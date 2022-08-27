威廉與凱特放棄倫敦王宮遷居「鄉間小屋」，背後的深層考量是什麼？
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阿德萊德寓所還可以向公眾傳達了另外一個信號——即劍橋公爵夫婦不介意住在按王室標凖來看相當簡樸的住所中。同時，很多人也會把這座相對平常的住所，與哈里和梅根夫婦一家在美國加州的豪宅相比較。
近日，英國女王長孫劍橋公爵一家宣布，搬出倫敦西城的肯辛頓宮，遷居溫莎城堡附近的一樁「鄉間」小屋居住。
據稱，這裏將成為這位英國王位第二繼承人和他一家未來幾年的新家，這座名為阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的寓所距離女王長期居住的溫莎城堡步行只需10分鐘。
放棄倫敦華闊王宮而選擇鄉間民居自然會引發各界好奇，不少人估計不禁會問一句為什麼。
選擇鄉間屋的多重考量
據熟悉威廉夫婦的人介紹，這次搬家標誌著他們生活中的一個「新篇章」。威廉夫婦試圖確保他們三個孩子能盡可能的「正常」成長。
同時，此舉也顯示威廉和祖母伊麗莎白女王二世之間關係的重要性——搬到距離女王平時居住的溫莎堡更近的地方，也方便一家人隨時見面。
隨著女王年事已高，她越來越依賴查爾斯王子和威廉為她提供王室以及家庭事務的建議，這種關係因此也變得越來越重要。
此外，據介紹選擇阿德萊德寓所還可以向公眾傳達了另外一個信號——即劍橋公爵夫婦不介意住在按王室標凖來看相當簡樸的住所中。
劍橋夫婦選擇的阿德萊德小屋只有四間臥室，坊間估計很多人會把這座相對平常的住所與威廉弟弟——薩塞克斯公爵（哈里和梅根夫婦）一家在美國加州的豪宅相比較。
威廉和凱特希望能為他們自己和三個孩子提供一個更具隱私的住所和鄉間環境。他們三個孩子分別是九歲的喬治王子、七歲的夏洛特公主和四歲的路易王子。
阿德萊德小屋來歷與王室淵源
阿德萊德小屋與英國王室頗有淵源：建於1831年，最初曾是威廉四世（William IV）為妻子阿德萊德王后（Queen Adelaide）所建的寓所，並因此而得名。
更近期一點，此處曾是不列顛戰役（the Battle of Britain）飛行員彼得·湯森上校（Captain Peter Townsend）的家。
湯森後來成為國王喬治六世（King George VI）的侍從武官，並成為國王小女兒瑪格麗特公主（女王的妹妹，Princess Margaret）的密友。
從1944到1952年，湯森和他的第一任妻子曾住在阿德萊德小屋。
學區房
威廉夫婦的三個小孩都將會就讀附近的伯克郡阿斯科特的蘭布魯克預備小學（Lambrook School），這是一所男女混合的私校。
學校的招生簡章說，他們擁有「一流的教學和頂尖的設施」——其中包括25米長的游泳池、九洞高爾夫球場、一個有蜜蜂、雞和豬的果園，以及大片可以讓孩子們盡情玩耍的林地。
假設不享受兄弟姊妹學費優惠待遇，那麼把他們三個孩子送到那裏走讀（不住校），一年一共需要五萬英鎊（約178萬台幣）以上。
阿德萊德小屋將無需進行重大裝修，並顯然能滿足所有必要的安全考慮和措施。
劍橋夫婦將繼續保留他們在諾福克的家安默莊園（Anmer Hall），以及他們在肯辛頓宮的公寓——這兩處住所都很大。
但現在，阿德萊德小屋將是他們主要的家。他們希望在這裏，家人可以盡可能享受不受外界干擾的正常生活。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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