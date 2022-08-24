「普亭大腦」杜金之女汽車爆炸身亡，專家認為俄國官媒的憤怒「很可疑」
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普亭總統在克里姆林宮發表的聲明中親自向杜吉娜女士致敬，稱她的死是「卑鄙、殘忍的罪行」。普亭總統還簽署命令，追授杜吉娜勇氣勳章，並稱讚她「在履行職業職責時表現出的奉獻精神」。
俄羅斯指責烏克蘭特勤部門在周末的一次汽車爆炸事件中殺死了普亭（Vladimir Putin）總統的一位盟友的女兒。
現年29歲的達利亞・杜吉娜（Darya Dugina）周六（8月20日）在莫斯科附近駕駛一輛汽車時發生爆炸時死亡。
杜吉娜的父親是俄羅斯著名的極端民族主義者亞歷山大・杜金（Alexander Dugin），據說與普亭關係密切，可能是這次襲擊的預定目標。
烏克蘭官員否認與爆炸有任何牽連。
但俄羅斯聯邦安全局（FSB）在周一（22日）表示，杜吉娜汽車爆炸案已破案，並表示烏克蘭對此負有直接責任。
俄羅斯聯邦安全局對本國媒體說，一名烏克蘭婦女於7月與女兒一起搬到了俄羅斯——但她實際上是一名烏克蘭特勤部門承包商。
報導稱，這名女子在杜吉娜居住的同一棟樓裡租了一套公寓，時間達一個月，為襲擊做凖備。在那段時間裡，她據稱在莫斯科乘坐「迷你庫珀」（Mini Cooper）汽車跟隨杜吉娜，使用了三個不同的車牌。
俄羅斯聯邦安全局稱，嫌疑人在爆炸後逃往愛沙尼亞。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問米哈伊洛・波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄羅斯聯邦安全局對事件的描述是來自「虛構世界」的「俄羅斯宣傳」。
俄羅斯聯邦安全局後來發佈了據稱顯示嫌疑人的汽車進入俄羅斯的影片，以及她進入據說是杜吉娜所在的大樓並離開俄羅斯的畫面。
周六晚上，杜吉娜和她的父親正在莫斯科附近參加一個節日活動，作為哲學家的杜金在那兒發表了演講。據報導，他們原本打算乘坐同一輛車離開，但在最後一刻改變了計劃。
調查人員表示，杜吉娜駕駛的豐田陸地巡洋艦（Toyota Land Cruiser Prado）下方被放置了炸藥。
網上發佈的現場影片似乎顯示，杜金望著緊急服務人員處理著火的車輛時感到震驚。
杜金的朋友康斯坦丁・馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）代表他在社交媒體上發表了一份聲明，稱杜金女兒杜吉娜被殺是「烏克蘭納粹政權的恐怖行為」。
他指的是俄羅斯領導層毫無根據、但一再重覆聲稱在烏克蘭境內存在著強大的納粹勢力——而這是俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭的主要原因之一。
在Telegram上發表的聲明寫道：「我的女兒達利亞・杜吉娜在我面前被殘忍地謀殺了」，「她是一位美麗的東正教女性、愛國者、戰地記者、電視評論專家和哲學家。」
「我們只需要勝利。我的女兒將其年輕的生命獻給了祭壇。所以，請獲得勝利！」
周一（8月22日），普亭總統在克里姆林宮發表的聲明中親自向杜吉娜女士致敬，稱她的死是「卑鄙、殘忍的罪行」。普亭總統還簽署命令，追授杜吉娜勇氣勳章，並稱讚她「在履行職業職責時表現出的奉獻精神」。
杜吉娜是她父親領導的「國際歐亞運動」組織的政治評論員，並定期為親克里姆林宮的媒體撰稿。
有關爆炸案的揣測
BBC記者威爾・弗農（Will Vernon）發自莫斯科
周一早上，俄羅斯國家電視台的《時間會告訴你》（Time Will Tell）節目向經常上節目的嘉賓達利亞・杜吉娜致敬。主持人奧萊西亞・洛西耶娃（Olesya Losyeva）說：「她為『俄羅斯世界』的想法而死。」
一位演播室嘉賓暗示，俄羅斯將作出「聖怒」回應。該節目展示了一張顯然屬於烏克蘭的親俄羅斯部隊的迫擊炮彈照片，其中一邊潦草地寫著「這是給達利亞（報仇）！」
幾位嘉賓在節目上咆哮說，如果杜吉娜的殺戮是為了恐嚇俄羅斯，那「它會產生相反的效果」。
分析師葉卡捷琳娜・舒爾曼（Yekaterina Shulman）表示，親克里姆林宮的評論員對汽車炸彈襲擊事件的憤怒似乎很可疑：有關「反應……是立竿見影的。看起來他們正在等待這樣的事情發生。」
舒爾曼說，無論誰應對此負責，這次殺戮「可能被用來在（俄羅斯）國內激起一些公眾的憤怒，以證明國家採取更積極的鎮壓行動是正當的」。
杜吉娜曾發聲對俄羅斯入侵烏克蘭予以支持，她7月因被指「頻繁且高調地發佈有關烏克蘭的虛假信息」而受到英國制裁。
她的父親亞歷山大・杜金也被稱為「普亭的大腦」，長期以來一直表達一種反西方的極端民族主義哲學，這使他成為莫斯科的重要人物，但杜金本人沒有擔任任何政治職務。
作為俄羅斯反歐洲運動的創始人，杜金在2014年曾對BBC表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭「是不可避免的」。杜金還長期呼籲吞併克里米亞，就在2014年，俄羅斯吞併了克里米亞。
也是在那一年，網上流傳的一段影片顯示杜金用俄語說：「我認為，殺、殺、殺（烏克蘭人），不能有任何其他談話。」這些言論激怒了許多烏克蘭人。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。