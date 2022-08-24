【未來大人物快閃活動】24小時後出發，限量免費體驗名額！未來巴士基隆秘密場，達人帶路遊走基隆私房正濱漁港

北台灣海洋畔最熱鬧年度盛事島嶼生活節持續發燒中，除了在基隆和平島公園展開一系列的活動之外，最能深度了解、探訪基隆的「名人陪你遊基隆 」活動，藉由在地玩家帶遊，看見基隆囝仔口袋裡的港都玩法。



Photo Credit - 希嘉文化 基隆在地名人林書豪親自帶路走讀口袋裡的基隆秘境。

響應越在地、越國際的永續旅行玩法，趁著夏天還沒結束，《關鍵評論網-未來大人物》與島嶼生活節聯名合作，於8/25快閃推出「島嶼生活節 X 未來巴士 基隆秘密場」活動，只有本場、錯過不再！

這些基隆疑問你知道答案嗎？

只有75公尺的台灣第一座跨海大橋在哪裡？ 為什麼90歲老漁港要漆成彩色屋才會爆紅？ 傳說中基隆人家裡都有個神秘防空洞？ 這些很基隆的小問題，就該由在地人來揭曉，活動將請來最在地的基隆囝仔林書豪老師帶路，由書豪老師掏出口袋名單，引領遊客到舊漁會大樓前集合，聆聽基隆「舊水產館」的歷史意義與過往；接著再往海邊走去，真正親近漁人工作的漁市場、老船艙，甚至還有可能遇見正在卸下遠洋冷凍魚貨的情況。



Photo Credit - 陳淑玲 由在地人領路，在好靠近大船的私房路線裡聽基隆漁港的故事。

行程再往港邊走一點，鑽進一間名為粼島旅宿的空間，看在地返鄉青年怎麼再造基隆港邊旅宿的空間，甚至一窺基隆特有「店家裡頭有防空洞」的獨特情景。

Photo Credit - 希嘉文化 書豪帶領解密，為什麼基隆人家裡有座防空洞。

旅行的最後抵達基隆經典場景正濱漁港彩色屋前，已經近百歲的老漁港在華麗轉身後，成為了基隆近年來城市的代表畫面，這座曾是北台灣第一座現代化的漁港在沒落後，藉由市府策動的「色彩漁港計畫」改變了整座城市的樣貌，老漁港的華麗轉身如何推動城市活化？在地人又怎麼看這座花花綠綠的漁港呢？…跟著書豪老師一起來聽解答吧！



Photo Credit - 希嘉文化 基隆彩色屋的漁港色彩再造計畫，成功把老漁港華麗轉身成為新興景點。

完走禮品-島嶼生活節毛巾

深度探索完基隆正濱漁港，頂著炎炎夏日就該用「島嶼生活節小毛巾」來擦擦留下的汗。只要活動結束前，至島嶼秘覓食頁面，錄音留下對本活動的「發聲」，就能免費兌換「島嶼生活節小毛巾」。更還可以順遊到彩色屋前的「海那邊」冰品店，點上一碗沁涼日式刨冰，一面到島嶼生活節官網上，聽聽老闆分享不為人知的基隆小秘密呢！

Photo Credit - 希嘉文化 聽完導覽後，到合作店家參與「島嶼覓覓食」活動，留下聲音當作回憶與回饋。



Photo Credit - 希嘉文化 導覽完後，只要上傳「發聲」感想，就能獲得島嶼生活節毛巾。

島嶼生活節 X 未來巴士 基隆秘密場

快閃日期：2022/08/25(四)

集合時間：13:30

集合地點：基隆正濱舊漁會大樓（基隆市中正區中正路391號）

導覽路線：正濱舊漁會大樓→正濱漁市場→老船艙→Space Moor→粼島旅宿(防空洞)→彩色屋 即刻報名網址：點此報名（報名額滿為止）

備註： 1. 活動全程約1.5小時。 2. 請直接至集合地點集合。活動於彩色屋前結束。 3. 全程以步行導覽為主，請自備防曬用品。 4. 行程時間僅供參考，實際以現場狀況為主。 5.本活動不含交通接駁、旅遊平安險、個人消費、餐費及以上未提及消費。 6.本活動若有未盡事宜，主辦單位擁有隨時修改、變更、暫停及解釋活動內容之權利，修改訊息將於本商品頁直接公佈，不另行通知。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳