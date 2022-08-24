行政院原能會核研所爆採購弊案，助理研究員勾結廠商以低價品交貨詐10萬
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核研所表示，楊員後於今（2022）年3月18日向台北市中山分局自首，並由廉政單位進行偵辦。針對本所人員涉入弊案，深感遺憾，對於任何違反「公務員廉政倫理規範」事件的人員，均將依法懲處追究責任，絕不寬貸。
（中央社）原能會核能研究所2015年採購案傳弊，北檢昨（23）日發動搜索，原能會表示，對於人員涉入弊案深感遺憾，強調任何違反「公務員廉政倫理規範」事件人員，均將依法懲處、絕不寬貸。
行政院原子能委員會核能研究所（簡稱核研所）2015年辦理採購案，時任楊姓助理工程師涉與得標廠商勾結，讓廠商以低價產品交貨，詐取約新台幣10萬元，北檢昨天發動搜索，約談楊姓、陳姓助理工程師及吳姓業者等3人到案。
《聯合新聞網》報導，調查發現，核研所2015年3月辦理「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案，標案金額140餘萬元，採購案原有「感測針頭」設備，但因實驗並不需要「感測針頭」，楊男想留下這筆採購預算，涉與得標的高擎企業吳姓負責人合謀，以低價「溫度感測針」替換履約，2者價差10萬元，楊男事後再與廠商朋分花用。
《蘋果新聞網》、《中時新聞網》報導，台北地檢署昨天指揮廉政署，前往高擎企業及相關涉案人員的住居所，共5處地點執行搜索，同時以犯罪嫌疑人身分約談2名助理研究員楊男、陳女，及高擎企業吳姓負責人到案釐清案情，全案朝違反《貪污治罪條例》罪方向偵辦。檢方訊後今凌晨聲押禁見陳女、楊男10萬交保、吳男40萬元交保。
原能會核能研究所透過新聞稿說明，本所於2015年因研發需求，採購「熱水力耦合非破壞檢驗設備」，由專業支援人力楊姓助理工程師（現已離職）負責，楊員於辦理採購時涉嫌聽從廠商建議，以低價品替代原採購高價零件並予以驗收。
核研所表示，楊員後於今（2022）年3月18日向台北市中山分局自首，並由廉政單位進行偵辦。針對本所人員涉入弊案，深感遺憾，對於任何違反「公務員廉政倫理規範」事件的人員，均將依法懲處追究責任，絕不寬貸。
核研所強調，於廉政倫理事件發生後，即加強採購履約管理訓練及採購稽核作業、強化實驗室管理及品保作業、落實公務員廉政倫理規範登錄、加強貪瀆案例宣導等措施，以防範未然，杜絕類似情事再發生。
新聞來源
- 核研所人員採購傳弊 原能會：依法懲處絕不寬貸（中央社）
- 原能會採購弊案 工程師替換「感測針頭」涉貪送辦（聯合新聞網）
- 原能會採購弊案！2助理工程師涉用這招詐10萬 檢廉5路搜索約談（蘋果新聞網）
- 原能會採購弊案涉貪 前助理工程師1聲押1交保（中時新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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