巴西慶獨立200週年從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟，反對派批總統波索納洛煽動民族主義情緒

（中央社）巴西皇帝佩德羅一世（Pedro I）於1822年宣布巴西脫離葡萄牙正式獨立，他逝世後，心臟被切割出來供奉在葡萄牙。時隔近兩世紀，巴西藉著獨立200週年紀念日，將這顆心臟迎回國內。

佩德羅一世在巴西和葡萄牙歷史上都是備受敬愛的人物，他逝世後，遺體安置在巴西聖保羅的獨立紀念碑，心臟則被供奉在葡萄牙波圖市（Porto）的教堂。

綜合《法新社》和《英國廣播公司》（BBC）、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，在波圖市官員同意出借後，這顆心臟22日已被送抵巴西，將成為巴西9月7日紀念獨立200年的亮點。

這顆心臟存放在玻璃罐內，再裝入一個金色的甕，巴西以宛如國是訪問般的盛況熱烈迎接。

Photo Credit：AP / 達志影像 巴西皇帝佩德羅一世（Pedro I）的心臟存放在玻璃罐內，再裝入一個金色的甕。

巴西外交部禮賓主管庫艾留（Alan Coelho）說：「我們會像佩德羅一世活生生現世那樣對待這顆心臟……彷彿外國元首的國是訪問。」

法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon）的軍隊1807年入侵葡萄牙，當時9歲的佩德羅一世與家人逃到巴西。當他的父親若昂六世（Joao VI）於1821年返回日趨動盪的葡萄牙時，佩德羅一世留在巴西，以攝政王身分統治這個殖民地。

後來，葡萄牙政府揚言取消巴西自1808年以來享有的政治自治，引發巴西普遍不滿，佩德羅一世選擇與當地人站在一起，於1822年9月7日宣布巴西獨立，並成為巴西第一任皇帝。

但他才剛擺脫葡萄牙統治、把巴西建立成一個立憲帝國，祖國的動盪就迫使他回到葡萄牙，因為他的弟弟篡奪了王位，還企圖讓葡萄牙從立憲政府走回君主專制的老路。

佩德羅一世在葡萄牙被稱為佩德羅四世（Pedro IV），他於1831年放棄巴西皇帝大位，返回葡萄牙，率軍攻入波圖，協助立憲主義者取得最後的勝利。

佩德羅一世1834年死於肺結核，巴西和葡萄牙兩地都尊他為自由主義和代議統治的擁護者。

在他的要求下，他的心臟被挖出來留在波圖，以感謝人民對他的擁護。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）為這顆心臟主持軍事儀隊典禮；接著外交部總部所在的伊塔瑪拉蒂宮（Itamaraty Palace）將展出心臟17天。

極右翼的波索納洛試圖在10月大選贏得連任，他正面臨部分人士指他利用這顆心臟的相關慶典煽動民族主義情緒的批評。他還打算舉辦支持者的大型集會和獨立日閱兵。

這顆心臟將於9月8日歸還給波圖市。

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新聞來源：朱家儀

核稿編輯：翁世航