比較「漆黑」與「鷹擊」兩場空中軍演規模，暴露共軍完全無力挑戰美國的同盟體系

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海局勢一度十分緊張，中共幾乎天天派遣殲-30MKK、殲-16以及殲-11等「側衛」戰機挑戰海峽中線，讓人們一度有兩岸即將開打的危機感。大家都在期待著，到底什麼時候美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan, CVN-76）會通過台灣海峽？就連對岸的「南海戰略態勢感知計畫」也密切關注雷根號動向，深怕一個不小心就與美軍進入戰爭狀態。

不過美國與中共似乎都不想把事情鬧大，雙方很快就把各自的軍演轉移到印度－太平洋其他的熱點地區。中共先是宣布在渤海與黃海地區展開為期一個月的實彈射擊演練，然後將從8月30日到9月5日參加俄軍在俄羅斯遠東地區的軍事演習。美國不甘示弱，透過盟友澳大利亞招喚全球17個國家的空軍齊聚澳洲北領地展開聯合軍演，時間將從8月19日持續到9月6日。

與「環太平洋演習」（Exercise RIMPAC）一樣，由澳大利亞皇家空軍發起的「漆黑演習」（Exercise Pitch Black）是一場行之有年的多國聯合軍演，差別在於「環太平洋」是由美國主辦的海上聯合演練，「漆黑演習」則是由澳大利亞發起的空中聯合演習。「漆黑演習」於1981年起開始舉辦，前兩年為澳大利亞皇家空軍的內部軍演，從1983年起才開始有美國空軍參加。

本年度的「漆黑演習」規模勝於以往，參加的17個國家有澳大利亞、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國、印度、韓國、日本、阿拉伯聯合大公國、德國、法國、荷蘭、英國、加拿大與美國。各國合計動員飛機100架與人員2500人。值得注意的是，今年受度有德國、日本以及韓國空軍參與。

無獨有偶的是，中國人民解放軍空軍與參加「漆黑演習」的泰國皇家空軍，也從8月14日起恢復了因疫情而中斷的「鷹擊」雙邊聯合軍演，將持續到8月24日結束。「鷹擊－2022」於泰國皇家空軍烏隆基地（Udorn Royal Thai Air Force Base）舉行，中共出動殲-10C殲擊機六架、殲轟-7殲轟機以及空警-500預警機各一架參加，顯然是為了要與「漆黑演習」一較長短。

Photo Credit: 日本航空自衛隊 今年4月28日，澳大利亞皇家空軍KC-30A為航空自衛隊F-2A提供加油服務

走向具體化的QUAD

讀者們一定會覺得很奇怪，為什麼日本與韓國身為東亞國家，在東南亞與南海都有龐大的利益，卻要等到「漆黑演習」都舉辦了41年以後才開始派人派機投入？又為什麼遠在天邊的法國、荷蘭、德國以及英國要派機到西南太平洋參加這次的聯合軍演？難道俄羅斯一個麻煩還不夠他們應付嗎？替各位讀者解答這些疑問，就是本篇文章的最主要任務。

首先從澳洲是這次演習的主辦國，美國、日本以及印度都是參與國的角度來看，我們不難發現這是「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue）機制首次「具體化」的表象。簡稱為QUAD的「四方安全對話」，是以建立一個遏止中共擴張的美、澳、印、日聯盟為宗旨，討論起來也行之有年，但始終維持在「討論」的規模上，直到去年才有四國元首高峰會正式舉行。