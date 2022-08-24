「普亭大腦」杜金之女汽車爆炸身亡，專家認為俄國官媒的憤怒「很可疑」

Photo Credit: Reuters / BBC News 達利亞・杜吉娜女士是俄羅斯電視新聞的常客。

俄羅斯指責烏克蘭特勤部門在周末的一次汽車爆炸事件中殺死了普亭（Vladimir Putin）總統的一位盟友的女兒。

現年29歲的達利亞・杜吉娜（Darya Dugina）周六（8月20日）在莫斯科附近駕駛一輛汽車時發生爆炸時死亡。

杜吉娜的父親是俄羅斯著名的極端民族主義者亞歷山大・杜金（Alexander Dugin），據說與普亭關係密切，可能是這次襲擊的預定目標。

烏克蘭官員否認與爆炸有任何牽連。

但俄羅斯聯邦安全局（FSB）在周一（22日）表示，杜吉娜汽車爆炸案已破案，並表示烏克蘭對此負有直接責任。

俄羅斯聯邦安全局對本國媒體說，一名烏克蘭婦女於7月與女兒一起搬到了俄羅斯——但她實際上是一名烏克蘭特勤部門承包商。

報導稱，這名女子在杜吉娜居住的同一棟樓裡租了一套公寓，時間達一個月，為襲擊做凖備。在那段時間裡，她據稱在莫斯科乘坐「迷你庫珀」（Mini Cooper）汽車跟隨杜吉娜，使用了三個不同的車牌。

俄羅斯聯邦安全局稱，嫌疑人在爆炸後逃往愛沙尼亞。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問米哈伊洛・波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄羅斯聯邦安全局對事件的描述是來自「虛構世界」的「俄羅斯宣傳」。

俄羅斯聯邦安全局後來發佈了據稱顯示嫌疑人的汽車進入俄羅斯的影片，以及她進入據說是杜吉娜所在的大樓並離開俄羅斯的畫面。

Photo Credit: BBC News 亞歷山大・杜金被指塑造了普亭總統的世界觀。

周六晚上，杜吉娜和她的父親正在莫斯科附近參加一個節日活動，作為哲學家的杜金在那兒發表了演講。據報導，他們原本打算乘坐同一輛車離開，但在最後一刻改變了計劃。

調查人員表示，杜吉娜駕駛的豐田陸地巡洋艦（Toyota Land Cruiser Prado）下方被放置了炸藥。

網上發佈的現場影片似乎顯示，杜金望著緊急服務人員處理著火的車輛時感到震驚。

杜金的朋友康斯坦丁・馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）代表他在社交媒體上發表了一份聲明，稱杜金女兒杜吉娜被殺是「烏克蘭納粹政權的恐怖行為」。

他指的是俄羅斯領導層毫無根據、但一再重覆聲稱在烏克蘭境內存在著強大的納粹勢力——而這是俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭的主要原因之一。

在Telegram上發表的聲明寫道：「我的女兒達利亞・杜吉娜在我面前被殘忍地謀殺了」，「她是一位美麗的東正教女性、愛國者、戰地記者、電視評論專家和哲學家。」

「我們只需要勝利。我的女兒將其年輕的生命獻給了祭壇。所以，請獲得勝利！」

Photo Credit: Reuters / BBC News 俄羅斯調查人員公布了這張調查小組檢查爆炸現場的照片。

周一（8月22日），普亭總統在克里姆林宮發表的聲明中親自向杜吉娜女士致敬，稱她的死是「卑鄙、殘忍的罪行」。普亭總統還簽署命令，追授杜吉娜勇氣勳章，並稱讚她「在履行職業職責時表現出的奉獻精神」。

杜吉娜是她父親領導的「國際歐亞運動」組織的政治評論員，並定期為親克里姆林宮的媒體撰稿。

有關爆炸案的揣測

BBC記者威爾・弗農（Will Vernon）發自莫斯科

周一早上，俄羅斯國家電視台的《時間會告訴你》（Time Will Tell）節目向經常上節目的嘉賓達利亞・杜吉娜致敬。主持人奧萊西亞・洛西耶娃（Olesya Losyeva）說：「她為『俄羅斯世界』的想法而死。」

一位演播室嘉賓暗示，俄羅斯將作出「聖怒」回應。該節目展示了一張顯然屬於烏克蘭的親俄羅斯部隊的迫擊炮彈照片，其中一邊潦草地寫著「這是給達利亞（報仇）！」

幾位嘉賓在節目上咆哮說，如果杜吉娜的殺戮是為了恐嚇俄羅斯，那「它會產生相反的效果」。

分析師葉卡捷琳娜・舒爾曼（Yekaterina Shulman）表示，親克里姆林宮的評論員對汽車炸彈襲擊事件的憤怒似乎很可疑：有關「反應……是立竿見影的。看起來他們正在等待這樣的事情發生。」

舒爾曼說，無論誰應對此負責，這次殺戮「可能被用來在（俄羅斯）國內激起一些公眾的憤怒，以證明國家採取更積極的鎮壓行動是正當的」。

杜吉娜曾發聲對俄羅斯入侵烏克蘭予以支持，她7月因被指「頻繁且高調地發佈有關烏克蘭的虛假信息」而受到英國制裁。

她的父親亞歷山大・杜金也被稱為「普亭的大腦」，長期以來一直表達一種反西方的極端民族主義哲學，這使他成為莫斯科的重要人物，但杜金本人沒有擔任任何政治職務。

作為俄羅斯反歐洲運動的創始人，杜金在2014年曾對BBC表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭「是不可避免的」。杜金還長期呼籲吞併克里米亞，就在2014年，俄羅斯吞併了克里米亞。

也是在那一年，網上流傳的一段影片顯示杜金用俄語說：「我認為，殺、殺、殺（烏克蘭人），不能有任何其他談話。」這些言論激怒了許多烏克蘭人。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航