區和夜生活而聞名。該島仍然是LGBTQ生活的熱點，每年的同性戀大遊行吸引了來自亞洲各地的參與者。

中國

雖然同性戀在法律上已經無罪化，但同性婚姻在近期內仍不太可能被合法化。大城市存在活躍的LGBTQ場景，不過社會中仍然存在根深蒂固的排斥。

此外，LGBTQ群體在兒童監護權或財產權利等方面幾乎沒有法律追索權。在過去的幾年裏，中國的LGBTQ群體面臨著越來越多的審查和官方對公民社會的限制，一個專注於倡導LGBTQ合法權利的國家級組織在政府的壓力下於去年被迫關閉。

中國的同性戀人群，大多聚集在一二線城市，尤其是北上廣深蓉。但絶大多數同性戀群體都掩藏自己的性取向。

澳洲

所有州和地區在1975年至1997年間都廢除了關於同性性行為的禁令，而議會在2017年在全國範圍內將同性婚姻合法化。自2016年起，所有性行為的法定年齡變得平等。因雙方同意的性行為被定罪的人不再屬於違法，他們的犯罪記錄可以被清除。

紐西蘭

紐西蘭在1986年將同性性行為合法化。男性之間的性行為在1961年首次被定為非法，而女性之間的性行為雖然被污名化，但從未被明確定為非法。2005年，紐西蘭開始承認同性伴侶之間的民事結合，這賦予了同性戀伴侶很多法律權利，但不允許他們共同收養孩子。2013年，紐西蘭成為亞太地區第一個將同性婚姻合法化的國家。2017年，立法者罕見地對數百名男子在曾經認定同性戀為非法的時期所受到的「巨大傷害和痛苦」發表正式道歉。第二年，立法者通過了一項法案，同性戀犯罪被消除。

印度

2018年，印度最高法院廢除了法律中對同性發生性行為處以「最高10年監禁」的條款，將印度從禁止同性戀行為的國家名單中刪除。儘管這一裁決具有里程碑意義，但同性婚姻仍然是非法的，很多人進行請願希望得到法律許可，但是都遭到了政府的抵制。在過去的十年中，特別是在大城市，LGBT群體獲得了一定程度的認可，但同性戀群體總體上仍被污名化。

泰國

泰國是亞洲在LGBTQ權益方面上最自由的國家之一。今年6月，眾議院通過了4項法案，分別提出同性婚姻平等或民事伴侶關係合法化。一個委員會正在努力將它們整合成一個方案，預計國會議員將會通過，這將使泰國成為第一個將同性婚姻合法化的東南亞國家。

印尼

在這個世界上穆斯林人口最多的國家，除了在保守的亞齊省之外，其他地區的成年人之間自願的同性性行為並不屬於違法。然而，只有男女之間的婚姻才是合法的。在這個擁有2.5億人口的國家，LGBTQ群體抱怨說經常受到騷擾和迫害。

馬來西亞

馬來西亞有嚴格的法律禁止同性性交，違反者最高可被判處20年監禁。一名前副總理因雞姦在2000年和2014年兩次被判刑入獄，批評人士稱這些案件是出於政治動機。與世俗法庭平行的是，馬來西亞針對穆斯林有一個伊斯蘭法庭系統，在該系統中，被伊斯蘭道德警察抓到企圖發生性行為的男女同性戀者會被關進監獄或用藤條鞭打。馬來西亞甚至試圖審查或禁止它認為宣傳其所謂的LGBTQ生活方式的電影，包括迪士尼最近的動畫電影《光年》。

緬甸

和新加坡之前一樣，緬甸也沿襲英國殖民時代的法條，同性戀可被罰款或判刑監禁。

越南

權益人士指出，越南的同性平權運動及社會接受度越來越高，有可能成為下一個推進同婚的地方。

在台灣提出同婚釋憲案的祁家威接受《BBC中文網》訪問時也表示，越南受到前殖民宗主國法國的影響，社會對同性戀接受度較高，他也認為下一個亞洲同婚合法化可能發生在越南。

日本

日本對性別多樣性的支持有緩慢增長，但對LGBTQ人群缺乏法律保護，他們經常在學校、工作和家庭中受到歧視，導致許多人隱藏自己的性取向。許多同性伴侶已經提起訴訟，要求獲得合法結婚的權利，但法院的裁決存在分歧。同性伴侶不能繼承房屋或其他共同資產，對彼此的孩子也沒有作為父母的權利。他們經常被禁止合租公寓，不能去醫院看病，也不能享受已婚夫婦可以享受的服務。自2015年東京澀谷區成為首個向同性伴侶頒發伴侶關係證書的城市以來，約有12%的城市向同性伴侶頒發了伴侶關係證書。儘管如此，它仍然不是結婚證，不能提供同等的法律保護。

韓國