《蘋果日報》傳月底熄燈將封存員工資料與新聞素材，民團憂個資遭「不當利用」
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文化部今天強調，只要足以直接或間接方式識別個人資料者，都屬個人資料應保護範圍。新平台如未有符合《個資法》規定事由，不得使用原《蘋果日報》資料庫。
《蘋果新聞網》傳出將在8月31日熄燈停止營業，原本買家潘杰賢坦承「沒把握政府可同意通過」交易，將以旗下公司「龍丞創意」9月起先聘用原台灣平過的員工；《蘋果新聞網》則在網站貼出聲明，表示對於新聞部及資料室所保有之新聞及新聞素材資料等著作財產權資產，會以封存方式處理，其中員工資料將保存5到7年，為刊登發佈的新問素材也會封存。
民間團體經濟民主連合今（24）日早上召開記者會，表達對資料封存的憂心；律師賴中強認為，員工和財務資料都有封存期限，但是新聞素材和會員訂戶資料卻沒有，這樣「永久封存」，假如有朝一日假如香港警方來索取資料時，會讓某些人陷入香港國安法的危機。
蘋果封存聲明：會依照個資法保存資料
- 對於新聞部及資料室所保有之新聞及新聞素材資料等著作財產權資產，會以封存方式處理；投稿、受訪者部分，因該內容屬於投稿者及受訪者針對公眾議題對外發表之公開資訊，屬於合法公開之新聞資料，如針對個案有涉及未公開發布之部分，將依照《個人資料保護法施行細則》第21條之規定將隨同本公司新聞資料一併封存。
- 對於現任在職及已離職員工之個人資料，本公司將依《勞動基準法》規定進行封存5-7年，對於超出法定保存期限之資料將以銷毀方式處理。
- 對於涉及財稅法規之資料，本公司將依照《商業會計法》等相關法律規定封存5至10年，對於超出法定保存期限之資料將以銷毀方式處理。
- 對於《蘋果日報》之訂戶及《蘋果新聞網》會員，因涉及相關法律需保存之規定，且尚有經本公司通知後仍未向本公司申請退費之訂戶或會員，故該部分資料本公司將會以封存方式處理，以保障訂戶權益。
民團憂封存資料用於其他目的
經濟民主連合今天早上在立法院召開記者會，指出台灣蘋果的交易案陷入一團混亂，潘杰賢說要買《蘋果新聞網》，香港清盤人否認交易，台灣經濟部至今未收到交易申請，原股東之一Mark Simon提告交易背信，葉一堅等人否認參與交易，他們質疑「買家潘杰賢憑什麼以共同平台為名，使用《蘋果日報》（含壹週刊）資料庫的資料？」
律師賴中強日前就曾分析，該交易案為避開經濟部的管制，用較迂迴方式直接成立一家新公司發行新聞，再由港商《蘋果日報》台灣分公司「授權」龍丞創意公司使用，買主用「授權」方式，將蘋果個資和資料庫移到龍丞創意，讓新平台使用《蘋果日報》原收集的個資及新聞資料庫、網域名稱、會員資料。
賴中強認為，這將是台灣《個資法》立法27年以來最龐大的個資侵害與犯罪，文化部應督促《蘋果日報》訂定業務終止後個人資料處理方法，「豈能放任個人資料的公然搶劫」？香港警方或是法院未來可能會提出索取資料的要求，讓相關人士陷入香港國安法的危機。
根據昨天傍晚蘋果的聲明，員工資料封存5-7年，財稅資料封存5-10年後銷毀，訂戶與會員則沒有年限的永久封存保留，新聞已經公開的就公開，未公開發表的，這些素材也會封存；但也沒有提到期限，賴中強表示，新問素材和訂戶資料為了什麼目的封存；何時會銷毀，這些都沒有說明。
賴中強強調，根據《個資法》11條第三項，個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。但因執行職務或業務所必須或經當事人書面同意者，不在此限。所以不管是應當事人要求刪除或其他，就是應該讓資料不再存在可倍利用，封存可能會因為某個目的開封繼續使；文化部應出面處理此事。
文化部：只要足以直接或間接識別個人就屬個資保護範圍
文化部今天則表示，有關《蘋果日報》交易案，涉及新聞自由、國家安全、個人資料保護，以及員工工作權益等層面，經諮詢《個資法》專業律師後，將做出幾項處理。
其中有關台灣《蘋果日報》所保有的員工資料、未公開的新聞採訪資料、未經公開及查證的爆料、專欄作家與投稿者（含爆料）資料、報紙訂戶與網站會員資料、廣告客戶資料、相關稅捐資料等，只要足以直接或間接方式識別個人資料者，都屬個人資料應保護範圍。
文化部要求台灣《蘋果日報》應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，並於10日內函送文化部。對於所保有的個人資料，如未經合法授權或同意，不得以任何形式移轉他人使用。同時，若以成立新公司、新平台或其他方式轉換實際經營者，如未有符合《個資法》規定事由，不得使用原《蘋果日報》資料庫。
文化部強調，尊重新聞及言論自由是台灣最珍貴的價值，請臺灣《蘋果日報》應自律自重，針對所有個資蒐集、處理及利用皆須依《個人資料保護法》及相關法令辦理。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
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每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。