櫻花鉤吻鮭等6種保育類生物棲地驗出微塑膠污染，雪霸處考慮列入長期監測
我們想讓你知道的是
根據研究，塑膠微粒可能透過降雨、大氣對流移動，並可能會導致野生動物生長遲緩。而綠色和平針對台灣黑熊、石虎等6種保育類生物及其棲地、飲用水等進行調查，結果發現都受微塑膠污染，在棲地水樣中就收集到1323個微塑膠。
（中央社）綠色和平昨（23）日表示，經調查台灣6種保育動物及8處棲地都檢出微塑膠，以黃喉貂、金門水域檢出量最高；呼籲政府、企業、全民共同參與，從源頭開始少用一次性塑膠製品。
6種保育類生物棲地受污染，黃喉貂排遺微塑膠比率高達100％
綠色和平昨日舉辦「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」發布記者會。
綠色和平減塑專案主任唐安指出，研究耗費近1年時間與14個領域團隊合作，走訪8個地點、檢測台灣6種保育類種物，最後發現以黃喉貂排遺的檢測出微塑膠比率達100%最多、金門水域微塑膠濃度最高。
此次研究針對台灣保育類紅皮書中的台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺、櫻花鉤吻鮭等6種生物及其棲地、飲用水等進行調查，結果發現6種保育動物及棲地都受微塑膠污染。
在棲地部分，除了金門水域外，其他如武陵七家灣溪、嘉明湖、鹿林山水域、大分水域等地區全都檢出微塑膠，總共67公升的棲地水樣中，收集到1323個微塑膠。
野聲環境生態顧問負責人姜博仁以黃喉貂說明，牠的食物來源比較廣，除了野外的老鼠、鳥類等小型生物外，也可能吃人類的廚餘，從垃圾桶、人類遺留在野外的垃圾中尋找食物，「也曾發現有黃喉貂的頭卡在八寶粥罐裡」。
姜博仁指出，根據研究，塑膠微粒可能透過降雨、大氣對流移動，因此即使非常偏遠的地區也會檢出；可能會導致野生動物繁殖失敗率增加、肝臟腸道發炎、生長遲緩等。
協助微塑膠檢測的中興大學生命科學系助理教授何瓊紋表示，研究結果證實指標性保育類野生動物由自然環境中攝入微塑膠的風險確實存在；後續應該投入更多研究、環境監測；她也建議從源頭開始少用一次性塑膠、政府、企業、全民共同參與。
地方政府最遲需在2024年底限用一次性塑膠飲料杯
行政院環境保護署資源回收管理基金管理會副執行秘書魏文宜接受媒體聯訪時表示，環保署也積極推動全民綠生活，希望能加速一次用塑膠源頭減量；今（2022）年7月自備環保杯的措施也正式上路，接下來會請地方政府最遲在2024年12月31日前提報實施限用一次性塑膠飲料杯，目前僅北市宣布今年底將禁一次用塑膠飲料杯。
據環保署統計一次性塑膠製品減量部分，自2018年起塑膠袋年減25億個、2019年7月起塑膠吸管年減1億支、2019年8月起塑膠一次用餐具年減1.3億個。
櫻花鉤吻鮭棲地也檢驗出微塑膠，身處環境有多處污染源
（中央社）綠色和平調查台灣6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染，其中包括櫻花鉤吻鮭。對此，雪霸國家公園管理處指出，將與專家學者研商是否將塑膠微粒研究列入國寶魚棲地長期監測。
綠色和平昨日發表「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」，研究報告指出，台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺、櫻花鉤吻鮭等6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染。
其中，團隊發現，在七家灣溪流域及所採集到的水棲昆蟲，每隻體內含有2.77個塑膠微粒，以此推論，櫻花鉤吻鮭從棲地或食物鏈累積攝入微塑膠風險大幅提升。
針對這項推論，雪霸國家公園管理處透過新聞稿表示，由於大梨山地區農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，雪霸處自民國95年開始，將「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭向歷史溪流的上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。
雪霸處：將研議是否長期監測國寶魚棲地塑膠微粒含量
雪霸處指出，台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，經復育28年，鮭魚數量增至1萬2000多尾，並在大甲溪上游等9條溪流生存及繁衍；復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並對棲地進行重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測。
雪霸處說，綠色和平此次研究的採樣點是已進行長期生態監測區域，已累積20年左右環境背景值，各界如有任何相關鮭魚保育研究皆歡迎加入，至於近期受全球重視的塑膠微粒研究，是否列入國寶魚棲地常態長期監測，雪霸處將與相關專家學者研商。
此外，雪霸處也提到，為保護台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境，2011年4月起，武陵地區所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低；另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。
新聞來源
延伸閱讀
- 我們都在吃、喝、吸著塑膠料，連嬰兒最安全的胎盤也發現「塑膠微粒」
- 「科學家在人體血液中發現塑膠微粒」這篇研究為什麼重要？可能有哪些健康風險？
- 加拿大2022年底全面禁止製造與進口一次性塑膠用品，產業批變相處罰製造及供應商
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：翁世航
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
我們想讓你知道的是
在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep07
清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*