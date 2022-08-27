威廉與凱特放棄倫敦王宮遷居「鄉間小屋」，背後的深層考量是什麼？

近日，英國女王長孫劍橋公爵一家宣布，搬出倫敦西城的肯辛頓宮，遷居溫莎城堡附近的一樁「鄉間」小屋居住。

據稱，這裏將成為這位英國王位第二繼承人和他一家未來幾年的新家，這座名為阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的寓所距離女王長期居住的溫莎城堡步行只需10分鐘。

Google Maps 溫莎城堡和阿德萊德小屋（紅點處）的相對關係

放棄倫敦華闊王宮而選擇鄉間民居自然會引發各界好奇，不少人估計不禁會問一句為什麼。

選擇鄉間屋的多重考量

據熟悉威廉夫婦的人介紹，這次搬家標誌著他們生活中的一個「新篇章」。威廉夫婦試圖確保他們三個孩子能盡可能的「正常」成長。

同時，此舉也顯示威廉和祖母伊麗莎白女王二世之間關係的重要性——搬到距離女王平時居住的溫莎堡更近的地方，也方便一家人隨時見面。

隨著女王年事已高，她越來越依賴查爾斯王子和威廉為她提供王室以及家庭事務的建議，這種關係因此也變得越來越重要。

此外，據介紹選擇阿德萊德寓所還可以向公眾傳達了另外一個信號——即劍橋公爵夫婦不介意住在按王室標凖來看相當簡樸的住所中。

劍橋夫婦選擇的阿德萊德小屋只有四間臥室，坊間估計很多人會把這座相對平常的住所與威廉弟弟——薩塞克斯公爵（哈里和梅根夫婦）一家在美國加州的豪宅相比較。

威廉和凱特希望能為他們自己和三個孩子提供一個更具隱私的住所和鄉間環境。他們三個孩子分別是九歲的喬治王子、七歲的夏洛特公主和四歲的路易王子。

阿德萊德小屋來歷與王室淵源

阿德萊德小屋與英國王室頗有淵源：建於1831年，最初曾是威廉四世（William IV）為妻子阿德萊德王后（Queen Adelaide）所建的寓所，並因此而得名。

更近期一點，此處曾是不列顛戰役（the Battle of Britain）飛行員彼得·湯森上校（Captain Peter Townsend）的家。

湯森後來成為國王喬治六世（King George VI）的侍從武官，並成為國王小女兒瑪格麗特公主（女王的妹妹，Princess Margaret）的密友。

從1944到1952年，湯森和他的第一任妻子曾住在阿德萊德小屋。

學區房

威廉夫婦的三個小孩都將會就讀附近的伯克郡阿斯科特的蘭布魯克預備小學（Lambrook School），這是一所男女混合的私校。

學校的招生簡章說，他們擁有「一流的教學和頂尖的設施」——其中包括25米長的游泳池、九洞高爾夫球場、一個有蜜蜂、雞和豬的果園，以及大片可以讓孩子們盡情玩耍的林地。

假設不享受兄弟姊妹學費優惠待遇，那麼把他們三個孩子送到那裏走讀（不住校），一年一共需要五萬英鎊（約178萬台幣）以上。

阿德萊德小屋將無需進行重大裝修，並顯然能滿足所有必要的安全考慮和措施。

劍橋夫婦將繼續保留他們在諾福克的家安默莊園（Anmer Hall），以及他們在肯辛頓宮的公寓——這兩處住所都很大。

但現在，阿德萊德小屋將是他們主要的家。他們希望在這裏，家人可以盡可能享受不受外界干擾的正常生活。

Photo Credit: PA Media / BBC News 劍橋夫婦將繼續保留他們在諾福克的家安默莊園（Anmer Hall）

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航