當詐騙與人口販運掛勾成為新興暴利產業鏈，誰是真正無辜的受害者？
我們想讓你知道的是
儘管對於違反被害者意願的人口販運犯罪有專法防制，可是此次依警方救援與查緝也案件發現，並非每位都屬於所謂違反意願，甚至有不少比例是屬於知情或主動積極出境「輸出型」加入詐騙組織活動者。因此，我們不該只是被動處理該類犯罪事件，也應該採取積極主動預防遏止犯罪的發生才是上策。
文：陳建安 （玄奘大學應用心理學系助理教授兼副教務長、註冊課務組組長）
當詐騙遇到人口販運，到底葫蘆裡在賣什麼藥？根據我國警政單位統計，詐騙案件數在近20年裡幾經浮沉，然而在2015年刑法新增「加重詐欺罪」後，經兩岸打擊犯罪合作關係緊繃與境外經濟及通信科技發展助勢下，便幾乎一直蟬聯台灣最大罪名。而近日突爆出誘騙台灣人至柬埔寨從事詐騙的犯罪案件，在政治人物、官方、名嘴、網紅及各方人馬中，參雜著譁眾取寵、駭人驚悚、撲朔迷離的訊息，一時間還真讓人分不出誰邪誰正。但大致我們還是能從中拼湊出一個讓國人既覺得訝異且感概，涉及到人口輸出販賣的跨國詐騙組織犯罪型態。
儘管國內詐騙集團近年將機房移往國外早已不是新聞，但傳出犯罪集團利用高薪工作誘騙不知情國人至當地後，遭不法分子以所謂的「豬仔」（遭販賣的人）以論斤秤兩轉手給不明非法集團從事詐騙，甚至還會被層層轉賣牟利。儼然已是運作成熟，分工極細的詐騙產業鏈。被害者被不人道監禁在詐騙園區（村或聚落）為非法組織工作，流落在任何願意花錢接手的買家手中，甚至在無利用價值後會像人質般向家屬勒索贖金，甚至剝削最後價值——器官販賣，甚至可能遭到殺害等。
這次讓兩大偏門產業——詐騙與人口販運掛上了勾，儼然成為另一新興暴利產業鏈，最關鍵的還是龐大的利益。儘管陸續引起救援組織、官方、網紅，還有政治人物都紛紛投入救援工作，但卻也發現內幕（誰是真正被害者、人蛇、詐騙集團成員等）遠比想像中複雜。因此，筆者想問的是，我們到底救了誰，誰才是真正的被害者？再者，若有這麼多國人前仆後繼投入此一偏門產業，是什麼原因讓台灣近年竟淪為一個詐騙國度？
當然除了政府與警方應該加強打擊這些犯罪之外，我們社會是否更應該探究背後的犯罪心理與社會現象。如此，一方面可避免造成無謂的社會安全被害恐慌。再者國人也能夠提高此類工作誘騙的自我警覺與危機感。而更重要的是，我們也看到儘管警方、媒體甚至知名YouTuber都已示警這類工作的水很深，但仍看到還有不少人（多數是年輕人）不絕於途。為什麼這些人會如飛蛾撲火般，跳入火坑呢？甚至視這趟出國打拼為圓夢淘金之旅，而如七月半鴨仔般不知情況之險惡？
「瘋」詐騙就像淘金熱
依上述警政署的犯罪統計揭示詐騙犯人數，如果用淘金熱來比喻台灣社會中有著一群人，對詐騙「這一行」趨之若鶩的瘋狂程度，我想一點也不為過。詐騙產業為何會吸引大大小小犯罪組織與許多人相繼投入呢？說到底，還是恆久不變的「哪裡有利益往哪裡去」的人性趨利本質作祟。
從最早期的金光黨，而在約1990年代隨著金融與電信業的發達，讓行騙對象與手法開始可以輕易操作跨境犯罪，怯除了地理上的距離限制。幾經演變，那些原本屬於邊緣人或打不進幫派主要「傳統產業」（地盤、砂石及圍事等）領域分一杯羹的，就發揮創新精神，另闢詐騙的非傳統商機。在各方虎視眈眈地掠奪者，盯上這塊龐大利益大餅，復又加上這幾年因疫情影響不法犯罪利益收入，便各自展現了生存本能。
不約而同的，似乎大家在柬埔寨看到犯罪的一方沃土，這個天時加上有利的地理和法治環境下，萬事俱備就只欠東風了——人手。因此，老闆們獨資或集資開個桶子（機房）便能做起穩賺不賠、本少利多的生意來，只要出個機票及天花亂罪的招募廣告，便在「一條龍」分工負責下在台灣找人（買進、誘騙或自告奮勇等）送過去成為一隻隻待宰的肥羊。這分工產業鏈裡不一定知道誰跟誰，但有如禿鷹般只管各自咬著屬於自己的那塊肉，你不需要知道整體產業全貌，當然也不需要「人」是哪裡弄來的。
這就是組織犯罪的核心本質——追求暴利。再者，這不法犯罪相較低風險原因，相對於跨國犯罪主業走私如販毒，容易遇到黑吃黑且投入成本高，且詐騙的刑期、被捕風險也低，直接暴力衝突更低，因此投報率高而深具吸引力。
除了受誘騙外，也不能忽略存有掏金夢者！
詐騙犯罪內幕遠比想像中複雜，除了可能純粹屬於受誘騙者之外，有多少人屬於人蛇集團，又有多少比例是屬於想出國撈一筆的掏金者夢者呢？為什麼會有人想靠這「偏門」來成就自己呢？其原因可能心裡抱著：第一，加入詐騙集團就像買個彩券，尤其在低職場競爭力與經濟壓力下，更寄望去買個夢想與希望。其次，詐騙集團的分工製造道德斷點，讓人陷入一種感覺自己其實也沒這麼壞。例如，合理化詐騙行為。我不騙他，他也會被別人騙；機房的會說我只是打電話，又不是我去領錢的；車手則狡辯我只是領錢的，又不知道這是騙誰的！ 第三，趁年輕，自認若沒有一具競爭力專長，不說買房連要生存都越來越不易。因此，在花言巧語的廣告與人脈招攬下，只需要努力拚個一兩年，來個彎道超車達到財富自由，不須辛苦熬多年！
然而事實上，以筆者於監獄多年訪談過詐騙犯的經驗，基本上這些錢怎麼來，大概就是怎麼去，不義之財通常很快的就揮霍殆盡。
如果這麼好賺，會輪到你嗎？
詐騙集團招攬話術當然也不會明目張膽說，他們就是幹壞勾當的。儘管手法多變，但萬騙不離其宗，招數總不脫離畫一個大餅（如海外打工、做代購、客服、博弈業等），甚至反操作用激將法要你勇敢出國追夢或跳出舒適圈，一點都不遜於企業員工激勵團體課程。字裡行間流露出這麼「好康」的事，人生難得有幾回，如果來慢一點可能就只剩殘渣剩湯了。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。