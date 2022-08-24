櫻花鉤吻鮭等6種保育類生物棲地驗出微塑膠污染，雪霸處考慮列入長期監測

（中央社）綠色和平昨（23）日表示，經調查台灣6種保育動物及8處棲地都檢出微塑膠，以黃喉貂、金門水域檢出量最高；呼籲政府、企業、全民共同參與，從源頭開始少用一次性塑膠製品。

6種保育類生物棲地受污染，黃喉貂排遺微塑膠比率高達100％

綠色和平昨日舉辦「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」發布記者會。

綠色和平減塑專案主任唐安指出，研究耗費近1年時間與14個領域團隊合作，走訪8個地點、檢測台灣6種保育類種物，最後發現以黃喉貂排遺的檢測出微塑膠比率達100%最多、金門水域微塑膠濃度最高。

此次研究針對台灣保育類紅皮書中的台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺、櫻花鉤吻鮭等6種生物及其棲地、飲用水等進行調查，結果發現6種保育動物及棲地都受微塑膠污染。

在棲地部分，除了金門水域外，其他如武陵七家灣溪、嘉明湖、鹿林山水域、大分水域等地區全都檢出微塑膠，總共67公升的棲地水樣中，收集到1323個微塑膠。

野聲環境生態顧問負責人姜博仁以黃喉貂說明，牠的食物來源比較廣，除了野外的老鼠、鳥類等小型生物外，也可能吃人類的廚餘，從垃圾桶、人類遺留在野外的垃圾中尋找食物，「也曾發現有黃喉貂的頭卡在八寶粥罐裡」。

姜博仁指出，根據研究，塑膠微粒可能透過降雨、大氣對流移動，因此即使非常偏遠的地區也會檢出；可能會導致野生動物繁殖失敗率增加、肝臟腸道發炎、生長遲緩等。

協助微塑膠檢測的中興大學生命科學系助理教授何瓊紋表示，研究結果證實指標性保育類野生動物由自然環境中攝入微塑膠的風險確實存在；後續應該投入更多研究、環境監測；她也建議從源頭開始少用一次性塑膠、政府、企業、全民共同參與。

地方政府最遲需在2024年底限用一次性塑膠飲料杯

行政院環境保護署資源回收管理基金管理會副執行秘書魏文宜接受媒體聯訪時表示，環保署也積極推動全民綠生活，希望能加速一次用塑膠源頭減量；今（2022）年7月自備環保杯的措施也正式上路，接下來會請地方政府最遲在2024年12月31日前提報實施限用一次性塑膠飲料杯，目前僅北市宣布今年底將禁一次用塑膠飲料杯。

據環保署統計一次性塑膠製品減量部分，自2018年起塑膠袋年減25億個、2019年7月起塑膠吸管年減1億支、2019年8月起塑膠一次用餐具年減1.3億個。

櫻花鉤吻鮭棲地也檢驗出微塑膠，身處環境有多處污染源

（中央社）綠色和平調查台灣6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染，其中包括櫻花鉤吻鮭。對此，雪霸國家公園管理處指出，將與專家學者研商是否將塑膠微粒研究列入國寶魚棲地長期監測。

綠色和平昨日發表「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」，研究報告指出，台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺、櫻花鉤吻鮭等6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染。

其中，團隊發現，在七家灣溪流域及所採集到的水棲昆蟲，每隻體內含有2.77個塑膠微粒，以此推論，櫻花鉤吻鮭從棲地或食物鏈累積攝入微塑膠風險大幅提升。

針對這項推論，雪霸國家公園管理處透過新聞稿表示，由於大梨山地區農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，雪霸處自民國95年開始，將「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭向歷史溪流的上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪霸處：將研議是否長期監測國寶魚棲地塑膠微粒含量

雪霸處指出，台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，經復育28年，鮭魚數量增至1萬2000多尾，並在大甲溪上游等9條溪流生存及繁衍；復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並對棲地進行重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測。

雪霸處說，綠色和平此次研究的採樣點是已進行長期生態監測區域，已累積20年左右環境背景值，各界如有任何相關鮭魚保育研究皆歡迎加入，至於近期受全球重視的塑膠微粒研究，是否列入國寶魚棲地常態長期監測，雪霸處將與相關專家學者研商。

此外，雪霸處也提到，為保護台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境，2011年4月起，武陵地區所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低；另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：翁世航