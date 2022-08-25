中國版《小小兵2》結尾被改「反派轉正」，網友嘲諷：擔心卡通會腐蝕我們
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中國對外國電影的審查和限制時有所聞，但審查機構或是片商對於電影結局的更改，甚至還增加篇幅，依然震驚了中國網友。現在，廣受歡迎的美國動畫片《小小兵2：格魯的崛起》，也遭遇到了這項獨特待遇。
文：德國之聲中文網（路透社、法新社）
廣受歡迎的美國動畫片《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise Of Gru，中國翻譯為《小黃人大眼萌2：神偷奶爸前傳》，香港翻譯為《迷你兵團2》）上週六（8月20日）起在中國上映。但很多評論人士發現，中國版的結局不但遭到刪改，甚至還比原片多了一分鐘。
法新社報導，儘管國際版的《小小兵2》電影，是以1970年代的美國舊金山為背景，講述了卑鄙的格魯如何成為一個少年犯的故事，但中國的電影觀眾卻看到了另一種結局：好人最後獲得了勝利。
路透社報導，根據中國網友在微博平台上分享的文章和截圖，中國的審查人員對電影添加了一個附錄，反派角色威酷魔王（Wild Knuckles）被警察抓獲併入獄20年。
此外，電影截圖還顯示，在中國版的電影中，威酷魔王的同謀格魯（Gru），「回到了他的家人身邊」，同時，「他最大的成就是成為三個女兒的父親。」
但在國際版的電影中，影片是以格魯和威酷魔王這兩位反派角色，在威酷魔王假裝自己死亡以逃避當局的追捕後，他們一起騎馬離開作為結束。
在微博上擁有1440萬粉絲的在線影評出版商「毒蛇電影」，其影評指出，這部電影的中文版比國際版長一分鐘，並質疑為什麼需要多一分鐘。
「毒蛇電影」在上週六（8月20日）發表的文章中寫道：「只有我們需要特別的指導和照顧，因為擔心卡通會腐蝕我們。」
許多網友嘲笑該結尾，稱它類似於幻燈片演示。目前尚不清楚中國版的電影結局是否因審查人員的要求而改變，或者製片人是否認為它對中國市場來說，中國版是一個更好的結局。
德國之聲目前無法獨立核實相關內容。而這部電影的美國發行商環球影業，沒有回應路透社的置評。該片在中國的發行商華夏電影發行公司和中國電影公司，也沒有回應置評請求。
中國經常刪改外國電影
路透社指出，中國除了對可以在國內電影院放映的海外電影數量設定配額外，在該國放映的許多好萊塢電影都省略或更改了某些場景。有時觀眾也會注意到，中國版的電影的替代結局與原著大相逕庭。
去（2021）年曾有中國觀眾反映，在國內串流媒體網站騰訊視頻上播放的1999年經典電影《鬥陣俱樂部》（Fight Club，香港翻譯為《搏擊會》，中國翻譯為《搏擊俱樂部》），在此一版本中，主角和他的另一個自我，引爆了一組摩天大樓的原始結局並沒有出現。
取而代之的是，銀幕上的一個腳本說，警方「迅速弄清楚了整個計劃，並逮捕了所有罪犯，成功地阻止了炸彈爆炸。」
這些改變在中國影迷中受到廣泛嘲笑，甚至引起了電影導演和原著小說作者的回應。騰訊後來恢復了原來的結局。
法新社也說，備受期待的美國情景喜劇《六人行》（The Friends，中國翻譯為《老友記》）於今年2月回歸中國流媒體平台，但有觀眾注意到，內文關於LGBTQ情節被剪斷後，引發了粉絲的憤怒。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
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