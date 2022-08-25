中國創紀錄高溫乾旱引發電荒，上海外灘暫停景觀燈，四川重慶市進入「省電模式」
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四川還是中國「西電東送」工程的重要輸送方，還供應著上海、江蘇、浙江等多個省市的電力，四川的電荒也讓這些沿海省份面臨供電壓力。
中國持續的高溫和乾旱令多個省份陷入電力短缺的危機，從著名的上海地標外灘到西南重慶市的地鐵都受到影響。
上海當局表示，為節省電力，外灘的景觀燈將在8月22日及23日暫時關閉。
而中國其他地區，如西部的四川也有大型製造商向BBC表示，它們受到了停電的影響。
重慶市要求城市進入「省電模式」，很多地鐵車廂關閉了照明燈，乘客們只能用手機燈照明。
很多地方還發佈通知，要求商場和辦公大樓關閉空調和照明燈，一些住宅區也開始輪流停電。
中國中央氣象台8月22日繼續發佈最高級別的高溫紅色預警。此前，中國國家氣候中心稱，中國此輪熱浪強度已創下1961年有記錄以來的最強強度。
中國還於上星期發出本年度第一個全國性乾旱預警。長江水位目前處於歷史最低水平。長江的主要支流嘉陵江的部分流域罕見露出河牀。
中國水利部稱，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.85至6.13公尺。洞庭湖和鄱陽湖水面面積較6月縮小了四分之三。
四川電荒
擁有8000多萬人口的四川是中國人口最多的省份之一，也是重要的工業基地。當地近八成電力供應原本來自水力發電，而當地往年夏季降雨非常豐沛。
但中國媒體報導稱，由於今（2022）年的高溫和乾旱，該省的一些主力水電廠已見底，全省水電發電能力下降五成以上。與此同時，高溫導致用電量激增。
當局首先限制了工業用電，很多大型製造廠表示因限電生產受到影響。《第一財經》報導說，四川是中國顯示面板產業的重要生產基地之一，此前連續停電已造成相關產業不得不維持低生產率運轉。
德國汽車製造商福斯汽車（Volkswagen）告訴BBC，其位於四川成都的工廠仍處於關閉狀態。
大眾的一位發言人表示，該公司預計貨物交付將出現「輕微延遲」，但這種情況將在「短期內」恢復。
蘋果供應商富士康也關閉了其在四川的工廠。與此同時，日本汽車巨頭豐田（Toyota）告訴BBC，該公司正在「使用內部發電」逐步恢復四川的生產。
影響也波及了居民生活。上周，達州等城市宣佈，在仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行限電。
據中國媒體報導，達州城區每天停電達六、七個小時，許多居民深夜還在路上納涼。
在社交媒體上，很多網民稱由於沒有電，無法使用空調和電扇，感到非常艱難。很多人據報導還因高溫重度中暑。據報導，成都下轄簡陽市的一家醫院在一天內就接診了13位重度中暑患者。
由於四川還是中國「西電東送」工程的重要輸送方，還供應著上海、江蘇、浙江等多個省市的電力，四川的電荒也讓這些沿海省份面臨供電壓力。
上周，一份上海市經濟和信息化委員會的協調函件在網路熱傳。內容顯示上海當局呼籲四川省能優先保證汽車企業上汽集團和特斯拉（Tesla）的供應商供電。
諮詢公司化險集團（Control Risks）中國和北亞副分析師吳晨宇（音譯，Chenyu Wu）對BBC表示，斷電的影響可能是短期的。
「在未來幾周內，當地為節約電力和提高發電量所做的努力可能有助於緩解電力短缺的局面，特別是如果人們期待已久的酷熱走向尾聲。」他說道。
山林火災
據中國官方媒體報導，由於持續的高溫乾旱，西南部城市重慶的多個地區發生山林火災。
據報導，當局出動了5000多名消防和部隊人員進行滅火，還出動了直升機空中滅火。包括江津、巴南等區的大火在8月22日上午得到控制，暫無人員傷亡。
中國央視報導稱，今年是重慶自1961年來遇到的最嚴重「極端連晴高溫天氣」，起火點地勢陡峭，加上大風等因素，導致滅火困難。
除了重慶，四川瀘州、貴州赤水等地也在8月21日突發山林火災。社交媒體上的畫面顯示，山林火災地區附近的天空整片通紅。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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