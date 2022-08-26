當詐騙與人口販運掛勾成為新興暴利產業鏈，誰是真正無辜的受害者？

文：陳建安 （玄奘大學應用心理學系助理教授兼副教務長、註冊課務組組長）

當詐騙遇到人口販運，到底葫蘆裡在賣什麼藥？根據我國警政單位統計，詐騙案件數在近20年裡幾經浮沉，然而在2015年刑法新增「加重詐欺罪」後，經兩岸打擊犯罪合作關係緊繃與境外經濟及通信科技發展助勢下，便幾乎一直蟬聯台灣最大罪名。而近日突爆出誘騙台灣人至柬埔寨從事詐騙的犯罪案件，在政治人物、官方、名嘴、網紅及各方人馬中，參雜著譁眾取寵、駭人驚悚、撲朔迷離的訊息，一時間還真讓人分不出誰邪誰正。但大致我們還是能從中拼湊出一個讓國人既覺得訝異且感概，涉及到人口輸出販賣的跨國詐騙組織犯罪型態。

儘管國內詐騙集團近年將機房移往國外早已不是新聞，但傳出犯罪集團利用高薪工作誘騙不知情國人至當地後，遭不法分子以所謂的「豬仔」（遭販賣的人）以論斤秤兩轉手給不明非法集團從事詐騙，甚至還會被層層轉賣牟利。儼然已是運作成熟，分工極細的詐騙產業鏈。被害者被不人道監禁在詐騙園區（村或聚落）為非法組織工作，流落在任何願意花錢接手的買家手中，甚至在無利用價值後會像人質般向家屬勒索贖金，甚至剝削最後價值——器官販賣，甚至可能遭到殺害等。

這次讓兩大偏門產業——詐騙與人口販運掛上了勾，儼然成為另一新興暴利產業鏈，最關鍵的還是龐大的利益。儘管陸續引起救援組織、官方、網紅，還有政治人物都紛紛投入救援工作，但卻也發現內幕（誰是真正被害者、人蛇、詐騙集團成員等）遠比想像中複雜。因此，筆者想問的是，我們到底救了誰，誰才是真正的被害者？再者，若有這麼多國人前仆後繼投入此一偏門產業，是什麼原因讓台灣近年竟淪為一個詐騙國度？

當然除了政府與警方應該加強打擊這些犯罪之外，我們社會是否更應該探究背後的犯罪心理與社會現象。如此，一方面可避免造成無謂的社會安全被害恐慌。再者國人也能夠提高此類工作誘騙的自我警覺與危機感。而更重要的是，我們也看到儘管警方、媒體甚至知名YouTuber都已示警這類工作的水很深，但仍看到還有不少人（多數是年輕人）不絕於途。為什麼這些人會如飛蛾撲火般，跳入火坑呢？甚至視這趟出國打拼為圓夢淘金之旅，而如七月半鴨仔般不知情況之險惡？

「瘋」詐騙就像淘金熱

依上述警政署的犯罪統計揭示詐騙犯人數，如果用淘金熱來比喻台灣社會中有著一群人，對詐騙「這一行」趨之若鶩的瘋狂程度，我想一點也不為過。詐騙產業為何會吸引大大小小犯罪組織與許多人相繼投入呢？說到底，還是恆久不變的「哪裡有利益往哪裡去」的人性趨利本質作祟。

從最早期的金光黨，而在約1990年代隨著金融與電信業的發達，讓行騙對象與手法開始可以輕易操作跨境犯罪，怯除了地理上的距離限制。幾經演變，那些原本屬於邊緣人或打不進幫派主要「傳統產業」（地盤、砂石及圍事等）領域分一杯羹的，就發揮創新精神，另闢詐騙的非傳統商機。在各方虎視眈眈地掠奪者，盯上這塊龐大利益大餅，復又加上這幾年因疫情影響不法犯罪利益收入，便各自展現了生存本能。

不約而同的，似乎大家在柬埔寨看到犯罪的一方沃土，這個天時加上有利的地理和法治環境下，萬事俱備就只欠東風了——人手。因此，老闆們獨資或集資開個桶子（機房）便能做起穩賺不賠、本少利多的生意來，只要出個機票及天花亂罪的招募廣告，便在「一條龍」分工負責下在台灣找人（買進、誘騙或自告奮勇等）送過去成為一隻隻待宰的肥羊。這分工產業鏈裡不一定知道誰跟誰，但有如禿鷹般只管各自咬著屬於自己的那塊肉，你不需要知道整體產業全貌，當然也不需要「人」是哪裡弄來的。

這就是組織犯罪的核心本質——追求暴利。再者，這不法犯罪相較低風險原因，相對於跨國犯罪主業走私如販毒，容易遇到黑吃黑且投入成本高，且詐騙的刑期、被捕風險也低，直接暴力衝突更低，因此投報率高而深具吸引力。

除了受誘騙外，也不能忽略存有掏金夢者！

詐騙犯罪內幕遠比想像中複雜，除了可能純粹屬於受誘騙者之外，有多少人屬於人蛇集團，又有多少比例是屬於想出國撈一筆的掏金者夢者呢？為什麼會有人想靠這「偏門」來成就自己呢？其原因可能心裡抱著：第一，加入詐騙集團就像買個彩券，尤其在低職場競爭力與經濟壓力下，更寄望去買個夢想與希望。其次，詐騙集團的分工製造道德斷點，讓人陷入一種感覺自己其實也沒這麼壞。例如，合理化詐騙行為。我不騙他，他也會被別人騙；機房的會說我只是打電話，又不是我去領錢的；車手則狡辯我只是領錢的，又不知道這是騙誰的！ 第三，趁年輕，自認若沒有一具競爭力專長，不說買房連要生存都越來越不易。因此，在花言巧語的廣告與人脈招攬下，只需要努力拚個一兩年，來個彎道超車達到財富自由，不須辛苦熬多年！

然而事實上，以筆者於監獄多年訪談過詐騙犯的經驗，基本上這些錢怎麼來，大概就是怎麼去，不義之財通常很快的就揮霍殆盡。

如果這麼好賺，會輪到你嗎？

詐騙集團招攬話術當然也不會明目張膽說，他們就是幹壞勾當的。儘管手法多變，但萬騙不離其宗，招數總不脫離畫一個大餅（如海外打工、做代購、客服、博弈業等），甚至反操作用激將法要你勇敢出國追夢或跳出舒適圈，一點都不遜於企業員工激勵團體課程。字裡行間流露出這麼「好康」的事，人生難得有幾回，如果來慢一點可能就只剩殘渣剩湯了。