中國版《小小兵2》結尾被改「反派轉正」，網友嘲諷：擔心卡通會腐蝕我們

文：德國之聲中文網（路透社、法新社）

廣受歡迎的美國動畫片《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise Of Gru，中國翻譯為《小黃人大眼萌2：神偷奶爸前傳》，香港翻譯為《迷你兵團2》）上週六（8月20日）起在中國上映。但很多評論人士發現，中國版的結局不但遭到刪改，甚至還比原片多了一分鐘。

法新社報導，儘管國際版的《小小兵2》電影，是以1970年代的美國舊金山為背景，講述了卑鄙的格魯如何成為一個少年犯的故事，但中國的電影觀眾卻看到了另一種結局：好人最後獲得了勝利。

路透社報導，根據中國網友在微博平台上分享的文章和截圖，中國的審查人員對電影添加了一個附錄，反派角色威酷魔王（Wild Knuckles）被警察抓獲併入獄20年。

此外，電影截圖還顯示，在中國版的電影中，威酷魔王的同謀格魯（Gru），「回到了他的家人身邊」，同時，「他最大的成就是成為三個女兒的父親。」

但在國際版的電影中，影片是以格魯和威酷魔王這兩位反派角色，在威酷魔王假裝自己死亡以逃避當局的追捕後，他們一起騎馬離開作為結束。

在微博上擁有1440萬粉絲的在線影評出版商「毒蛇電影」，其影評指出，這部電影的中文版比國際版長一分鐘，並質疑為什麼需要多一分鐘。

「毒蛇電影」在上週六（8月20日）發表的文章中寫道：「只有我們需要特別的指導和照顧，因為擔心卡通會腐蝕我們。」

許多網友嘲笑該結尾，稱它類似於幻燈片演示。目前尚不清楚中國版的電影結局是否因審查人員的要求而改變，或者製片人是否認為它對中國市場來說，中國版是一個更好的結局。

德國之聲目前無法獨立核實相關內容。而這部電影的美國發行商環球影業，沒有回應路透社的置評。該片在中國的發行商華夏電影發行公司和中國電影公司，也沒有回應置評請求。

中國經常刪改外國電影

路透社指出，中國除了對可以在國內電影院放映的海外電影數量設定配額外，在該國放映的許多好萊塢電影都省略或更改了某些場景。有時觀眾也會注意到，中國版的電影的替代結局與原著大相逕庭。

去（2021）年曾有中國觀眾反映，在國內串流媒體網站騰訊視頻上播放的1999年經典電影《鬥陣俱樂部》（Fight Club，香港翻譯為《搏擊會》，中國翻譯為《搏擊俱樂部》），在此一版本中，主角和他的另一個自我，引爆了一組摩天大樓的原始結局並沒有出現。

取而代之的是，銀幕上的一個腳本說，警方「迅速弄清楚了整個計劃，並逮捕了所有罪犯，成功地阻止了炸彈爆炸。」

這些改變在中國影迷中受到廣泛嘲笑，甚至引起了電影導演和原著小說作者的回應。騰訊後來恢復了原來的結局。

法新社也說，備受期待的美國情景喜劇《六人行》（The Friends，中國翻譯為《老友記》）於今年2月回歸中國流媒體平台，但有觀眾注意到，內文關於LGBTQ情節被剪斷後，引發了粉絲的憤怒。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航