新加坡廢除同性性行為禁令，盤點亞太地區各國同性戀與同性婚姻現狀
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根據國際同性戀聯合會表示，伊朗，沙烏地阿拉伯，葉門，蘇丹等亞洲國家將同性關係入死刑。不過，確定哪些國家實際上已經實施了這些懲罰是困難的。國際特赦組織說，過去幾年沒有收到哪些國家根據這些法律而處決人民的報告。但是，之前伊朗和沙烏地阿拉伯有依據這些法律動刑之紀錄。
新加坡近日宣布廢除禁止同性性行為的法律條文引發輿論關注。
經過多年辯論之後，新加坡總理李顯龍在電視上宣布，將廢除《刑事法典》第377A條文。新加坡的LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫）活動人士稱讚此舉是「人類的勝利」。
不過，李顯龍的講話也同時強調保護「傳統」婚姻定義，因此被認為新加坡同性婚姻實現合法化近期內恐怕還不可能。
LGBT活動人士稱這是「令人失望的」，並警告說，這只會進一步加深社會中的歧視。
與此同時，保守組織「保護新加坡」（Protect Singapore）表示，他們「深感失望」的是，在沒有得到「全面保障」的保證的情況下，對法案進行了廢除。
他們呼籲將異性戀婚姻的定義完全寫入憲法，並制定法律禁止對兒童進行「LGBT宣傳」。新加坡將廢除禁止同性性行為的法律條文，使同性戀在這個國家合法化。
新加坡是繼印度、台灣和泰國之後，最新一個在LGBT權利問題上採取行動的亞洲國家。
亞太地區的同性戀和同性婚姻現狀
新加坡最新的廢除男性同性性行為的禁令，被視為是整個亞太地區LGBT爭取權益的勝利。那麼在亞太地區各國對於同性戀以及同性戀婚姻的規定現狀如何呢？
台灣
台灣於2019年將同性婚姻合法化，但目前的規定是，夫妻雙方必須來自此類婚姻已經合法的地方。因此，如果一方來自日本或其他婚姻不合法的地方，那麼他們就不能在台灣登記結婚。LGBTQ活動人士希望該法律更具包容性。
儘管如此，台北以充滿活力的同性戀社區和夜生活而聞名。該島仍然是LGBTQ生活的熱點，每年的同性戀大遊行吸引了來自亞洲各地的參與者。
中國
雖然同性戀在法律上已經無罪化，但同性婚姻在近期內仍不太可能被合法化。大城市存在活躍的LGBTQ場景，不過社會中仍然存在根深蒂固的排斥。
此外，LGBTQ群體在兒童監護權或財產權利等方面幾乎沒有法律追索權。在過去的幾年裏，中國的LGBTQ群體面臨著越來越多的審查和官方對公民社會的限制，一個專注於倡導LGBTQ合法權利的國家級組織在政府的壓力下於去年被迫關閉。
中國的同性戀人群，大多聚集在一二線城市，尤其是北上廣深蓉。但絶大多數同性戀群體都掩藏自己的性取向。
澳洲
所有州和地區在1975年至1997年間都廢除了關於同性性行為的禁令，而議會在2017年在全國範圍內將同性婚姻合法化。自2016年起，所有性行為的法定年齡變得平等。因雙方同意的性行為被定罪的人不再屬於違法，他們的犯罪記錄可以被清除。
紐西蘭
紐西蘭在1986年將同性性行為合法化。男性之間的性行為在1961年首次被定為非法，而女性之間的性行為雖然被污名化，但從未被明確定為非法。2005年，紐西蘭開始承認同性伴侶之間的民事結合，這賦予了同性戀伴侶很多法律權利，但不允許他們共同收養孩子。2013年，紐西蘭成為亞太地區第一個將同性婚姻合法化的國家。2017年，立法者罕見地對數百名男子在曾經認定同性戀為非法的時期所受到的「巨大傷害和痛苦」發表正式道歉。第二年，立法者通過了一項法案，同性戀犯罪被消除。
印度
2018年，印度最高法院廢除了法律中對同性發生性行為處以「最高10年監禁」的條款，將印度從禁止同性戀行為的國家名單中刪除。儘管這一裁決具有里程碑意義，但同性婚姻仍然是非法的，很多人進行請願希望得到法律許可，但是都遭到了政府的抵制。在過去的十年中，特別是在大城市，LGBT群體獲得了一定程度的認可，但同性戀群體總體上仍被污名化。
泰國
泰國是亞洲在LGBTQ權益方面上最自由的國家之一。今年6月，眾議院通過了4項法案，分別提出同性婚姻平等或民事伴侶關係合法化。一個委員會正在努力將它們整合成一個方案，預計國會議員將會通過，這將使泰國成為第一個將同性婚姻合法化的東南亞國家。
印尼
在這個世界上穆斯林人口最多的國家，除了在保守的亞齊省之外，其他地區的成年人之間自願的同性性行為並不屬於違法。然而，只有男女之間的婚姻才是合法的。在這個擁有2.5億人口的國家，LGBTQ群體抱怨說經常受到騷擾和迫害。
馬來西亞
馬來西亞有嚴格的法律禁止同性性交，違反者最高可被判處20年監禁。一名前副總理因雞姦在2000年和2014年兩次被判刑入獄，批評人士稱這些案件是出於政治動機。與世俗法庭平行的是，馬來西亞針對穆斯林有一個伊斯蘭法庭系統，在該系統中，被伊斯蘭道德警察抓到企圖發生性行為的男女同性戀者會被關進監獄或用藤條鞭打。馬來西亞甚至試圖審查或禁止它認為宣傳其所謂的LGBTQ生活方式的電影，包括迪士尼最近的動畫電影《光年》。
緬甸
和新加坡之前一樣，緬甸也沿襲英國殖民時代的法條，同性戀可被罰款或判刑監禁。
越南
權益人士指出，越南的同性平權運動及社會接受度越來越高，有可能成為下一個推進同婚的地方。
在台灣提出同婚釋憲案的祁家威接受《BBC中文網》訪問時也表示，越南受到前殖民宗主國法國的影響，社會對同性戀接受度較高，他也認為下一個亞洲同婚合法化可能發生在越南。
日本
日本對性別多樣性的支持有緩慢增長，但對LGBTQ人群缺乏法律保護，他們經常在學校、工作和家庭中受到歧視，導致許多人隱藏自己的性取向。許多同性伴侶已經提起訴訟，要求獲得合法結婚的權利，但法院的裁決存在分歧。同性伴侶不能繼承房屋或其他共同資產，對彼此的孩子也沒有作為父母的權利。他們經常被禁止合租公寓，不能去醫院看病，也不能享受已婚夫婦可以享受的服務。自2015年東京澀谷區成為首個向同性伴侶頒發伴侶關係證書的城市以來，約有12%的城市向同性伴侶頒發了伴侶關係證書。儘管如此，它仍然不是結婚證，不能提供同等的法律保護。
韓國
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
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