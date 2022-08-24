今夏最繽紛的混色行動藝術！「彩耀日派對」8月25日將於雄獅文具想像力製造所登場

色彩不僅點綴了炎夏，也耀眼了生活，「彩耀日派對」將於8/25(四)-8/30(二)正式登場!特別籌畫的兩大色彩實境遊戲「繽紛色擊」、「流彩碰撞」，帶大家穿梭草地間，以直覺的射擊方式，在非傳統畫布上，噴畫出混色的行動藝術，跑跳中創造繽紛的抽象「動」畫。遊戲更特別採用可水洗顏料，水溶性佳，安全好清洗。

兩大派對主題活動 跑跳中創造繽紛的抽象「動」畫。Photo Credit：雄獅文具

不只是玩樂派對，更是釋放身心的顏色療癒體驗！「繽紛色擊」讓你化身綠地間的行動藝術家，將創意自由噴畫在不同畫靶上，以及「流彩碰撞」的共樂創作，從畫家變身行動畫布，與三五好友迎接出其不意的顏料射擊，為彼此染上最獨特的彩耀裝飾。

即日起至8/15(一)可預訂獨家派對早鳥優惠，詳請見官網 https://reurl.cc/AOq7M3

潮TEE玩創藝，手作課程。Photo Credit：雄獅文具

另有8月全新推出的「潮TEE玩創藝」手作課程，召集親朋好友們一起，使用不掉色的顏料設計專屬自己的想像力潮T，課程結束還可直接換裝參加派對，化身獨特的行動畫布，奔跑草地上玩出二次噴畫的百變「瘋彩」。

報名此課程，還有加贈額外好禮，詳請見官網：https://reurl.cc/rRxDn1

8_25-8_30「彩耀日派對」雄獅文具想像力製造所 好評再登場。Photo Credit：雄獅文具

【彩耀日派對活動資訊】

日期：8/25 (四) - 8/30 (二)

地點：雄獅文具想像力製造所 擁抱廣場 (325桃園市龍潭區中原路二段188號)

*參加彩耀日派對者需先購票入園

雄獅文具想像力製造所

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