一帶一路 vs. 全球基建夥伴：中國「借大於捐」埋下債務陷阱，G7加強「民間投資」不想只做慈善

文：田習如（中央社記者）

中國8月中宣布免除非洲17國共23筆債務，想緩解其外援帶來的「債務陷阱」爭議；而七大工業國6月提出5年6000億美元外援大餅後，8月終於出現一筆跨洲投資案。這顯示兩方外援將更配合各自地緣政治利益、升高競逐。

從斯里蘭卡國債危機、柬埔寨成中國詐騙集團據點，到波羅的海三國皆退出中東歐與中國合作機制，這些事件的背景都與中國「一帶一路」計畫有關。連串負面新聞下，中國外交部長王毅8月18日視訊主持「中非合作論壇」部長級會議時，宣布免除非洲17國截至2021年底剩餘的23筆無息貸款債務。

這個舉動有多慷慨，因中國未公開債務免除總金額，難以判斷。不過根據德瑞爾（Axel Dreher）等5名學者合著的《指望北京》一書（Banking on Beijing，尚無中文版，bank on意為指望，也有金融雙關涵意），中國外援金額「借的遠比捐的多」，而對非洲則是以捐為主。換言之，王毅的宣示從全貌來看，恐怕只是「意思意思」。

德瑞爾等學者將中國資助海外國家的模式分成「援助」（aid）與「借貸」（debt）兩大類，他們分析2000至2014年中國政府及相關機構對138個國家的4327個計畫，發現總額3517億美元（以2014年幣值計算）中，23％屬於捐助或低利貸款，61％屬於接近市場行情的融資，另有16％較難分辨。

在接受資金的國家中，非洲地區占了中國「援助」金額的一半，亞洲和中東歐國家則是借貸居多，俄羅斯更是中國最大「債務人」。

中國自2013年起的對外金援幾乎都納入「一帶一路」框架，德瑞爾等學者另以2013至2017年的資料初步分析後，認為「借大於捐」的模式並未改變。因此他們比喻中國已從「慈善家」變成「銀行家」，絕大比例的海外合作計畫並不能用一般定義的「海外發展援助」（ODA）來理解。

吉爾朋（Anna Gelpern）等另5位學者在去（2021）年發表的文章，則爬梳100份中國外援計畫合約內容，發現中國是個強勢且商業頭腦靈活的金主，大部分合約都有更加保障貸方權益的條款。

這些研究反映了中國埋下「債務陷阱」的疑慮，也顯示它每年平均850億美元（約新台幣2.6兆元）、是美國等其他大國2倍以上的龐大外援計畫，除了外交目的，還帶有輸出內部過剩生產力及外匯存底的動機。這個與他國大不相同的模式，受到越來越嚴厲挑戰。

另一頭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月上旬出訪非洲時，宣布投資6億美元打造從東南亞、中東、非洲連到歐洲的1萬7000公里海底通訊電纜。這是七大工業國自6月提出「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（PGII）以來，極少數浮出的具體案件。

據德瑞爾等學者分析，過去美歐的外援絕大多數都是「援助」甚於「借貸」。如今G7的計畫則強調「投資」，除了公共資金也要向民間企業機構籌資。同時，政治新聞網站Politico引述不具名歐盟官員表示，未來這些計畫不能再過於傾向傳統的發展（指協助低開發國家的建設），「我們需要聚焦在地緣政治」。

美歐外援不想只做「慈善」而要民間加入投資，在企業需計較成本效益下，計畫成形速度必然不如官方主導的中國，但新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者金（Stefanie Kam）認為，西方模式較能遵循成熟的國際標準和規則，對比不透明的中國模式更有助於因應當前世界發展課題，例如綠能轉型。

她另指出，中國也在調整外援方向，從過去傾向鐵路橋樑、電廠的硬體計畫，轉往軟性建設如數位、醫療、教育這些西方歷來較著重的項目。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國近年大手筆外援計畫有趨緩現象，例如對非洲的貸款從2019年82億美元降到2020年的19億美元。

縮水的部分原因是疫情限制，由此也可見，當中國因過度防疫政策使經濟下滑，對外可揮灑資源變少，將更集中在地緣政治重點地區，例如太平洋島嶼。上海國際問題研究院學者劉宗義在《環球時報》撰文也指出，一帶一路未來會聚焦在中國周圍，特別是東南亞。

因此，當中國與美歐外援都加重地緣政治考量，也都看重數位和綠能經濟等領域，不再「各自為政」而會眼觀對方，競逐的激烈度將隨之上升。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺